“Estoy haciendo un ajuste fiscal sin precedentes en ninguna democracia del mundo. Tengo el problema y hay que resolverlo. No puedo distraerme en la mala leche de algunos y en las bestias del kirchnerismo que son los culpables de la situación en la que estamos”, se le escuchó al presidente Javier Milei el viernes, sin eufemismos y con un tono de voz claramente tranquilo. Promediaba el final del último día hábil de su primera semana en ejercicio y miraba de reojo a dos economistas de Juntos por el Cambio que lo criticaron con fuerza a solo 72 horas de haber asumido. “Estamos literalmente arriba de la bomba y no hay tiempo que perder. Hay que enfocarse y avanzar”, agregó también a su equipo de confianza con el mismo nivel de pragmatismo que aplica a diario en las reuniones de gabinete. La fórmula de gestión empieza ya a dibujarse. Si bien está al tanto de las principales tareas de todo su equipo hay dos ejes que particularmente sigue por estos días: economía y seguridad.

Es que Milei se prepara ahora para la segunda semana del “plan motosierra” que tiene en vilo a los rubros más disímiles: políticos, empresarios, sindicatos, protagonistas del sector aerocomercial, registros automotores y hasta los escribanos que emitieron un comunicado en alerta por trascendidos que podrían afectar a su forma de trabajo habitual.

Ya está confirmado el encuentro con los gobernadores en donde participará junto a Guillermo Francos, ministro del Interior, y Luis Caputo, ministro de Economía. También lanzará el decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley con todas las reformas del Estado que hasta ahora se guarda bajo siete llaves. “ Todo aquello que a nivel jurídico puede salir directo irá por DNU y aquello que era imposible se estacionará en el Congreso ”, resumió una fuente cercana al presidente. Hay más de 4200 leyes analizadas por Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central junto a 100 técnicos, y 2000 tratados internacionales que son el preludio del documento que viene. Hay también un estado de alerta y movilización en varios sindicatos de buena llegada al kirchnerismo que miraron para otro lado durante la gestión de la tríada de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

El decreto presidencial es solo una de tres iniciativas que llegan. Eso quiere decir que habrá medidas incluidas en uno u otro documento y que habrá que ver el conjunto para dimensionar lo que puertas adentro definen como la reforma más ambiciosa de la historia argentina. “ Varias combis que confluyen en un ómnibus ”, ironizó un libertario.

El alza de precios

“No se puede decir cuándo termina la inflación. Es seguro que estábamos a días de la catástrofe y esto es lo único que podíamos hacer”, afirmaron en la Casa Rosada ante la consulta de LA NACION. Ahí se esconde sin dudas uno de los principales desafíos de la nueva gestión y el principal contralor de la luna de miel.

Para el 63% de los argentinos la inflación es el principal problema del país y el 89% de los ciudadanos considera que será más alta este mes, según un relevamiento realizado por la consultora Fixer con 1453 encuestas efectivas. Allí se refleja que tanto Milei como la vicepresidente Victoria Villarruel son hoy los dos funcionarios con mejor imagen del país, pero con un crédito finito. Un 21% de la población confía en que el gobierno tardará entre seis y doce meses en reducir los niveles de incremento de precios; un 27% dice que será entre 12 y 24 meses, y para un 37% de los argentinos no lo logrará, según ese mismo relevamiento que circula como pan caliente entre los políticos argentinos. Es uno de los primeros que muestra la foto del gobierno en ejercicio. Los más escépticos respecto del éxito son los votantes de Unión por la Patria ya que el 83% está convencido que Milei no logrará bajar la inflación. Un porcentaje que, en la medida que los resultados se demoren, seguramente se refleje en los niveles de conflictividad.

Respecto de los aumentos de estos últimos días hay un racional económico que tienen en él Gobierno. “Todo estaba debajo de la alfombra y se va sincerando, pero tiene límites: ¿Quién dijo que el valor de los productos viene determinado solamente por los costos? Si algo no tiene demanda valdrá cero ”, afirmaron en Balcarce 50.

La apuesta de corto plazo es limpiar el sobrante de dinero que hay en la economía. Una parte que está adentro del Banco Central y la otra afuera. Esa inflación todavía no se terminó de manifestar y es la inflación potencial que tiene la Argentina. A lo que ya ocurre con combustibles, prepagas, alimentos y demás bienes, se le sumarán las tarifas en el corto plazo. De hecho, el Gobierno ya convocó a audiencias públicas el 8 de enero para determinar los próximos aumentos del gas.

Hoy el sobrante es de cinco puntos del producto bruto interno y en el “rodrigazo” era exactamente igual, pero con un efecto multiplicador menor. “Ya estamos en una hiperinflación que viaja al 1% diario. Hay que concientizar a la gente que los precios suben al 3700% anual y que claramente pegan los rezagos de la política monetaria del último año y medio del gobierno kirchnerista. Estamos pagando las aberraciones que hizo el ministro de Economía pero trabajando para frenar con esto de una vez y para siempre”, se entusiasmó el presidente en diálogo con su mesa chica. La devaluación a días de asumir y el paquete de diez medidas del ministro Caputo fueron solo un aperitivo de lo que viene.

Los mitos respecto del video grabado no dejan de sorprender al presidente, al punto de que estaba en una reunión mientras la opinión pública dirimía las razones más diversas de por qué no se había emitido en tiempo y forma. Las especulaciones fueron de lo más disímiles. Desde que a Milei no le había gustado hasta que se hicieron muchas correcciones. Lo concreto es que hubo una combinación de fallas técnicas con una locación que vieron inadecuada para la que sería la aparición pública del hombre con la papa más caliente del gobierno.

El anuncio que no salió al aire se había grabado en el microcine del Ministerio -paradójicamente el lugar en el que Alfonso Prat-Gay en plena gestión de Mauricio Macri había anunciado el final del cepo-. Sin embargo, entre la oscuridad y una escenografía poco feliz se tomó la decisión de una segunda grabación que fue la definitiva. En el despacho de Caputo -adonde se ven varias imágenes de la Virgen propias de su devoción- el ritmo de esta semana fue incesante. La noche anterior a su discurso apenas durmió y terminó el viernes con la satisfacción de los resultados financieros.

Es que el tipo de cambio a $800 terminó el viernes con la brecha más baja desde diciembre de 2019. A su vez, el Banco Central se dio el lujo de bajar las tasas, el riesgo país retrocedió 70 puntos básicos y la entidad que preside Santiago Bausili compró cerca de US$ 800 millones en tres ruedas. La búsqueda será ahora por el regreso de los añorados dólares, condición imprescindible para llevar adelante una de las principales banderas de campaña de La Libertad Avanza.

Para ello el Gobierno avanza en el blanqueo de capitales para ingresar dólares al sistema bancario de residentes y no residentes. Inicialmente, la alícuota del impuesto iba ser del 0% sobre una base imponible de hasta US$100.000 y, desde ese monto, una alícuota del 5% sobre el excedente de US$100.000. Pero ahora se trabaja con el 0% para bienes locales y del 5% para activos en el exterior. Inmuebles, dinero en efectivo, acciones y hasta criptoactivos forman parte del borrador oficial. Para adherir al sistema habrá que hacer un pago adelantado hasta el 29 de febrero de 2024.

Se trabaja también en un nuevo instrumento financiero que permitirá al Banco Central resolver la deuda comercial de importadores con proveedores del exterior y los pasivos generados por las Leliq y los pases. Se trata de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), que próximamente serán subastados para las empresas que tengan importaciones pendientes de pago.

Ya hubo reuniones explicativas en las que debutó Pablo Lavigne, flamante Secretario de Comercio, y exmiembro de la consultora de Hernán Lacunza, Empiria. La deuda comercial -tal como publicó LA NACION- supera los US$50.000 millones en bienes y de US$12.000 millones en servicios. Del total de US$62.0000 millones, alrededor de la mitad equivale a un crecimiento de las deudas generadas en los últimos dos años.

“Solucionar este problema es imprescindible para que la pelota vuelva a rodar en la Argentina”, graficó el presidente de una de las tres principales automotrices del país. Es que los dólares están por todas partes en la economía argentina. Cuatro de cada 10 autopartes utilizadas para la producción local de pick ups o productos son importados. El 65% de las drogas para medicamentos y el 90% de los celulares y de los LCD que dice “Fabricados en Tierra del Fuego” tienen tecnología importada. Los minerales de hierro que utiliza Techint, uno de los principales fabricantes de tubos de acero sin costura en el mundo, son del exterior, el cacao de los chocolates de Arcor y el café de cada mañana. Seis de cada 10 insumos que se importan no tienen un proveedor local y nueve de cada 10 grandes industrias utilizan al menos un insumo importado. De ahí el costado más complejo de la devaluación y los múltiples cepos. Además del efecto inflacionario.

Este tema seguro se trate en el encuentro gestado por Francos. Como también la reversión de Ganancias que apareció en el Excel de Caputo y que es un claro pedido de los gobernadores pero al que muchos le rehuyeron públicamente. Será necesario que ellos lo pidan formalmente para que Milei avance con esa medida que tendrá un impacto muy directo en el segmento medio de la población que es uno de los más afectados por las últimas medidas. “Si ellos no se hacen cargo y dicen no ser los responsables del pedido entonces no tocaremos Ganancias. Ajustaremos las transferencias aun más”, admitió por lo bajo una fuente de Hacienda. En definitiva, si la política se hace cargo es factible que la reversión se produzca. Si dudan, el ajuste irá por otro lado y surgirá de sus propias huestes.

La segunda semana de hiperacción seguirá teniendo sede en la Casa Rosada y el Sheraton Libertador mientras en la Quinta de Olivos avanzan las obras. La limpieza y chequeo de cada uno de los ambientes -desde seguridad hasta micrófonos- forma parte del paso a paso de lo que será un fenómeno inédito en 40 años de democracia. Nicolás Posse, jefe de Gabinete, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, se mudarán a la casa de huéspedes que también se está acondicionando especialmente. Será casi como un segundo hogar de dos personas de la máxima confianza del presidente a quienes suele describir como dos grandes profesionales y amigos. Un reflejo de época del mundo real en un verano en el que no solo la TV vibra al ritmo de Gran Hermano.