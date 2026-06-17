Paritaria para vigiladores: cuánto ganan los trabajadores de seguridad privada en junio 2026 con el aumento confirmado
Los empleados del sector tienen una suma no remunerativa y así concluye el último tramo de aumentos del acuerdo vigente
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Los trabajadores que se desempeñan como vigiladores en todo el territorio nacional cuentan con un acuerdo paritario que finaliza este mes e incluye la entrega de una suma no remunerativa.
La Unión Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (Upsra) acordó con las empresas del sector una actualización salarial que incluye el semestre de enero a junio de 2026.
Por lo que este mes impacta el último tramo de aumentos para los trabajadores del sector y se espera una nueva negociación entre las partes para definir los valores de los meses venideros.
En el acuerdo celebrado en diciembre, las partes acordaron “el pago de una suma no remunerativa que se abonará fraccionada de enero a junio del 2026, conforme se indica en la grilla salarial adjunta. Todas estas sumas se extinguen con el pago mensual de cada una de ellas, con excepción de la suma correspondiente al mes de junio de 2026, la que se incorporará a los salarios básicos en el mes de julio 2026″.
Cuánto ganan los vigiladores privados en junio de 2026
El acuerdo paritario detalla los montos correspondientes a junio, según el cargo. En todos los casos se incluye una suma no remunerativa para este mes de $70.000.
|Puesto
|Total a cobrar en junio
Vigilador General
$1.644.650
Vigilador Bombero
$1.721.000
Administrativo
$1.757.100
Vigilador Principal
$1.757.100
Verificación Eventos
$1.721.000
Operador de Monitoreo
$1.721.000
Guía Técnico
$1.757.100
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica
$1.796.300
Controlador de Admisión y Permanencia General
$1.644.650
Este reajuste abarca a los trabajadores que se desempeñan en servicios de vigilancia física, monitoreo de alarmas, control de accesos, verificación de eventos, custodia de bienes y personas, y seguridad electrónica en todo el país.
“Las partes asumen el compromiso de reunirse periódicamente, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas salariales convencionadas, ante sustanciales variaciones económicas que eventualmente afecten la misma desde su entrada en vigencia”, indica la séptima cláusula del acuerdo.
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