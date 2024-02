escuchar

Tras la noticia de que el Banco Central (BCRA) registró el primer descenso nominal de stock de deuda remunerada en pesos, la polémica en cuanto a qué significa esto llegó a la red social X (exTwitter), a través de comentarios cruzados entre Martín Guzmán, exministro de Economía de Alberto Fernández, y Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Que se dolarice la deuda en pesos del Banco Central de la República Argentina no es un alivio. Es, por el contrario, el principio de la dolarización, la peor de todas las herencias que se le podría dejar al pueblo argentino”, sostuvo Guzmán en sus redes, y afirmó que la contracara de esta situación es el crecimiento de la deuda en dólares del BCRA.

El exministro ya se había referido sobre este tema en una charla con el periodista Alejandro Fantino, cuando afirmó, a fines de enero pasado, que “la dolarización es que tus hijos y nietos emigren. Porque lo que termina ocurriendo cuando un país pierde la moneda es que, cuando el país no puede producir porque no puede competir, la gente no encuentra oportunidades, y se va. Eso pasó en todo el mundo”.

Quien salió a responder por la postura contraria fue Quirno, que aseguró que el mensaje de Guzmán es “otra prueba más de la falta de entendimiento de temas básicos del ex-Ministro [sic]. No se dolariza ninguna deuda. Se resuelve el problema de la deuda comercial que dejó el gobierno anterior”.

Como explica una nota de LA NACION, cuando el BCRA desarma sus pasivos en pesos, asume una deuda en moneda extranjera, para la cual deberá contar con reservas para pagarla. Lo que no termina de explicar Guzmán en su posteo es que esa deuda se genera por los dólares que no estuvieron disponibles para los importadores en el gobierno pasado.

“Lo que empezamos a ver es que el Bopreal funciona como instrumento de absorción monetaria, si bien eso supone cambiar un pasivo en pesos por otro en dólares pero que puede ser menos a lo imaginado (si usan al Bopreal como medio de pago) y que es a pagar en largo plazo, lo que sirve para la estrategia oficial de acelerar en esta etapa la destrucción de pesos”, explicó el economista de IDEA y socio de la consultora Invecq, Santiago Bulat, en esa nota.

La reducción de la deuda en pesos, que pasó de $29,875 billones a $27,305 billones (en $2,57 billones u 8,6%) entre el 31 de enero y el 1° de febrero, se debió a la absorción de pesos a través del Bopreal.

Quirno se expresó también sobre este instrumento: “El problema es compararlo con un bono del Tesoro. Es dar certeza de cuándo el importador puede acceder a los dólares. Al poder ser utilizado para el pago de impuestos, esa parte del bono vale 100 y lo que tiene que devolver eventualmente el BCRA es 30% de lo emitido solamente [sic]”, escribió en X.

Y comentó: “La deuda de los importadores no era en pesos, se forma por no tener acceso al MULC por una pésima política comercial y cambiaria que generaba discrecionalidad y falta de horizonte. El proceso diseñado elimina ambos”.

La postura del secretario es conocida. De hecho, a fines de enero había festejado que la adjudicación del Bopreal fuera prorrateada: “Otra excelente noticia para resolver el problema de la deuda de importadores”, sostuvo entonces al referirse sobre la adjudicación del remanente de la Serie 1 por un total de US$904 millones.

