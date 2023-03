Pérdida de reservas: el BCRA no deja de vender y enfrenta el peor inicio de año en dos décadas

🚨 ¿DÓLAR SOJA 3? 🌱



Así evolucionaron los pases durante los esquemas de "Dólar Soja" I y II.



El promedio para el I fue de u$s 48,6 y para el II u$s 34,4.



Ahora el carry está en niveles de u$s 27 contra Jul.-23.



Nuevamente empiezan a descontar un tipo de cambio diferencial. https://t.co/9d18i8To4Q pic.twitter.com/JOc4hAIWZ1