La belleza más poderosa: aquella que impulsa la diversidad, equidad e inclusión

En el último tiempo, la equidad se convirtió en uno de los principales valores para una cultura empresarial. Las compañías detectaron no sólo la importancia de tener hombres y mujeres en sus equipos, sino también de darles las mismas oportunidades. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la edad. La sinergia entre diferentes géneros, edades y puestos de trabajo es sumamente enriquecedora para pensar nuevas propuestas y desafíos. L’Oréal Groupe Argentina es un claro ejemplo de esto.

La compañía con más de 60 años de historia en el país tiene el propósito de crear la belleza que mueve al mundo. Y la belleza que consideran más poderosa es la que representa a todas las personas. Hace dos décadas asumió el compromiso de ser un referente global en diversidad, equidad e inclusión.

“Bajo la convicción de que la belleza es tan plural como las personas, trabajamos para que cada individuo, sin distinción de género, edad, origen o identidad, encuentre un espacio de respeto, desarrollo y representación”, destacan desde L’Oréal Groupe Argentina.

Cómo se representa este compromiso

Las ventajas de tener diversas generaciones en un mismo equipo

Para L’Oréal, promover equipos multigeneracionales es esencial: impulsa la innovación, mejora la cohesión y permite acceder a un abanico más amplio de habilidades y conocimiento. Ese diálogo generacional se nutre tanto con la experiencia de los más grandes como de la frescura y las ganas de los más jóvenes.

El programa “L’Oréal para Todas las Generaciones” promueve este intercambio y acompaña a los equipos en cada etapa de su carrera profesional.

El valor de los +50. Los más de 15.000 colaboradores que pertenecen a este grupo etario ofrecen experiencia, sabiduría y una comprensión profunda del negocio.

La frescura clave de la juventud. Aportan nuevas ideas, conocimientos tecnológicos y una perspectiva novedosa sobre el mercado.

Desarrollar, capacitar y potenciar el talento joven

Los jóvenes tienen ganas, energía y “el mundo por delante”. Su desarrollo es una de las mayores prioridades de L’Oréal y lo evidencia a través del programa “L’Oréal por la Juventud”, que reúne iniciativas pensadas para acompañar a esta generación en sus primeras experiencias profesionales. Combina formación práctica, mentoría y acceso real al mundo laboral. Anualmente genera 25.000 oportunidades para menores de 30 años.

Las iniciativas dentro del programa:

Brandstorm. A través del desafío, pueden resolver un caso real del negocio, recibir acompañamiento de expertos y conectarse con el mundo profesional desde un lugar creativo y muy aplicado.

A través del desafío, pueden resolver un caso real del negocio, recibir acompañamiento de expertos y conectarse con el mundo profesional desde un lugar creativo y muy aplicado. SeedZ , el Management Trainee para graduados y jóvenes profesionales. Es un programa anual, con dos rotaciones, un mes de onboarding y experiencias de shadowing comercial para entender el negocio de forma integral.

, el Management Trainee para graduados y jóvenes profesionales. Es un programa anual, con dos rotaciones, un mes de onboarding y experiencias de shadowing comercial para entender el negocio de forma integral. Programa de pasantías. Hoy en día hay 41 pasantes activos y la conversión a posiciones efectivas es muy alta.

Jimena Belloso, directora de Recursos Humanos de L’Oréal Groupe Argentina, destaca: “Durante los últimos 3 años, 26 profesionales argentinos fueron seleccionados en LATAM para asumir oportunidades en el exterior dentro de L’Oréal Groupe. Este dato refleja no sólo la proyección global del talento local, sino también que el talento argentino se destaca y es elegido frente a otros mercados de la región”.

Liderazgo con equidad

Los puestos de liderazgo de la compañía reflejan todos los puntos anteriores. El 54% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. A nivel local, el 50% del board y el 63% de los puestos de liderazgo medio y alto también son ocupados por mujeres.

La importancia de las mujeres en cargos de liderazgo.

De hecho, un dato a destacar es que la auditoría internacional EDGE certificó que en la filial no existe brecha salarial de género.

El Comité de Equidad y Diversidad “Prisma” es el ente que analiza barreras e impulsa políticas concretas relacionadas a la igualdad de género. Trabaja día a día para que cada marca y programa del grupo promueve la inclusión y esté alineada a la cultura empresarial: vivir un presente y pensar un futuro donde cada persona aporte autenticidad y talento.

