Ariel Rodríguez Palacios perdió la paciencia al aire y apuntó contra un compañero: “Estoy re caliente”

Cada mañana, cuando las agujas del reloj se acercan lentamente al mediodía, Ariel Rodríguez Palacios le da la bienvenida a la audiencia de Ariel en su salsa (Telefe). Con un formato descontracturado, el programa transcurre con música, chistes y múltiples chicanas entre todos los integrantes del equipo mientras cocinan y debaten sobre diversos temas de actualidad. Aunque suele transcurrir sin problemas y, al final, todos se despiden con una gran sonrisa, el miércoles se vivieron momentos de mucha tensión al aire. Mientras batallaba con una preparación que no le salía como esperaba, el conductor no aguantó y le dedicó unas duras palabras a los demás cocineros.

Como todos los días, Ariel Rodríguez Palacios saludó a sus compañeros de cocina al igual que a los panelistas -Mica Viciconte, Nico Peralta y Romina Pereiro- y comenzó a charlar sobre diversas temáticas. Hizo un repaso sobre el menú del día y se dispuso a trabajar con esa energía caótica que tanto lo caracteriza. Sin embargo, mientras intentaba demostrar la forma de preparar un clásico postre salteño, no solo no logró lo que deseaba sino que el enojo sacó lo peor de él.

Su objetivo era compartir el paso a paso para hacer un turrón con la receta tradicional que se utiliza en la provincia de Salta. El mismo es el resultado de la combinación de grasa de cerdo fundida, yemas de huevo, licor de anís, harina y agua, ingredientes que se combinan con merengue italiano de azúcar de caña. Pero, cuando intentaba que la masa llegara a la consistencia adecuada, las cosas empezaron a salir mal.

Mientras amasaba con un nerviosismo que aumentaba minuto a minuto, tanto el locutor como los demás presentes intentaron rellenar el bache con algo de humor y, al mismo tiempo, intentaron consolarlo. “Bueno, son cosas que nos pasan a todos en la cocina y que hay resolver”, destacó Pereiro, con el objetivo de darle ánimos al cocinero.

Sin poder superar su molestia, Rodríguez Palacios disparó: “Es la primera vez que me pasa y voy decir algo... ¿Sabés por qué me da bronca? Estoy re caliente...”. Su descargo fue recibido entre risas de parte de los panelistas, quienes le dijeron que dejara salir todo lo que le molestaba. Inmediatamente, explicó: “Les voy a contar algo. Yo siempre hago todo. Siempre preparo yo las cosas. Esta vez no lo hice y salieron así. Ahora al aire no lo puedo arreglar”.

Al final y ya completamente resignado, admitió que fue todo responsabilidad suya y que debería haberse encargado de dejar las cosas listas como suele hacer. Pero fue Felipe, que además de ser su hijo es otro de los cocineros del ciclo de Telefe, se animó a teorizar sobre cuál podría haber sido el problema real. “Le faltó descanso a la masa, o por ahí ‘el gendarme’ te pesó mal las cosas”, manifestó.

Lejos de arruinar por completo la química en el estudio, la tensa escena pasó como si nada y la edición del miércoles continuó tranquilamente. Tras su pequeño descargo, Ariel siguió con el resto de las recetas y el episodio quedó como una simple anécdota.