Mano de obra 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes

Febrero trae novedades para los empleados de la construcción, ya que durante este mes, la escala salarial de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) se vio modificada a partir del incremento del 1,8% que se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.

Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, se establece el pago de una suma mensual, no remunerativa, para enero y febrero.

La escala salarial de la UOCRA se vio modificada a partir del incremento del 1,8% sobre los salarios básicos de enero Irene Miller - Shutterstock

Sueldos básicos por hora y por zonas

Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones

Oficial Especializado: $5470

Oficial: $4679

Medio Oficial: $4324

Ayudante: $3980

Sereno (Mensual): $723.032

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente, para febrero 2026 se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio Oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $6071

Oficial: $5196

Medio Oficial: $4793

Ayudante: $4438

Sereno (Mensual): $805.489

Las sumas no remunerativas para febrero 2026 de la Zona B:

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

La comisión asumió el compromiso de reunirse nuevamente el 19 de febrero para definir los ajustes correspondientes a marzo Freepik

Zona C

Santa Cruz

Oficial Especializado: $8397

Oficial: $7873

Medio Oficial: $7597

Ayudante: $7377

Sereno (Mensual): $1.208.753

Las sumas no remunerativas para febrero 2026 de la Zona C:

Oficial Especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona C Austral

Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $10.940

Oficial: $9358

Medio Oficial: $8648

Ayudante: $7960

Sereno (Mensual): $1.446.064

Las sumas no remunerativas para febrero 2026 de la Zona C Austral:

Oficial Especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio Oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

Según el escrito de la UOCRA, firmado el 12 de enero pasado, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero de este año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico.

El acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero Shutterstock

A la vez, se asume el compromiso de reunirse nuevamente el 19 de febrero de 2026 para definir los ajustes correspondientes a marzo de 2026. Sin embargo, se aclara que “las partes podrán solicitar reunirse con anterioridad a esa fecha si lo consideran necesario en función de las condiciones económicas”.