Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1500 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $$1474,51 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1418,82Venta$1474,51
Dólar blue
Compra$1480,00Venta$1500,00
Dólar tarjeta
Venta$1916,86
Dólar CCL
Venta$1549,87
Dólar MEP
Venta$1516,37
Dólar mayorista
Venta$1450,00
Euro
Compra$1650,00Venta$1750,00
Dólar: el Banco Central informó que cambiará el esquema de bandas y se compromete a acumular reservas
El Banco Central (BCRA) anunció este lunes que desde el año que viene el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán todos los meses en línea con el último dato de inflación. La entidad, además, anticipó que comenzará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios, tal como le pedía el mercado.
“El manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales”, señaló la entidad a través de un comunicado.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, miércoles 17 de diciembre, a $1418,82 para la compra y a $1474,51 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1475 para la venta.
