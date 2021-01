Paro del transporte: Santa Fe liberó rutas, pero la protesta continúa

El paro de transportistas cumplió hoy su sexta jornada Crédito: Marcelo Manera

SANTA FE.- La protesta de los transportistas autoconvocados, reunidos en Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), continuará mañana después de que se cumplió hoy el sexto día de un reclamo que los gobiernos -provinciales y nacionales- no atienden, pues argumentan que los 2000 choferes involucrados en la medida de fuerza no tienen representación gremial reconocida (no pertenecen ni a Fatac ni a Fetra), más allá de entender que algunos -o todos- los puntos del reclamo pueden ser considerados.

El reclamo, que se inició el sábado pasado, es por una actualización tarifaria, pendiente desde casi un año. En este tiempo, sostienen los camioneros, aumentaron los seguros, el combustible, los peajes, la VTV (Verificación Técnica Vehicular) y los insumos.

Si bien en Santa Fe las autoridades despejaron parcialmente los piquetes, la entrada de camiones en las terminales portuarias del sur provincial sigue fuertemente afectada por las manifestaciones que continúan en otras provincias y el temor de los dadores de carga, quienes, ante la posibilidad de sufrir represalias en viaje, prefieren no realizar despachos de mercadería.

Según los registros de la empresa de logística Agroentregas S.A., hoy arribaron a los puertos tan solo 597 camiones, menos del 20% del promedio de los últimos dos años, cuando en esta fecha llegaban alrededor de 3500 vehículos.

"Los únicos que han tomado medidas de intervención, con la policía y la justicia, fue la provincia de Santa Fe, pero como esto es a nivel país hay muchos cortes en distintas rutas de varias provincias que hace que a los puertos arriben muy pocos camiones", explicó Fernando Turín, presidente de la empresa.

El ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Sukerman, se refirió al operativo para disuadir las interrupciones de tránsito en rutas de transportistas autoconvocados. Aseveró que el Ejecutivo provincial "tiene la convicción de terminar con los cortes porque el conflicto de los transportistas no es con la provincia. Insistimos: que reclamen ante quien corresponde. No pueden manifestarse de esta forma", expresó.

Pero luego aclaró: "Somos respetuosos de los reclamos. En este caso, Santa Fe tiene cortes de rutas y no depende de nosotros la respuesta", sostuvo. Y advirtió: "Si no se quieren retirar, las personas serán detenidas. O habrá acciones necesarias para que se terminen".

Las protestas de los camioneros agrupados en TUDA fueron levantadas por personal de la Policía de Santa Fe en la zona sur de la provincia. En la región, los choferes habían cortado de manera intermitente el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de la localidad de Theobald y en el cruce de la A012 y la ruta 18, a pocos kilómetros de la Cuna de la Bandera. Por órdenes del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, las fuerzas del orden despejaron esos lugares.

De todos modos, en las primeras horas de hoy la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó de un corte por manifestación de transportistas sobre la Ruta Nacional 19 a la altura de Josefina, donde el tránsito liviano y el tránsito pesado esencial circulaba con normalidad, pero se detenía al resto de los transportes.

Los dueños de camiones reclaman mejores condiciones frente al aumento de los costos, algo que se acentuó en los últimos dos meses con el incremento del gasoil, los seguros, los peajes, los insumos y los impuestos, todos con entre un 25 y un 35% de incremento.

A mediados de semana, en el Ministerio de Transporte se realizó un encuentro entre autoridades del gobierno nacional y entidades que nuclean al transporte de cargas, entre las que se encontraban Confederación Argentina del Autotransporte de Cargas (Catac), Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) y Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl). La discusión sobre la tarifa, se acordó, será el próximo 4 de febrero.

Libre circulación

Mientras los retenes continúan en las principales vías de circulación del centro del país, el gobierno de Santa Fe confirmó que garantizará la libre circulación de los transportes de carga, tras gestiones, entre otros, de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica). Al respecto, el Ministerio de Seguridad emitió una resolución garantizando la libre circulación dentro de la provincia.

En el comunicado oficial dice estar "atento a los delitos flagrantes producidos por un conjunto reducido de personas que se empeña en obstaculizar el tránsito en distintos puntos de rutas y caminos de la provincia de Santa Fe, y que la situación protagonizada por actores dispersos y fragmentados responde a especulaciones y cálculos que no tienen relación con reclamos provinciales". Se agrega que "estos actores carecen de estatus jurídico y a todo fin práctico y legal no constituyen representación de actores sociales distintos que ellos mismos, que las disrupciones promovidas por este puñado de individuos constituyen riesgos a la seguridad vial, el bienestar y la vida de las personas, y que estas circunstancias implican delitos incluidos en el Código Penal contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación; de sedición y encubrimiento.

También recordó que "que es función de este Ministerio de Seguridad, precisamente, aportar a la prevención de estos riesgos y violencias, así como garantizar al personal policial encargado de hacer cumplir la ley que no será sancionado por su actuación legítima para hacer cesar estos delitos flagrantes".

Finalmente, el comunicado afirma que, al tratarse de delitos flagrantes, el ministro de Seguridad [Marcelo Saín] ordena a la policía de la provincia que intervenga con todas las facultades legales que le competen para hacer cesar estas alteraciones que se comenten en rutas y caminos de la provincia".

