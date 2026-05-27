Salario oficial: cuánto ganan los empleados de comercio en junio de 2026 con el aumento y el aguinaldo confirmado

En junio, los empleados de comercio de todo el país reciben un incremento salarial del 1,5%, debido a que impacta el último tramo de aumentos del más reciente acuerdo paritario entre el gremio y las empresas del sector.

Los empleados de comercio reciben en junio un 1,5% de aumento Latinstock

En el sexto mes del año, entonces, rigen nuevos valores para las distintas categorías de trabajadores, a lo que se suma la entrega de la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).

Cuánto ganan los empleados de comercio en junio de 2026

El acuerdo vigente contempla un incremento trimestral del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio.

A su vez, a todas las categorías de trabajadores de comercio se les entrega un bono extraordinario de $120.000, compuesto por una suma fija de $100.000, que ya se estaba distribuyendo en los meses previos, y otra de $20.000.

De acuerdo a la grilla que difunde Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), los siguientes son los montos para junio sin el aguinaldo y con las sumas no remunerativas ya incluidas:

Cargo Valor junio Maestranza A $1.233.585 Maestranza B $1.236.794 Maestranza C $1.248.038 Administrativo A $1.245.631 Administrativo B $1.250.454 Administrativo C $1.255.270 Administrativo D $1.269.729 Administrativo E $1.281.775 Administrativo F $1.299.445 Cajeros A $1.249.646 Cajeros B $1.255.270 Cajeros C $1.262.499 Auxiliar A $1.249.646 Auxiliar B $1.257.677 Auxiliar C $1.284.184 Auxiliar Especializado A $1.259.287 Auxiliar Especializado B $1.273.743 Vendedor A $1.249.646 Vendedor B $1.273.746 Vendedor C $1.281.775 Vendedor D $1.299.445

Respecto de las actualizaciones futuras, la última negociación indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de junio de 2026, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".

Las cifras de junio para todas las categorías de empleados de comercio Gentlieza Walmart

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados de comercio

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

Cómo calcular el aguinaldo de junio

El cálculo del aguinaldo toma como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el primer semestre del año, que abarca desde enero hasta junio.

En los casos donde el empleado no completó los seis meses de trabajo en la compañía, la liquidación es proporcional al tiempo trabajado. Para estos supuestos, la fórmula aplicada divide el salario máximo por 12 y multiplica el resultado por la cantidad de meses trabajados efectivamente.