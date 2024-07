Oro y operaciones financieras: las señales del Gobierno contra el escepticismo del mercado respecto de la deuda

Escuchar

“Nosotros pagamos como sea”. El presidente Javier Milei bajó un mensaje claro al mercado financiero el viernes pasado, cuando en una entrevista enfatizó que el Gobierno ya tenía asegurado el mecanismo para pagar los vencimientos de deuda de US$4300 millones de enero próximo.

Su declaración no fue casual, ya que desde el sábado 13 pasado, cuando el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron que se iban a usar reservas del Banco Central (BCRA) para reducir la emisión de pesos, pero que en los hechos también es para contener la brecha cambiaria, el mercado financiero aumentó su desconfianza sobre la sustentabilidad de la deuda externa.

El próximo año, el país tiene que pagar vencimientos por US$7000 millones de deuda por los bonos Globales y Bonares que colocó el exministro Martín Guzmán cuando reestructuró la deuda, en 2020. Pero, por el momento, el Banco Central tiene reservas negativas por más de US$3000 millones y el riesgo país se encuentra cerca de los 1600 puntos básicos (hoy 1570), lo que significa que debe pagar una tasa de interés en dólares de al menos 20% para acceder al mercado internacional de crédito para renovar los vencimientos.

Para contener el escepticismo del mercado, el equipo económico comenzó a asegurar que pagará la deuda externa, el domingo 14 por la noche, una hora antes de que comience la final de fútbol de la Copa América. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Gobierno iba a comprar los dólares para pagar los intereses de la deuda que vencen en enero. En total, son US$1528 millones, que el funcionario prometió que se girarán a la cuenta que tiene la Argentina en Estados Unidos, en el Bank of New York Mellon, “quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado”, dijo. Al momento, esta operación no ocurrió.

“El Gobierno buscó mostrar que, por más que usen reservas para intervenir en el contado con liquidación (CCL), van a pagar los vencimientos de enero y por eso van a girar los dólares de los intereses a la cuenta de Bank of New York Mellon. Por ahora no lo depositaron. También empezaron a decir que tienen los dólares del repo para pagar los vencimientos de capital, pero por ahora no hay nada concreto”, dijo en reserva un operador financiero con base en Nueva York.

Según el balance del Banco Central, el país tiene US$4804 millones equivalentes de oro GETTY

La semana pasada, el Presidente también buscó reforzar el mensaje y se refirió a la operación que permite acceder a un préstamo a tasas más bajas cuando se ofrece una garantía a cambio, que pueden ser bonos soberanos u oro. En la jerga financiera se llama “repo”, que significa en inglés repurchase agreement (acuerdo de recompra).

“Ya tenemos cerrado el rollover, con lo cual lo único que tenemos que garantizar son los intereses. Nosotros ya tenemos armada la repo para el año que viene, por si nosotros queremos salir al mercado y no conseguimos para rollear , tenemos la repo para cubrir. Nosotros pagamos como sea. Porque inexorablemente, cuando vos veas que vivo todo el tiempo con equilibrio financiero, te vas a dar cuenta de que soy solvente y en ese momento se derrumba la tasa de interés (sic)”, dijo Milei en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura.

Según pudo saber LA NACION, hubo conversaciones del equipo económico en Nueva York para conseguir un préstamo a través de operaciones de repo a principios de año, aunque luego esas negociaciones se enfriaron cuando el Banco Central comenzó a acumular reservas. Sin embargo, en las últimas semanas volvieron a resurgir, según confirmó el propio Presidente.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, tanto el Tesoro como el Banco Central hicieron operaciones de repo. “El Banco Central hizo una en enero de 2016, contra Bonares que había recibido del Tesoro a cambio de dos letras intransferibles que le vencían. Fue por US$10.000 millones y se canceló en junio de 2016 porque no se necesitaron. Luego, Caputo hizo otra operación de repo en 2017, y hubo otra más en 2019 que terminó mal, porque los bancos decidieron no renovarla tras la derrota de Macri en las PASO de ese año″, recuerda el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier.

En todos los casos, el gobierno de Macri había ofrecido bonos como garantía para realizar las operaciones de repo. Sin embargo, en ese entonces, los títulos cotizaban al 80% de su valor nominal, mientras que ahora están por debajo del 50%. “El Estado no puede ofrecer bonos de legislación extranjera por la cláusula de emisión, por lo tanto, solo puede ofrecer los de legislación local, que tienen el riesgo de una posible reestructuración. Esto significa que el Gobierno debería entregar un montón de bonos para conseguir el préstamo”, graficó un exfuncionario nacional, en reserva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, negocian una operación de repo con bancos del exterior

La alternativa que empezó a surgir en el mercado es que el Gobierno entregue el oro como garantía del repo. “Para eso es necesario tener el oro fuera del país, porque nadie te va a aceptar el oro como garantía si está en la Argentina. Si el país no paga, ¿cómo se ejecuta la garantía?”, explicó el analista.

Según el balance del Banco Central, el país tiene US$4804 millones equivalentes de oro. Durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente de la entidad, se envió el equivalente a US$300 millones como depósito en el exterior, aunque se sigue contabilizando como reservas. En términos contables no hay un cambio: el oro físico se canjea por un certificado de tenencia que se puede utilizar para hacer operaciones financieras y lograr rentabilidad por esos activos. En general, el oro se deposita en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), que es considerado el banco central de las entidades internacionales.

“El 10% del oro total ya estaba certificado afuera y ahora el Gobierno decidió enviar más, aunque no se informó el monto. Si está depositado afuera, las operaciones de repo se pueden hacer en un día; es decir, se puede hacer de liquidez de manera más rápida”, explicó un conocedor del sistema financiero, en reserva.

