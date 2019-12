Pocas referencias y un par de papers, lo poco que se sabe del nuevo ministro

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Hay expectativas sobre el rol que tendrá Guzmán ante la negociación con el FMI

La presentación del gabinete del presidente electo, Alberto Fernández, recibió las felicitaciones tanto de los empresarios como del Fondo Monetario Internacional ( FMI). No podía ser de otro modo, nadie es crítico antes de que un funcionario ponga en marcha su plan de gobierno.

"Felicitamos a Martín Guzmán, Matías Kulfas y a Miguel Pesce por sus nombramientos como ministro de Economía, ministro de Desarrollo Productivo y presidente del Banco Central, respectivamente. Esperamos con interés trabajar con ellos", dijo en Twitter Gerry Rice, vocero Principal del FMI. Se trata, pues, de tres de los funcionarios que tendrán que tener trato con el organismo.

La misma red social fue el vehículo que usó el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz para felicitar a su pupilo: "Felicitaciones a @Martin_M_Guzman, el nuevo ministro de Economía de la Argentina".

Entre los empresarios, Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), dijo a lanacion: "Le deseamos éxito al nuevo gabinete. La Argentina tiene que volver a crecer para afrontar los desafíos del desarrollo, y ello será más fácil movilizando la energía creadora del sector privado".

Teddy Karagozian, dueño de TN Platex, analizó que, "a diferencia de lo que le ocurrió a Mauricio Macri, el peronismo tiene mucha gente entre la que elegir funcionarios". "No conozco a Guzmán, pero, teniendo la alternativa de tener a todos, debe ser muy importante. Me da mucha esperanza. Todos me hablaron muy bien de él", dijo sobre el próximo ministro de Economía. Y aunque señaló que su joven edad (37 años) puede ser vista como un problema por la falta de experiencia, "no lo será cuando negocie un problema muy técnico, que él conoce muy bien. La espalda se la cubre Kulfas, que tiene mucha experiencia".

"Esto es como un equipo de fútbol americano. En la parte ofensiva está Kulfas, encargado de conseguir meter gol, que es volver a tener el país en marcha, con las fábricas funcionando y la tierra trabajando. El equipo defensivo, que es la labor de Guzmán y su equipo, tendrá que abrir la cancha para que puedan jugar los jugadores internos. Me parece una jugada maestra porque requiere del funcionamiento de todo el equipo", agregó Karagozian.

Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar Aluminio y dueño de Fate, comentó: "De las personas que se han anunciado, hubo pocas sorpresas. Entró todo dentro de lo previsible. Era el equilibrio político que Alberto Fernández tenía que establecer en su coalición de gobierno".

Y analizó dos cuestiones: "Una es que como director de orquesta, Fernández manejará una sinfónica muy numerosa, que se caracteriza por ser bastante diversa, atomizada. El rol de quién dirige un gabinete tan extendido lo tendrá complejo. El segundo punto es que en el área económica no me queda demasiado claro cómo se manejará la parte ejecutiva. Hay un tema específico que tiene que ver con la economía cotidiana y otro con la negociación de la deuda. No hay demasiada claridad en cómo se presentará un programa estructural de rumbo económico".

Sus papers y poco más

José Urtubey, presidente de Celulosa Argentina y directivo de la UIA, opinó: "Me parece que Guzmán es un excelente economista, he leído muchos de sus papers, muy ligado Stiglitz. Tiene un desafío, ahora con un rol ejecutivo, de poder plasmar todos sus conocimientos. Me genera muy buena expectativa".

En Wall Street, Siobhan Morden, jefa de estrategia de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities en Nueva York, indicó: "Creo que el nombramiento de Guzmán podría mejorar la logística para coordinar las propuestas económicas y negociar con los inversores. Sin embargo, no creo que cambie mucho en ideología. Sus puntos de vista reflejan los de Fernández con renuencia a recortar el gasto y sin claridad sobre el pago de la deuda a mediano plazo", agregó.