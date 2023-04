Patricia Bullrich cruzó a Sergio Massa luego de sus anuncios en plena escalada del dólar

escuchar

Después de los anuncios realizados por Sergio Massa este mediodía en plena escalada del dólar, que se acerca cada vez más a los $500, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, cruzó al ministro de Economía a través de las redes sociales.

“¡Háganse cargo, Sergio Massa! Prueben con gobernar y tomar medidas de fondo, dejar de meter más Cámpora en el gobierno y emitir moneda”, lanzó la líder de Pro en Twitter y remató: “Se terminó la ventajita”.

¡Háganse cargo, @SergioMassa! Prueben con gobernar y tomar medidas de fondo, dejar de meter más Cámpora en el gobierno y emitir moneda.



SE TERMINÓ LA VENTAJITA. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 25, 2023

Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, escribió: “Ministro Sergio Massa ¿qué esperaba? La Argentina no tiene conducción. El no Presidente habla de hacer su película y la no Vice dá una clase magistral. ¿De verdad va a echarle la culpa a los “rumores”? Tuvieron la suma del poder público. La usaron para romper todo. Háganse cargo”.

“Te salvamos cuando todo el kirchnerismo te votó en contra el acuerdo con el FMI, te acordás, Alberto Fernández? No busques los enemigos afuera: está claro quién te juega en contra”, apuntó el exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y agregó: “Despertate que la inflación y la pobreza no esperan”.

Te salvamos cuando todo el kirchnerismo te votó en contra el acuerdo con el FMI, te acordás @alferdez ?

No busques los enemigos afuera: está claro quién te juega en contra.

Despertate que la inflación y la pobreza no esperan. — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) April 25, 2023

En la misma línea se expresó Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal capitalino, que afirmó: “Los argentinos necesitamos soluciones para esta crisis económica de manera urgente. No hay lugar para las excusas. Alberto Fernández y Sergio Massa: hasta el 10 de diciembre deben seguir gobernando. Háganse cargo”.

Ministro @SergioMassa ¿qué esperaba?

La Argentina no tiene conducción.

El no Presidente habla de hacer su película y la no Vice dá una clase magistral.

¿De verdad va a echarle la culpa a los "rumores"? Tuvieron la suma del poder público. La usaron para romper todo.

HA GAN SE… pic.twitter.com/lYuGd5C8bY — WW (@WolffWaldo) April 25, 2023

Los anuncios de Massa

Los referentes de la oposición cruzaron a Massa y a Alberto Fernández luego de que el ministro de economía, en medio de la escalada del dólar, aludiera a las “versiones”, los “rumores” y “falsos informes” que impactan en los instrumentos financieros vinculados con la divisa extranjera, al tiempo que anunció que se va a cambiar la rediscusión del programa que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”, afirmó Massa en su cuenta de Twitter.

Hace varios dias que vivimos una situacion atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. — Sergio Massa (@SergioMassa) April 25, 2023

En este sentido, enfatizó: “Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa”.

En esta línea, el ministro aseguró que se va a “usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF (Unidad de Información Financiera) y a la CNV (Comisión Nacional de Valores) para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”.

“Paralelamente vamos a seguir con los acuerdos de multilaterales, exportadores con transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para refortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se vieron perjudicadas” , concluyó Massa.

LA NACION