Otorgaron a Martín Cabrales una mención de honor en el Senado

Estallaron los aplausos y las más de 200 personas se pusieron de pie en la Sala Azul de la Cámara de Senadores. Acababa de ingresar al lugar, pasadas las 17, Martín Cabrales, presidente de Café Cabrales, quien fue distinguido este lunes con la mención de honor “Presidente Julio Argentino Roca” por su trayectoria, visión e innovación para favorecer la economía argentina.

En las primeras filas lo vitoreaban varios de los representantes de las principales cámaras empresarias, como el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, Javier Bolzico (Adeba), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), empresarios como Gabriel Martino y Adrián Werthein, y varias personalidades, como Rodolfo D’Onofrio (expresidente de River) y Graciela Borges. También estuvo Zulemita Menem en la ceremonia. Además, en el salón se presentaron embajadores de otros países y senadores, junto a sus hermanos, otros familiares y amigos.

Al comienzo se proyectó un video con la historia de la empresa marplatense de más de 85 años con voz en off de Graciela Borges y hubo también una felicitación, en video, al empresario cafetero de la conductora Mirtha Legrand.

El encargado de hacer la presentación de Cabrales fue el expresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Contó que la mención a otorgar era en “reconocimiento a los emprendedores de destacada visión y talento que contribuyen a la grandeza del país”. Pero aclaró que no era sólo para quienes generan riqueza, sino también para aquellos que a través de la innovación en sus proyectos generan impacto social, cultural y educativo en el país.

“Desde su actual cargo de presidente, tuvo soluciones para mantener y promover los principios y valores sobre los que se cimentó la historia familiar: respeto por la excelencia y el claro esfuerzo permanente por la calidad de la innovación”, dijo Funes y recordó luego los lugares que ocupó Cabrales en su extensa trayectoria gremial empresaria, por la que ya había recibido varios premios y conmemoraciones. “Tales distinciones lo reflejan efectivamente, pero no en un aspecto sobre el que quiero detenerme: y es el de su compromiso con el país, con la producción y el desarrollo de la economía y la sociedad”.

La sala azul del Senado, repleta

“No hay oficina, casa, empresa, comercio o embajada, en donde el nombre Cabrales no le sea familiar”, destacó el senador de la UCR Maximiliano Abad, quien fue el encargado de otorgarle la mención. El legislador dijo que el homenajeado no sólo le ponía el apellido a la reconocida marca, sino también el cuerpo. El público se puso de pie y volvió a aplaudir cuando Abad entregó la placa a Cabrales.

A Cabrales lo embargó entonces la emoción. Agradeció luego a sus hermanos y familiares, pero también a todos sus amigos presentes. “Recibir este premio es realmente un honor, pero, sobre todo, me genera gratitud”, dijo. “Lo recibo en mi nombre, pero es por la empresa, por mi familia, son 85 años de Cabrales (…) Roca tenía una visión en la que la producción y el trabajo eran fundamentales”, agregó.

Los Cabrales y Abad

El empresario habló de la “innovación permanente” de la firma, recordó a su abuelo y mencionó a las nuevas generaciones que se suman a la dirección. “Tuvimos la suerte de que mi abuelo eligiera Mar del Plata; ahí nació nuestro ADN marplatense, industrial y de servicio. El que nos enseñó que la calidad no se negocia y que detrás de cada taza está la pasión y el profesionalismo por lo que hacemos”.

“Soy el mayor de la tercera generación y es un orgullo saber que ya está la cuarta formando parte de la empresa, porque se seguirán manteniendo los mismos principios y fundamentos que nos inculcaron y con los que crecimos: calidad, servicio y una marca prestigiosa”, señaló.

“La innovación y la inversión son el camino para el crecimiento y desarrollo de la empresa”, sostuvo y agregó, citando a Carlos Pellegrini, que “sin industria no hay país”. Por último, señaló que “lo fundamental hoy es dar trabajo”. Los aplausos insistieron. Cabrales volvió a emocionarse y a agradecer, mientras sus amigos lo buscaban para abrazarlo.

“Es un gran empresario del interior que se caracteriza por su sensibilidad social”, lo calificó el salteño José Urtubey cuando LA NACION le preguntó por Cabrales. “Martín es un amigo, una gran persona y, sobre todo, un hombre de bien. Generoso, comprometido y siempre con una mirada positiva. Un verdadero líder, de esos que lideran desde cualquier lugar en el que están”, agregó Rappallini, antes de que comenzara el cocktail para agasajar a los invitados.