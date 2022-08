La selfie que la China Suárez compartió desde el baño que se robó toda la atención por un detalle

Eugenia “la China” Suárez es una de las celebridades argentinas más activas en las redes sociales. Si bien se encarga de resguardar su intimidad, suele compartir con sus seguidores varios momentos de su día a día, su trabajo, sus viajes, sus tres hijos y su pareja. Pero, ahora, a través de una foto que se tomó en el baño, llamó la atención de todos sus fanáticos al revelar un particular detalle de su teléfono celular.

Son tiempos de cambios y nuevos desafíos para la exCasi Ángeles. Su carrera actoral la llevó a cruzar la frontera e instalarse en Uruguay para grabar una película junto a Joaquín Furriel. Ambos evidenciaron que pegaron buena onda desde el primer momento y se divierten en las grabaciones. Además, él le pidió su asesoría para “generar contenido” en las redes, área que sin dudas ella domina.

Desde Montevideo, Suárez hizo uso de su cuenta de Instagram, -donde acumula seis millones de seguidores- y compartió una foto. En esta oportunidad, utilizó como escenario el baño. Vestida cómoda con una calza negra y una remera blanca y el cabello atado, posó frente al espejo y apoyó el codo en la pared para recostarse levemente.

La madre de Rufina, Magnolia y Amancio posó para sus seguidores desde Montevideo (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La pose que eligió para la selfie le permitió relucir tres de sus tatuajes: el ancla que tiene en la muñeca derecha, el corazón que adorna el dedo anular y el ratón que se hizo en el brazo izquierdo en honor a su amiga Sofía Sarkany, quién murió el 29 de marzo de 2021. Pero, además de las marcas que lleva en la piel, también se pudo distinguir un pequeño detalle de la carcaza de su celular que llamó la atención de más de uno.

La actriz decidió adornar la funda verde que protege su teléfono con un sticker del Maneki-neko, nombre con el cual se conoce en Japón al gato de la suerte, el cual -según la leyenda- le trae buena fortuna a su dueño.

Con este pequeño gesto que se ve en la imagen, además de atraer los buenos augurios, honró sus raíces, ya que su abuela materna Marta Mitzumori nació en el seno de una familia japonesa que emigró a la Argentina.

El gato de la suerte, es conocido como Maneki-neko en Japón y Zhaocai Mao en China (Foto: Pixabay)

En varias oportunidades, la exATAV expresó su fuerte conexión con la familia de su madre. Incluso su usuario de Instagram es “sangre japonesa”, aunque el apodo que lleva es “China”, debido a sus ojos rasgados. De hecho, esto le valió algún que otro conflicto en el pasado.

“Tuve un tema con el embajador japonés. Mi hermano Agustín está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a él que el motivo era que me decían China, pero tenía sangre japonesa”, contó hace un tiempo, cuando estuvo invitada al programa de Mirtha Legrand.