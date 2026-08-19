Pampa Energía consiguió US$138 millones en el mercado local para financiar inversiones

Pampa Energía volvió al mercado local y obtuvo US$138,4 millones mediante la colocación de una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON) en dólares, a un plazo de cuatro años y con una tasa anual del 5,5%. La operación se produce mientras la compañía avanza con dos de sus principales proyectos de inversión: una nueva planta de urea en Bahía Blanca y el desarrollo petrolero de Rincón de Aranda, en Vaca Muerta.

La compañía colocó las Obligaciones Negociables Clase 28 por un valor nominal de US$138.387.000, con vencimiento en agosto de 2030. El capital será amortizado mediante un único pago al vencimiento, mientras que los intereses se abonarán semestralmente.

La emisión recibió de FIX SCR la calificación “AAA(arg)”, la máxima nota crediticia dentro de la escala local. La colocación de las ON Clase 28 contó con la participación de Adcap Grupo Financiero como colocador.

Según informó Pampa, los recursos obtenidos podrán destinarse a financiar inversiones en activos físicos ubicados en la Argentina, entre ellas proyectos productivos y de infraestructura vinculados con sus negocios de petróleo y gas, generación eléctrica y fertilizantes. También podrán utilizarse para refinanciar pasivos existentes, integrar capital de trabajo y otros destinos contemplados por la normativa.

La nueva colocación se da en momentos en que la energética que encabeza Marcelo Mindlin tiene por delante un fuerte programa de inversiones. Uno de los principales proyectos es la construcción de una planta de urea en Bahía Blanca, que demandará alrededor de US$2700 millones y que, según la compañía, será la más grande de la región.

En paralelo, Pampa avanza con el desarrollo de Rincón de Aranda, su principal apuesta petrolera en Vaca Muerta. El proyecto contempla una inversión superior a US$4500 millones y tiene como objetivo alcanzar una producción de 45.000 barriles diarios en 2027.

Ambos proyectos obtuvieron la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

En el caso de la planta de fertilizantes, Pampa viene trabajando además en la estructura de financiamiento para afrontar el desembolso que requerirá su construcción. El proyecto busca ampliar la producción local de urea, un insumo central para la actividad agropecuaria.