Paulo Guedes: “La Argentina va por un camino que ya ha recorrido Venezuela”

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó que la Argentina está siguiendo el mismo camino que Venezuela, al tratar de evitar la modernización del Mercosur. El funcionario dijo que, si pudiera, reduciría unilateralmente las tasas de importación que utilizan los socios del bloque en el comercio con terceros mercados, a través del Arancel Externo Común, con o sin los argentinos.

“Me gustaría hacerlo en una semana y de forma unilateral, si es el caso, pero no podemos dejar que el Mercosur se convierta en un factor de retraso. La Argentina va por un camino que no nos gusta, que es un camino que Venezuela ya ha recorrido y no queremos seguir”, declaró el ministro, durante una transmisión en vivo del diario Valor Económico.

La tensión entre Brasil y la Argentina por el Arancel Externo Común se puso en evidencia en el inicio de la reunión de presidentes del Mercosur cuando Alberto Fernández dijo que se debía contemplar a los sectores sensibles como automotores o textiles.

“Hicimos grandes esfuerzos por alcanzar acuerdos. Un 75% no es un número bajo, la propuesta que la Argentina desplegó se fundamenta en la búsqueda de mayor productividad”, destacó Fernández. Cabe aclarar que Brasil y Uruguay reclaman rebajas de aranceles en el 100% de los productos, y Paraguay en un 90% de ellos.

En marzo pasado, Guedes también comparó de alguna manera a la Argentina con Venezuela cuando dijo que, si su país continuaba endeudándose y tomando decisiones equivocadas, podía convertirse en uno u otro en cuestión de tiempo.

“Para convertirse en Argentina, [demora] seis meses; para convertirse en Venezuela, un año y medio”, aseguró Guedes, en declaraciones a un podcast brasileño. “Si te equivocas, es rápido. Ahora, ¿Querés convertirte en Alemania, Estados Unidos? [Es necesario] diez, quince años en otra dirección”.

Guedes, de 71 años, defendió durante la entrevista un programa liberal para la economía brasileña.

“¿Usted prefiere una tasa de interés baja, mucha inversión, empleo, renta, la Bolsa subiendo, todo el mundo ganando, abriendo champagne, un país de prosperidad o ir para Venezuela?”, dijo el ministro, en otro tramo de la conversación.

Guedes dijo que continuaría en el cargo mientras tenga la confianza del presidente Jair Bolsonaro.

LA NACION