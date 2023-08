escuchar

La batería de medidas anunciadas anoche por el Ministerio de Economía tendrán un costo fiscal de $729.000 millones, equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Así lo confirmó esta tarde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al analizar el impacto macro del conjunto de beneficios para trabajadores privados, estatales, monotributistas, jubilados y pensionados lanzado por el Gobierno.

A través de una docena de medidas, que abarcan a distintos sectores de la economía, el objetivo es paliar los efectos sobre los ingresos que dejó la devaluación posPASO, y la consecuente aceleración inflacionaria. “Es un gran esfuerzo para el Estado Nacional. Y que esta devaluación que sufrimos a través de un pedido del Fondo Monetario Internacional no se vea reflejado en sus bolsillos”, dijo el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, en una conferencia de prensa.

Con respecto al alivio fiscal para monotributistas, se confirmó que en los próximos seis meses no pagarán los componentes impositivos las categorías A ($496), B ($957), C ($1636) y D ($2689). En total, habrá 1.829.544 sujetos beneficiados y se tendrá en cuenta únicamente a los “monotributistas puros”, no así aquellos que también tengan un trabajo en relación de dependencia. Entrará en vigencia tras la publicación de una Resolución General de la AFIP, y la condonación de estas deudas se incluirán en la ley de Presupuesto 2024. Este proyecto deberá ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre de este año.

Sergio Massa, ministro de Economía. Marcelo Manera - LA NACION

También hubo novedades para los monotributistas productivos. Desde la AFIP comunicaron que por los próximos 36 meses bajará el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1%, destinado a “los sectores más vulnerables”. En la actualidad, hay 188.346 contribuyentes bajo esta categoría y la medida apunta a formalizar a más de un millón de trabajadores.

El paquete de beneficios también incluye un alivio fiscal para jubilados y pensionados, ya que la devolución para el consumo con tarjeta de débito aumentará de $4056 a $18.000 para aquellas personas que cobran hasta tres jubilaciones mínimas. En paralelo, habrá un refuerzo en los haberes a través de un bono por $37.000 mensuales, que llevará la mínima a $124.460. “ Esto genera una mejora de hasta un 15% del haber mínimo ”, agregó Castagneto, que detalló que se verán beneficiados 7.800.000 argentinos.

Dentro de los anuncios, el Gobierno incluyó una suma fija no remunerativa para los trabajadores privados que cobren hasta $400.000 netos, por $60.000 dividido en dos cuotas. Una medida que causó revuelo entre los empresarios. Según la AFIP, el Estado asumirá parte del costo, reduciendo las contribuciones patronales al 100% para 302.044 microempresas y del 50% para 48.273 pymes. Se verán beneficiados 5,5 millones de trabajadores, de los cuales menos de la mitad (2.450.559) cubrirá parte el Estado.

La medida llega luego de que el viernes se conociera el staff report que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación de la quinta y sexta revisión del programa. En el documento, que consta de 116 páginas, remarcó que el costo fiscal debería reducirse entre un 11% entre agosto y diciembre para poder cumplir con las metas acordadas. En noviembre, se abrirán nuevamente las negociaciones entre el organismo multilateral de crédito y el Gobierno.