PNC: cuál es el monto de las pensiones en octubre 2025

Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) que reparte la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen en octubre un reajuste del 1,87%, por lo que ahora rigen nuevos valores para todo el sistema previsional.

Las prestaciones de Anses se ajustan en un 1,87% NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Además de los montos actualizados, los beneficiarios también recibirán el bono previsional de $70.000, que se abona de manera completa en el caso de los haberes mínimos y, en los superiores, en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $396.266,36.

En el décimo mes del año, las PNC reciben un incremento del 1,87%,en concordancia con el aumento de precios registrado en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta actualización impacta en el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas por Vejez, Invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones graciables.

A cuánto llega la PNC en octubre 2025 con el bono y el ajuste por inflación

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Pensiones no Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Jubilación máxima: $2.195.463,70

Los montos de octubre para cada tipo de jubilación y pensión (Pixabay/@congerdesign)

Por qué el aumento para PNC es menor a la inflación

El bono previsional busca compensar la inflación registrada y garantizar un ingreso adicional a los jubilados y pensionados con menores haberes. Sin embargo, aunque en octubre se aplique la suba del 1,87%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el octavo mes del año, que fue del 1,9%, el bono previsional permanece sin actualizaciones para quienes perciben la mínima.

Los titulares de PNC reciben el bono previsional completo NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Por ende se cumplen dos particularidades, el porcentaje de inflación este mes es menor al publicado por el Indec, lo que incide en el monto final de las jubilaciones. En segundo lugar, la suma adicional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y redunda en que la jubilación mensual, en mano, tenga un reajuste más bajo que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.