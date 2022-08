Picante cruce entre Marcos Galperín y un periodista de la revista Barcelona: “¿A cuántas personas les pagás el sueldo?”

Un duro cruce se dio en redes sociales entre Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, y Fernando Sánchez, periodista de Revista Barcelona. El intercambio se dio a partir de un artículo que compartió el empresario, con el que deslizó una crítica a las regulaciones del sistema laboral argentino. En respuesta, recibió un cuestionamiento sobre cuántas veces tuvo que enfrentar la situación de estar sin trabajo y, a partir de ahí, se generó la tensión.

Desde hace tiempo, la legislación laboral es un tema de discusión en la Argentina. El debate sobre las condiciones de trabajo está instalado en el debate público y forma parte de la agenda de varios espacios políticos. Lógicamente, se producen discusiones entre quienes quieren una reforma laboral y quienes defienden el modelo actual o uno similar.

En ese contexto se dio este cruce en redes sociales. La nota que citó Galperín pertenece al Wall Street Journal y explica una dinámica que se da actualmente en Estados Unidos. Allí se detalla que a pesar de los múltiples despidos y renuncias en empresas norteamericanas, la tasa de desempleo no aumenta.

El artículo indica que se generó un escenario en donde las personas que se quedan sin trabajo pueden conseguir otro rápidamente y no quedan fuera del mercado laboral. Además, en muchos casos las condiciones de trabajo no empeoran, sino que por el contrario los empleados son mejores pagos o tienen otros beneficios comparativos.

El CEO de Mercado Libre tomó este material y lo compartió de Twitter, con una reflexión propia. “Cuando las reglas laborales son modernas, las personas despedidas rápidamente encuentran nuevos empleos, muchas veces con mejores condiciones que el anterior”, escribió junto con el título de la nota y el link.

En su cuenta, Marcos Galperín tiene más de 257.000 seguidores, por lo que lógicamente todo el contenido que comparte genera mucha repercusión y no pasa desapercibido. Esta no fue la excepción, ya que además de los likes y retuits, el comentario tuvo más de 200 respuestas y generó otros casi 200 tuits citados. Mientras que muchos usuarios compartieron esta visión y se sumaron al concepto, también llegaron críticas.

Una de ellas fue la de Fernando Sánchez, periodista de Revista Barcelona, que respondió de forma irónica y cuestionó su experiencia. “Ahá. Y contanos… ¿cuántas veces te quedaste sin laburo y se puso en juego tu sustento y el de tu familia?”, lanzó.

Dentro de las muchas respuestas, esta en particular generó revuelo y el empresario no se quedó callado. Lejos de la decisión de no responder, Galperín subió la apuesta, dio algunos números de su empresa y chicaneó a Sánchez: “Hace 23 años empecé algo que hoy sostiene a 35.000 familias todos los meses y un millón de familias más viven por esto. Vos, además de tu empleada doméstica de Palermo bolche/alrededores, ¿a cuántas personas le pagás el sueldo? ¿O lo tuyo es la lucha en Twitter desde un iPhone?”. Aunque el intercambio finalizó allí, las repercusiones siguieron durante todo el día. De hecho, en horas de la tarde la palabra “Galperín” se volvió tendencia por este diálogo.