Salario oficial: cuánto ganan los empleados de comercio en junio de 2026 con el aumento y el aguinaldo confirmado
Los trabajadores del sector reciben el último tramo de aumentos de la más reciente negociación paritaria; cuáles son las cifras de cada categoría y cuándo se cobra el aguinaldo
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En junio, los empleados de comercio de todo el país reciben un incremento salarial del 1,5%, debido a que impacta el último tramo de aumentos del más reciente acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del sector.
En el sexto mes del año, entonces, rigen nuevos valores para las distintas categorías de trabajadores, a lo que se suma la entrega de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).
Cuánto ganan los empleados de comercio en junio de 2026
El acuerdo vigente contempla un incremento trimestral del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio.
A su vez, a todas las categorías de trabajadores de comercio se les entrega un bono extraordinario de $120.000, compuesto por una suma fija de $100.000, que ya se estaba distribuyendo en los meses previos, y otra de $20.000.
De acuerdo a la grilla que difunde Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), los siguientes son los montos para junio sin el aguinaldo y con las sumas no remunerativas ya incluidas:
|Cargo
|Valor junio
Maestranza A
$1.233.585
Maestranza B
$1.236.794
Maestranza C
$1.248.038
Administrativo A
$1.245.631
Administrativo B
$1.250.454
Administrativo C
$1.255.270
Administrativo D
$1.269.729
Administrativo E
$1.281.775
Administrativo F
$1.299.445
Cajeros A
$1.249.646
Cajeros B
$1.255.270
Cajeros C
$1.262.499
Auxiliar A
$1.249.646
Auxiliar B
$1.257.677
Auxiliar C
$1.284.184
Auxiliar Especializado A
$1.259.287
Auxiliar Especializado B
$1.273.743
Vendedor A
$1.249.646
Vendedor B
$1.273.746
Vendedor C
$1.281.775
Vendedor D
$1.299.445
Respecto de las actualizaciones futuras, la última negociación indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de junio de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".
Cuándo cobran el aguinaldo los empleados de comercio
La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.
Cómo calcular el aguinaldo de junio
El cálculo del aguinaldo toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el primer semestre del año, que abarca desde enero hasta junio.
En los casos donde el empleado no completó los seis meses de trabajo en la compañía, la liquidación es proporcional al tiempo trabajado. Para estos supuestos, la fórmula aplicada divide el salario máximo por 12 y multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados efectivamente.
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