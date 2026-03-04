El titular de la UIA habló tras el comunicado a Milei: “Hay sectores que están en un momento crítico”

Tras el comunicado de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el que reclamó reglas claras en la transición hacia una economía abierta luego del discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, el titular de la entidad, Martín Rappallini, remarcó que “hay sectores que están en un momento crítico” y que la industria quiere ser parte de la nueva etapa económica.

“Queremos manifestar a la sociedad la importancia que tiene la industria. Estamos pasando un proceso de transformación económica muy importante en términos de estabilización económica y corrección de precios relativos. Es un proceso muy complejo en el cual hay que tener en cuenta los sectores transables de la economía como nosotros, que competimos con el mundo", marcó el empresario y abogado este miércoles.

En diálogo con radio Mitre, Rappallini ahondó sobre la actividad económica, que todavía no logra repuntar desde la fuerte recesión del 2024: “Hay que adaptarse a este proceso, que es duro porque todavía seguimos conviviendo con las distorsiones del pasado, como la presión impositiva y las tasas; hay muchos sectores que no han reactivado. Estamos viviendo un momento de caída de actividad con precios reacomodándose. Hay sectores que están en un momento crítico”.

Respecto a las agresiones de Milei al empresariado durante su discurso en el Congreso, el empresario sostuvo: “Creemos que lo más importante es generar la confianza para que los empresarios inviertan; un clima de negocios se genera con respeto, diálogo y paz”.

