en vivo
Dólar oficial y blue en vivo: a cuánto cotizan este miércoles 4 de marzo
Ayer la divisa oficial cerró a $1420 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1435
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1385,00Venta$1435,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1865,5
Dólar CCL
Venta$1483,72
Dólar MEP
Venta$1425,71
Dólar mayorista
Venta$1411,00
Euro
Compra$1585,00Venta$1685,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, martes 3 de marzo, a $1385 para la compra y a $1435 para la venta.
