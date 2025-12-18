Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre

El Banco Central (BCRA) anunció este lunes que desde el año que viene el piso y el techo de las bandas cambiarias se actualizarán todos los meses en línea con el último dato de inflación. La entidad, además, anticipó que comenzará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios, tal como le pedía el mercado.

“El manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales”, señaló la entidad a través de un comunicado.