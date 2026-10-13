Paritaria para vigiladores: cuánto ganan los trabajadores de seguridad privada en octubre 2026 con el aumento confirmado
Los empleados del sector tienen una suma no remunerativa y así concluye el último tramo de aumentos del acuerdo vigente
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Los trabajadores de la seguridad privada cuentan con una nueva mejora salarial para el mes de octubre. El acuerdo paritario lleva la firma del 6 de julio, y allí se acordaron mejoras mensuales en los haberes.
El acuerdo logrado por la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) para el segundo semestre del 2026 incluye la entrega de una suma no remunerativa.
El acta acuerdo salarial firmada entre el sindicato UPSRA y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) menciona en su cláusula primera que las mejoras salariales están comprendidas en el periodo que va del 1° de julio al 31 de diciembre de este año.
Por lo que este mes impacta el tramo de aumentos de octubre para los trabajadores del sector. Asimismo, las partes acordaron reunirse para definir las próximas directivas en enero de 2027.
Cuál es el salario básico de los vigiladores privados en octubre de 2026
El acuerdo paritario detalla los montos correspondientes a octubre, según el cargo. En todos los casos se incluye una suma no remunerativa para este mes de $60.000.
|Puesto
|Total a cobrar en octubre
Vigilador General
$1.053.200
Vigilador Bombero
$1.123.000
Administrativo
$1.155.100
Vigilador Principal
$1.191.000
Verificación Eventos
$1.123.000
Operador de Monitoreo
$1.123.000
Guía Técnico
$1.155.100
Instalador Elementos de Seguridad Electrónica
$1.191.000
Controlador de Admisión y Permanencia General
$1.053.200
Este reajuste abarca a los trabajadores que se desempeñan en servicios de vigilancia física, monitoreo de alarmas, control de accesos, verificación de eventos, custodia de bienes y personas, y seguridad electrónica en todo el país.
“Estas sumas no remunerativas se pactan como una gratificación extraordinaria de carácter no remunerativo, con excepción de los aportes sindicales y de obra social a cargo del trabajador y las contribuciones patronales al Sistema Nacional de Obras Sociales”, indica la octava cláusula del acuerdo.
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