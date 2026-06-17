Paritaria para vigiladores: cuánto ganan los trabajadores de seguridad privada en junio 2026 con el aumento confirmado

Los trabajadores que se desempeñan como vigiladores en todo el territorio nacional cuentan con un acuerdo paritario que finaliza este mes e incluye la entrega de una suma no remunerativa.

En junio, los vigiladores reciben una suma no remunerativa

La Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (Upsra) acordó con las empresas del sector una actualización salarial que incluye el semestre de enero a junio de 2026.

Por lo que este mes impacta el último tramo de aumentos para los trabajadores del sector y se espera una nueva negociación entre las partes para definir los valores de los meses venideros.

En el acuerdo celebrado en diciembre, las partes acordaron “el pago de una suma no remunerativa que se abonará fraccionada de enero a junio del 2026, conforme se indica en la grilla salarial adjunta. Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas, con excepción de la suma correspondiente al mes de junio de 2026, la que se incorporará a los salarios básicos en el mes de julio 2026″.

Cuánto ganan los vigiladores privados en junio de 2026

El acuerdo paritario detalla los montos correspondientes a junio, según el cargo. En todos los casos se incluye una suma no remunerativa para este mes de $70.000.

Puesto Total a cobrar en junio Vigilador General $1.644.650 Vigilador Bombero $1.721.000 Administrativo $1.757.100 Vigilador Principal $1.757.100 Verificación Eventos $1.721.000 Operador de Monitoreo $1.721.000 Guía Técnico $1.757.100 Instalador Elementos de Seguridad Electrónica $1.796.300 Controlador de Admisión y Permanencia General $1.644.650

Este reajuste abarca a los trabajadores que se desempeñan en servicios de vigilancia física, monitoreo de alarmas, control de accesos, verificación de eventos, custodia de bienes y personas, y seguridad electrónica en todo el país.

En junio se entrgea una suma de $70.000 Juan López - enviado especial - LA NACION

“Las partes asumen el compromiso de reunirse periódicamente, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas salariales convencionadas, ante sustanciales variaciones económicas que eventualmente afecten la misma desde su entrada en vigencia”, indica la séptima cláusula del acuerdo.