La explosiva declaración retro de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, sobre Manchester: “Todo horrible”

En España se reflotó una vieja entrevista de Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, donde se refirió de forma despectiva a la ciudad de Manchester y la experiencia de vivir en Inglaterra. En aquel entonces, relató que el cambio fue muy duro y que no disfrutó su tiempo allí. El diálogo se revivió en el marco de la transferencia de Casemiro del Real Madrid al Manchester United, pase que generó mucho revuelo en el periodismo deportivo español.

A lo largo de su carrera, Di María siempre se desempeñó en clubes muy importantes. Luego de debutar profesionalmente en Rosario Central, el futbolista pasó por Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Juventus. Dentro de esa carrera envidiable, tuvo la oportunidad de conocer no solo el fútbol de distintas ligas, sino también la vida en distintas ciudades europeas.

Por supuesto que en esa travesía el futbolista fue acompañado por su familia, quien se mudó junto a él y transitó su vida en los distintos países del viejo continente. Sobre uno de estos cambios se explayó Jorgelina Cardoso en una entrevista que le dio a LAM en 2020. Aunque en aquel entonces Fideo ya jugaba en PSG, sus palabras hacen referencia al período del futbolista en Manchester United, durante la temporada 2014/15.

Según comentó, ella estaba muy contenta en España mientras Di María jugaba en el Real Madrid y no tenía ganas de mudarse a Inglaterra. “Nosotros vivíamos en Madrid y Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo. Estábamos perfectos, clima perfecto, la comida estupenda”, comenzó. En esa misma línea, dejó en claro que ya desde el comienzo mostró que no quería el cambio: “Ángel un día vino y dijo: ‘Salió esta propuesta de Manchester. Yo le avisé que ni en pedo, que se iba a ir solo. ‘Sí, sí. Nos vamos’, me respondió”.

Las declaraciones de Jorgelina Cardoso sobre Manchester que generaron polémica

A pesar de lo que representaba la mudanza, Cardoso blanqueó que fue el dinero lo que inclinó la balanza. “Había mucha plata, incluso después los españoles salieron a decirnos peseteros. ¡Y sí querido! Si vos trabajás en una empresa y viene la competencia a decirte que te paga el doble, te vas corriendo”, manifestó sin dudar.

Con respecto a su reparo sobre ir a Manchester, recordó que ambos habían conocido el lugar previamente y que la ciudad británica le había dejado una mala imagen. La pareja viajó a pasar un tiempo con Giannina Maradona y Sergio “Kun” Agüero, quienes eran amigos de ambos mientras aún estaban juntos. “¡Horrible! Nos fuimos de la casa, los saludamos y cuando nos fuimos le dije: ‘Que te compren de cualquier país, menos de Inglaterra’. ¿Y qué pasó? Al año caímos en Inglaterra, una mierd...”, lanzó.

Al ser consultada sobre las tazones de su disgusto, enumeró algunas de las razones: “Nada de nada me gustaba. La gente toda flaquita, prolija, raro. Vas caminando y no sabés si te van a matar o qué. La comida es asquerosa”. Por último, expresó que a pesar de que no disfrutaba vivir en la ciudad, eso no se transformó en un foco de conflicto con el futbolista: “No es que yo le decía ‘por tu culpa estamos en Manchester’. Yo le decía ‘amor, me quiero matar que son las dos de la tarde y es de noche’. Y él le ponía onda: ‘Tranquila, vamos a poder’”.