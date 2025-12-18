“Basta de humo”: qué hay detrás de la masiva protesta de agricultores europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur

Miles de productores agropecuarios protestaron hoy en Bruselas contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur en una jornada que incluyó disturbios, enfrentamientos con la policía y daños en el espacio público. La movilización se sumó a la fuerte protesta registrada ayer en diversos lugares de Europa.

La protesta de este jueves se desarrolló mientras los jefes de Estado y de Gobierno de la UE debatían el futuro del tratado, a dos días de la firma prevista en Brasil. Al igual que el día anterior, la movilización volvió a poner en primer plano el rechazo del sector agropecuario europeo al acuerdo, al que acusa de exponer a los productores del bloque.

“Más de 10.000 agricultores de 27 países se están reuniendo para decir basta de humo y espejos”, señalaron las entidades en uno de los mensajes difundidos durante la jornada. En ese mismo sector, frente a la estación Gare du Nord, se instaló un escenario desde el cual hablaron dirigentes de organizaciones agrarias nacionales. “Exigimos acción”, remarcaron.

Agricultores protestaron junto a tractores frente al Parlamento Europeo NICOLAS TUCAT - AFP

En otro mensaje publicado en X, Copa-Cogeca detalló los principales reclamos de la movilización: una Política Agrícola Común fuerte, común y bien financiada después de 2027; un comercio “justo y transparente” que proteja efectivamente los estándares de producción europeos y a los sectores más sensibles y una simplificación real de las normas, con mayor previsibilidad regulatoria para los productores. La protesta se desarrolló bajo la consigna #EnoughSmokeAndMirrors.

Protestas masivas de agricultores en Bruselas

Al cierre de la jornada, las organizaciones informaron el final de la movilización en la zona de Arts-Loi y agradecieron la participación de los manifestantes. “Gracias a los 10.000 agricultores que vinieron hoy a Bruselas. Buen viaje de regreso”, publicaron. Sin embargo, advirtieron que el conflicto sigue abierto. “Esto no terminó. La protesta puede terminar hoy, pero la lucha continúa”, señalaron, y reiteraron el pedido de frenar el acuerdo con el Mercosur, financiar adecuadamente la PAC y simplificar las reglas para el sector.

El trasfondo de la protesta está vinculado con los avances institucionales del acuerdo. El miércoles, el Consejo y el Parlamento europeos acordaron una cláusula bilateral de salvaguardas para los productos agrícolas provenientes de los países del Mercosur, un paso más hacia la eventual firma del tratado. Frente a ese anuncio, Copa-Cogeca reaccionó en X con fuertes críticas, al considerar que se trata de “humo y espejos” y que las salvaguardas negociadas no protegen de manera efectiva a los productores agropecuarios europeos ni garantizan comercio justo.

Un tractor y el fuego frente al Parlamento Europeo reflejaron la protesta de agricultores NICOLAS TUCAT - AFP

Según explicó la agencia AFP, los sindicatos agrarios europeos temen que el acuerdo beneficie al sector agrícola sudamericano. De acuerdo con datos de Eurostat citados por esa agencia, en 2024 Brasil, la Argentina, Uruguay y Paraguay exportaron productos agrícolas y agroalimentarios a la Unión Europea por 23.300 millones de dólares.

AFP también detalló que el tratado prevé cuotas de exportación de hasta 99.000 toneladas de carne vacuna a la UE, equivalentes al 1,6% de la producción europea, y que una vez superado ese volumen se aplicarían aranceles superiores al 40%. Los ganaderos, especialmente en Francia, advierten que no pueden competir con países donde rigen normas ambientales y sanitarias que, según ellos, son menos restrictivas.

Agricultores en Bruselas NICOLAS TUCAT - AFP

En cuanto a los hechos de violencia registrados este jueves, el medio local The Brussels Times, con información de la agencia Belga, informó que se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo. Según ese medio, algunos manifestantes quemaron neumáticos, arrojaron papas, remolachas y pequeños explosivos, y la policía respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

The Brussels Times agregó que cinco tractores intentaron romper un cordón policial durante la mañana y fueron repelidos con chorros de agua, y que se produjeron daños en mobiliario urbano y árboles. También informó sobre agresiones a periodistas y la presencia de personas encapuchadas no vinculadas a organizaciones agrarias.

Hubo incidentes en la marcha NICOLAS TUCAT - AFP

Desde Copa-Cogeca aclararon que los incidentes ocurridos en la plaza de Luxemburgo no formaron parte de la movilización oficial, que había sido convocada como una protesta pacífica. “Entendemos la ira, pero queríamos una manifestación pacífica”, señaló una vocera de la organización, citada por Belga.