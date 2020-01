Pese al cepo extremo, el BCRA lleva dos ruedas vendiendo reservas

La entidad ahora conducida por Miguel Pesce no vendía reservas por dos ruedas consecutivas desde los últimos días previos a las elecciones presidenciales Fuente: Archivo

Javier Blanco
14 de enero de 2020

El sacudón de mercado provocado por la decisión de la administración Kicillof de forzar la postergación de pago de un bono emitido hace 10 años por la gestión Scioli, y el riesgo de caer en default que supone si no logra para ello la aceptación del 75% de los acreedores, obligó al Banco Central (BCRA) a vencer reservas por segunda jornada consecutiva para evitar que el dólar comercial traspase los $60 que le fijó como "techo" desde agosto.

Se trata de la primera vez que la gestión encabezada por Miguel Pesce debe intervenir vendiendo en el mercado por dos ruedas consecutivas, algo que no acontencía desde las ruedas previas a las elecciones presidenciales.

Pese a su esfuerzo, y al candado que la versión reforzada de cepo vigente le puso a la demanda desde hace unos meses, la cotización para la venta del billete en el mercado mayorista superó ese valor por primera vez desde las últimas PASO: cerró la jornada a un promedio de $60,06.

Esto supone un avance de 11 centavos respecto de la rueda previa y su mayor nivel en 5 meses, ya que hay que retrotraerse hasta el 14 de agosto para dar con un precio mayor ($60,40).

El aumento, pese a las sostenidas ventas oficiales, es consecuencia de la marcada retracción que mostró la oferta de divisas luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmara anteayer que la Nación no tenía previsto auxilar a la Provincia de Buenos Aires para que haga frente a su compromiso. De los US$ 412,2 millones operados el último viernes, cuando todo era calma aún, se pasó a US$ 343,2 millones ayer y a apenas US$ 254,6 millones hoy, es decir, 37,5% menos.

Esto forzó al BCRA a suplir la ausencia de oferta privada con la venta de US$ 50 millones de sus reservas ayer y de otros US$ 60 millones hoy, según coincidieron en estimar distintos operadores de mercado, todo un dato teniendo en cuenta que el endurecimiento extremo del cepo y la posterior aplicación de un recargo del 30% a la demanda minorista quietaron del mostraron al grueso de los compradores.

La jornada cambiaria en el mercado oficial arrancó con un dólar bajo presión por el lado de la demanda. "La ausencia de posturas de venta del BCRA en el primer tramo de la rueda alentaron las especulaciones sobre un posible vía libre oficial para el desplazamiento. Esto llevó en minutos al billete, que ya había arrancado operando a $60,01 (5 centavos arriba del cierre previo) a $60,06. Allí apareció la oferta oficial de US$ 50 millones a $60.07 para tratar cortar el avance pero en dos horas la postura fue agotada", explicó el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

"El precio de la divisa nunca bajó de $60.00 desde el inicio de la jornada a pesar de la caída del volumen operado. La escalada sólo se frenó cuando el ente regulador colocó por segunda vez otra partida de US$50 millones de dólares a $60,07 tras haber agotado la primera", explicó por su parte Fernando Izzo. De ABC Cambios quien estimó que sólo vendió el 20% de lo ofrecido en esa segunda intervención , lo que supone que debió aportar al mercado los US$60 millones antes mencionados que, en este caso, significaron el 23,6% de las divisas operadas hoy en la plaza oficial.