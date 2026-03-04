LA NACION
en vivo

Dólar oficial y blue en vivo: a cuánto cotizan este miércoles 4 de marzo

Ayer la divisa oficial cerró a $1420 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1435

¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 4 de marzo?
¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 4 de marzo?Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional
¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, martes 3 de marzo, a $1385 para la compra y a $1435 para la venta.

Más leídas
  1. La noche de furia de Villarruel: su réplica a Milei, el “chupamedismo” y el recuerdo de Spagnuolo
    1

    La noche de furia de Villarruel: su réplica directa a Milei, el “chupamedismo” y la alusión a Spagnuolo

  2. A qué hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este jueves, según el SMN
    2

    A qué hora llegarían las tormentas a Buenos Aires este jueves, según el SMN

  3. La serie italiana de seis episodios que promete convertirse en la mejor del año
    3

    Para la historia: Portobello es otro magnífico retrato de la Italia moderna con la firma de Marco Bellocchio

  4. Un nuevo escudo nuclear y envío de portaaviones: la guerra en Medio Oriente finalmente despierta a Europa
    4

    Un nuevo escudo nuclear y envío de portaaviones: la guerra en Medio Oriente finalmente despierta a Europa