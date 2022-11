Paolo Rocca: “La Argentina no es ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua; volverá a una normalidad en su economía en algún momento”

escuchar

Pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández se reuniera con su par chino, Xi Jinping, y afianzara la relación entre ambos países, a más de 15.000 kilómetros de distancia, el empresario Paolo Rocca fijaba su postura sobre los riesgos de que la Argentina y la región prioricen un alineamiento con China, en vez de liderar una integración occidental, que acorte las cadenas de valor.

“Tenemos que tener un 5G que no dependa de China, porque los países tienen que tomar decisiones de tecnología que no los expongan a la vulnerabilidad, como hemos visto en la invasión de Rusia a Ucrania”, dijo el presidente y CEO del Grupo Techint, en la apertura de la conferencia de la Fundación Observatorio Pyme.

Rocca hizo un análisis del contexto geopolítico frente a una audiencia de casi 500 personas en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA y acusó que la gran transformación de productividad de China generó un “proceso de desindustrialización y primarización en América Latina”. Esto, a su vez, implicó una “erosión en el consenso y en el espíritu de complementación internacional” lanzado en los años 90, con la caída del Muro de Berlín.

Desde entonces, según el empresario ítalo-argentino, “crecieron las tensiones comerciales y geográficas en el mar de la China, hay una sustancial modificación de las reglas de juego en Hong Kong y aumentó la influencia indirecta que China ejerce en el resto de los países a través de la Ruta de la Seda”.

Rocca, además, insistió que China “ha fortalecido su rasgo más autoritario” en estos últimos años, y agregó: “Ahora tenemos un mundo bipolar, donde no hay buenos o malos, pero hay distintas maneras de ver la libertad, la democracia y los derechos individuales. Los valores son muy importantes, la visión que plantea Jorge [Argüello, embajador argentino en Estados Unidos] de un no alineamiento, de una tercera vía, pierde vigencia. En estos años, pasamos de complementación comercial, a competencia y, ahora, a confrontación entre dos potencias hegemónicas”.

Rocca luego admitió que la invasión de Rusia a Ucrania “sorprendió a todos” y que significó “una rotura de las reglas de juego que no tiene antecedente en los últimos 30 años”. Lo escuchaban en primera fila los empresarios Hugo Sigman (Grupo Insud), Jaime Campos (Asociación Empresaria Argentina) y Cristiano Rattazzi (Fiat), entre otros.

La guerra tuvo una implicancia significativa en la rotura de las cadenas de valor, sobre todo en las de energía, que se cortaron abruptamente, según el empresario. “La invasión de Rusia a Ucrania muestra en alguna medida lo que podría ocurrir si hubiera un accidente involuntario en Taiwán o en Hong Kong. Estados Unidos y China tienen confrontación en varios aspectos, aunque todavía mantienen algún grado de integración en las cadenas de producción, que son insustituibles en el corto plazo. Pero América Latina tiene que aprovechar la oportunidad de rediseñar la cadena de valor en países que pueden dar solidez e independencia en una cadena de valor occidental”, recomendó el empresario.

Rocca indicó que el grupo Techint tiene alrededor de 40.000 proveedores y que comenzaron a averiguar cómo es la base y la cadena en la cual se apoyan, porque se preguntan “qué pasaría en un conflicto que involucre a China y se establezcan sanciones como ocurrió con Rusia”.

“La cadena de energía nos hace reflexionar de cómo podemos contribuir a un rediseño de la cadena de valor occidental. Tenemos en Vaca Muerta una oportunidad extraordinaria de desarrollar una industria de valor agregado en toda la cadena del gas. Cuando vemos la complejidad de la cadena de valor, las oportunidades son muchísimas y en segmentos de lo más variado”, indicó.

Y enfatizó: “Tenemos que entender que el cambio geopolítico es definitivo. Se terminó la globalización que vivimos en los 90 y hoy estamos entrando en una nueva fase, donde la seguridad y la independencia van a primar. Para la Argentina y la región impone un debate interno, donde debe primar la integración occidental y una clara visión de los valores en el diseño de la estrategia a futuro”.

En este sentido, finalizó aclarando que “la Argentina no es ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua” y que “volverá a una normalidad en su economía en algún momento”.

Del “just in case” al “just in time”

Jorge Argüello, el embajador argentino en Estados Unidos que también participó de la conferencia a través de un video grabado desde Indonesia, donde está acompañando al presidente Fernández, indicó que ya no hay dudas de que hay un mundo bipolar, liderado por Estados Unidos y China.

“No hay respuesta clara sobre quién está a cargo de todo. Hay dos grandes protagonistas. Los dos compiten cada vez más por la primacía mundial, es la transición hegemónica entre Washington y Bejín. La Argentina debe moverse con sumo cuidado en sus relaciones económicas, porque ambas [naciones] tienen una presencia importante en América Latina. Creo que es un falso dilema el de elegir entre alguna de las dos potencias, tenemos que multiplicar vínculos, no reemplazarlos”, indicó.

El embajador remarcó que la prioridad del mundo pasará a ser la seguridad energética y alimentaria. “La guerra de Ucrania provocó la mayor subida de precios de energía desde los años 70. Tenemos una globalización ahora más cargada de desconfianza. No hay que desentender el concepto de la seguridad, de provisión de materias primas, de suministro de bienes finales, de seguridad del mercado de consumidores. Estamos en una transición del just in time al just in case, que significa reservarse por si acaso, porque se pasa de privilegiar los tiempos cortos a una globalización más cautelosa”, indicó.