Paritaria con aumento: cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en octubre de 2026

Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en octubre un nuevo porcentaje de aumento, que se desprende de la última negociación paritaria y que es de un 1,8%.

Las niñeras reciben un incremento este mes Canva

A través de la resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, quedó establecido para el mes un curso una suba de 1,8% en los salarios de las distintas categorías y modalidades de trabajo.

A su vez, al aumento salarial se le añade la incorporación del 50% del bono extraordinario, recibido en agosto, al salario básico.

Cuánto cobran las niñeras en octubre 2026

Los siguientes son los montos que corresponden a los salarios básicos mínimos establecidos en el nuevo acuerdo.

Categoría Salarios básicos por hora TAREAS GENERALES con retiro $4337,53 sin retiro $4801,52

En tanto, para empleados con contratación mensual, los valores de referencia para octubre de 2026 son los siguientes:

Categoría Salario mensual TAREAS GENERALES con retiro $548.429,23 sin retiro $605.050,00

Las cifras por hora y por mes para octubre de 2026 Canva

Cómo se registran los trabajadores de casas particulares en ARCA

La formalización del vínculo laboral es un aspecto fundamental. Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos), sin importar horas de trabajo ni modalidad.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma: