Mano de obra 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes

La escala salarial de los trabajadores de la construcción registró un aumento acumulativo sobre los básicos de diciembre

Durant febrero, la escala salarial de la UOCRA se vio modificada
Febrero trae novedades para los empleados de la construcción, ya que durante este mes, la escala salarial de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) se vio modificada a partir del incremento del 1,8% que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, se establece el pago de una suma mensual, no remunerativa, para enero y febrero.

La escala salarial de la UOCRA se vio modificada a partir del incremento del 1,8% sobre los salarios básicos de enero
Sueldos básicos por hora y por zonas

Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

  • Oficial Especializado: $5470
  • Oficial: $4679
  • Medio Oficial: $4324
  • Ayudante: $3980
  • Sereno (Mensual): $723.032

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente, para febrero 2026 se determinaron de la siguiente forma:

  • Oficial Especializado: $121.800
  • Oficial: $112.200
  • Medio Oficial: $102.800
  • Ayudante: $96.800
  • Sereno: $96.800

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

  • Oficial Especializado: $6071
  • Oficial: $5196
  • Medio Oficial: $4793
  • Ayudante: $4438
  • Sereno (Mensual): $805.489

Las sumas no remunerativas para febrero 2026 de la Zona B:

  • Oficial Especializado: $135.200
  • Oficial: $124.600
  • Medio Oficial: $114.100
  • Ayudante: $107.500
  • Sereno: $107.500
La comisión asumió el compromiso de reunirse nuevamente el 19 de febrero para definir los ajustes correspondientes a marzo
Zona C

Santa Cruz

  • Oficial Especializado: $8397
  • Oficial: $7873
  • Medio Oficial: $7597
  • Ayudante: $7377
  • Sereno (Mensual): $1.208.753

Las sumas no remunerativas para febrero 2026 de la Zona C:

  • Oficial Especializado: $187.000
  • Oficial: $172.300
  • Medio Oficial: $157.800
  • Ayudante: $148.600
  • Sereno: $148.600

Zona C Austral

Tierra del Fuego

  • Oficial Especializado: $10.940
  • Oficial: $9358
  • Medio Oficial: $8648
  • Ayudante: $7960
  • Sereno (Mensual): $1.446.064

Las sumas no remunerativas para febrero 2026 de la Zona C Austral:

  • Oficial Especializado: $243.600
  • Oficial: $224.400
  • Medio Oficial: $205.600
  • Ayudante: $193.600
  • Sereno: $193.600

Según el escrito de la UOCRA, firmado el 12 de enero pasado, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero de este año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico.

El acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero
A la vez, se asume el compromiso de reunirse nuevamente el 19 de febrero de 2026 para definir los ajustes correspondientes a marzo de 2026. Sin embargo, se aclara que “las partes podrán solicitar reunirse con anterioridad a esa fecha si lo consideran necesario en función de las condiciones económicas”.

