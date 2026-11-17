Peter Thiel aumentó en el tercer trimestre 58,6% su tenencia de acciones de Vista Energy y esa posición en la petrolera que dirige Miguel Galuccio representó en valor casi lo mismo que su tenencia en Amazon, según datos de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos publicados este lunes.

Cada tres meses, todos los inversores institucionales que poseen al menos US$100 millones de activos bajo administración deben presentar ante la SEC el denominado “formulario 13F”. Thiel Macro LLC, el fondo del cofundador y presidente de Palantir, declaró activos por US$460.194.159 al cierre de septiembre.

En ese documento figura la tenencia de 1.886.835 ADR de Vista al cierre de septiembre, frente a 1.189.792 que había informado en junio. Se trata de certificados que representan acciones de la petrolera y cotizan en Nueva York. Para Amazon, Thiel Macro declaró las mismas 495.000 acciones en los dos informes.

Al cierre del segundo trimestre, la distancia entre las dos posiciones era de US$42,1 millones. Lo que más la acortó fue el aumento en la cantidad de títulos de Vista. El valor por ADS que surge de los formularios pasó de US$63,80 a US$65,35, un 2,4% más. La petrolera pasó de representar el 18,1% de lo declarado en junio al 26,8% en septiembre. Amazon también representaba el 26,8% en el último corte. Los porcentajes se calcularon sobre el total de cada informe y se redondearon a un decimal.

El 23 de abril, meses antes de que se conociera la inversión en Vista, Javier Milei recibió a Thiel en la Casa Rosada junto con el canciller Pablo Quirno. Según contó después el Presidente en Neura, el empresario le preguntó cómo se sostendrían las reformas en el tiempo y planteó el tema del impuesto a la riqueza. Durante su estadía en Buenos Aires, Thiel compró una mansión en Barrio Parque, fue al superclásico entre Boca y River y jugó un torneo de ajedrez en el club Torre Blanca, en Almagro.

El magnate ve en la Argentina una ventaja geográfica, además de su afinidad ideológica con Milei. Según fuentes diplomáticas que conversaron con él, el cofundador de Palantir considera que el país está lejos de una eventual confrontación nuclear en el hemisferio norte y de posibles conflictos ligados al desarrollo de la inteligencia artificial.

Eléctricas y semiconductores

En junio, siete de las ocho tenencias de Thiel Macro estaban ligadas al petróleo, la electricidad o la tecnología nuclear. Cinco dejaron de figurar en septiembre. Entre ellas estaban cuatro eléctricas estadounidenses: American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy y CMS Energy. También dejó de figurar X-Energy, que diseña reactores nucleares modulares. En conjunto, esas posiciones valían US$165,6 millones en junio, casi el 40% del total declarado en ese cierre.

El nuevo informe incluyó cinco posiciones por US$460,2 millones, frente a un total de US$418,7 millones en junio. La mayor de septiembre fue una incorporación a la tabla del fondo cotizado de semiconductores iShares Semiconductor ETF (SOXX). Sus 283.068 participaciones valían US$161 millones, cerca del 35% del total. Por valor, Amazon quedó en segundo lugar y Vista en tercero. La otra incorporación fue Microsoft, con 2000 acciones por algo más de US$1 millón.

Peter Thiel se reunió en abril con Luis Caputo, José Luis Daza y Santiago Bausili en el Palacio de Hacienda

Junto con Vista y Amazon, en los dos informes figuró Vistra Corp., una generadora y comercializadora de electricidad de Estados Unidos. Thiel Macro declaró 372.755 acciones de Vistra en ambos cierres. Su valor pasó de US$59,1 millones a US$51,6 millones. El 13F informa la cantidad y el valor de mercado al cierre de los títulos comprendidos en el régimen de la SEC.

Según su último reporte trimestral a inversores, Vista produjo 147.126 barriles diarios de petróleo en el tercer trimestre, un 34% más que un año antes. Exportó el 73% del volumen de crudo que vendió y destinó US$400,6 millones a perforar, completar y reacondicionar pozos en Vaca Muerta. A través de su subsidiaria argentina, también participa en el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que llevará el crudo a una terminal de exportación en Punta Colorada, Río Negro.

¿Quién es Thiel?

Thiel es cofundador y presidente del directorio de Palantir Technologies, que desarrolla software de análisis de datos e inteligencia artificial para empresas y organismos públicos. Entre las agencias estadounidenses a las que ha provisto tecnología están el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La CIA estuvo entre sus primeros clientes. Antes había cofundado Confinity, la empresa que desarrolló PayPal y se fusionó en 2000 con X.com, fundada por Elon Musk.

Nacido en Alemania, Thiel llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía un año. En 2016 apoyó a Donald Trump e integró su equipo de transición. Forbes estimaba su fortuna en US$33.300 millones al 17 de noviembre de 2026.

Además de su encuentro con Milei, en la Argentina se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el diputado Juan Grabois.