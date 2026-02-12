Plan ambicioso: la cuarta petrolera más grande del mundo se sumó al proyecto que buscará exportar gas de Vaca Muerta

La empresa XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc, la cuarta compañía más grande del mundo, se sumó de manera oficial como socio fundador al proyecto que lidera YPF para exportar gas natural licuado (GNL). Junto con la italiana Eni, las tres compañías firmaron hoy el Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA, por sus siglas en inglés), de carácter vinculante, para el avance de Argentina LNG.

El ambicioso proyecto, en caso de avanzar, demandará inversiones por US$17.500 millones en infraestructura —construcción de gasoductos, oleoductos, puertos y plantas de procesamiento— y otros US$12.000 millones para aumentar la producción de gas, según había dicho el presiente y CEO de YPF, Horacio Marín, en noviembre pasado.

Argentina LNG prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA, equivalentes a 27 millones de metros cúbicos diarios (m³/d) de gas. El proyecto está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL.

Adnoc es la cuarta compañía más grande del mundo, con una producción de 4 millones de barriles de petróleo diarios. Para dimensionar esa cifra, la Argentina produce apenas 878.000 barriles.

Este proyecto prevé una producción total de 54 millones de m³/d, equivalente al 36% de la producción actual del país. Esto permitiría generar ingresos por exportaciones de US$10.000 millones anuales a partir de 2030, según explicó Marín.

Las empresas esperan firmar la decisión final de inversión (FID) en el primer semestre de 2026 y luego salir a buscar financiamiento por unos US$12.250 millones, equivalente al 70% del monto necesario para llevar adelante las inversiones en infraestructura.

La firma del JDA representa un nuevo paso hacia adelante para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo. En este marco, los socios llevarán adelante la Ingeniería Básica -Front End Engineering Design (FEED)- y otras actividades asociadas, incluyendo tareas de ingeniería, estructuración técnica y los principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento.

YPF y ENI anunciaron la firma del “ Framework Agreement”, un acuerdo preliminar con la empresa XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc, para avanzar en la negociación de los términos definitivos para su incorporación al proyecto de LNG

“Este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con Eni. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la decisión final de inversión durante la segunda mitad de 2026″, dijo Marín.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, comentó: “Con la firma del acuerdo de desarrollo conjunto se suma un nuevo socio – XRG – a Argentina LNG, que se perfila como una de las oportunidades más prometedoras del escenario global del gas. El proyecto avanza reflejando liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo”.

Finalmente, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, dijo: “El potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en el desarrollo del proyecto. YPF, Eni y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales, al tiempo que genera valor de largo plazo para los socios y las comunidades locales”.