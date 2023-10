escuchar

Hay cuatro tipo de países en el mundo: desarrollados, subdesarrollados, Japón y la Argentina. Décadas después de que el economista ganador del Premio Nobel Simon Kuznets acuñó, supuestamente, esta frase en la década de 1970, la Argentina aún se destaca por su récord excepcional de alta inflación anual, que actualmente alcanza un enorme 138%. ¿Podría eso estar a punto de cambiar? El 22 de octubre los argentinos votarán en las elecciones presidenciales. Por primera vez en décadas, dos de los tres principales candidatos ofrecen soluciones de libre mercado a los numerosos problemas del país.

Esos dos candidatos son Javier Milei, un libertario que lidera las encuestas, y Patricia Bullrich, una exministra de seguridad de centro-derecha que es candidata de Juntos por el Cambio, la principal coalición de centro-derecha. Milei, que empuña una motosierra para simbolizar su enfoque hacia el Estado, ha prometido recortar el gasto público en un 15% del PIB (actualmente ronda el 40% del PIB), eliminar la mayoría de los impuestos, privatizar las empresas estatales y cambiar la moneda local, el peso, por el dólar. Su coalición, La Libertad Avanza, se creó recién en 2021. Bullrich también quiere equilibrar el presupuesto recortando el gasto, reforzar la independencia del Banco Central y tener un sistema de doble moneda en el que se aceptarían tanto el dólar como el peso.

Javier Milei, de La Libertad Avanza, utilizó una motosierra en un acto de campaña para simbolizar su política de recorte Natacha Pisarenko - AP

El tercer candidato es Sergio Massa, actual ministro de Economía del país, quien, aunque forma parte de una administración peronista de izquierda, es considerado más centrista y tiene buenas relaciones con el FMI. Si el 22 de octubre ningún candidato obtiene el 45% de los votos o el 40% con una ventaja de diez puntos porcentuales sobre el segundo candidato, se celebrará una segunda vuelta en noviembre.

El declive de la Argentina ha sido gradual y en su mayor parte autoinfligido. Hace un siglo tenía un PBI por persona superior al de Alemania, Italia o Francia. Millones de inmigrantes europeos acudieron en masa a trabajar en sus fértiles tierras. “Riche comme un Argentin” se convirtió en un coloquialismo para describir la riqueza obscena de una aristocracia terrateniente. Hoy la frase es una broma. El PBI per cápita de Alemania ahora cuadriplica el de la Argentina. El del vecino Chile es casi un tercio más alto.

Según el Banco Mundial, entre 1950 y 2016, el país experimentó 14 recesiones, definidas como uno o más años consecutivos de crecimiento negativo (desde entonces ha tenido otros dos). Durante este período, por cada dos años de crecimiento la Argentina ha tenido un año de recesión, un récord más típico de estados petroleros devastados por la guerra . Las recesiones no solo ocurren con frecuencia, sino que son profundas. En una crisis promedio, el PBI de la Argentina se contrae un 3,5% anual. El resultado es que es casi imposible mantener el crecimiento económico. Según Martín Rapetti de Equilibria, una consultora de Buenos Aires, el PBI real per cápita de la Argentina fue aproximadamente el mismo en 2020 que en 1974.

La Argentina ha incumplido nueve veces el pago de su deuda soberana desde que se independizó en 1816, incluidas tres veces desde 2000. Esto la ha llevado a quedar excluida de los mercados internacionales de capital. Las administraciones han obligado al Banco Central a imprimir dinero para financiar el déficit o se han endeudado con prestamistas multilaterales para mantener el gasto. Desde 1956, cuando ingresó al FMI, la Argentina ha estado involucrada en 22 programas de rescate. Ahora le debe al fondo 43.000 millones de dólares.

Los problemas económicos del país han sido causados principalmente por su política. Desde 1930 la Argentina ha tenido seis golpes militares, que han impedido el funcionamiento regular del Poder Judicial y Legislativo. Incluso en la democracia, las instituciones han sido socavadas. Los presidentes populistas han despedido a voluntad a jefes de bancos centrales y expropiado decenas de empresas privadas. Entre 2007 y 2014, cuando una corriente del peronismo particularmente de izquierda estaba en el poder, el gobierno publicó estadísticas de inflación falsas y multó a los economistas que divulgaban sus propias estimaciones, que a menudo eran más del doble de las oficiales.

El actual gobierno peronista ha creado o aumentado al menos 27 impuestos, a menudo por decreto. Bajo esta administración se han inventado al menos siete nuevos tipos de cambio. En el período previo a las elecciones, Massa abolió los impuestos sobre la renta para el 99% de los trabajadores registrados, aumentó los salarios de los empleados públicos y entregó un bono en pesos por valor de 100 dólares (convertido al tipo de cambio oficial) para los pensionados.

El populismo también ha contaminado el comercio. Las sucesivas administraciones peronistas han aislado al país del comercio internacional para proteger a los trabajadores y mantener bajos los precios internos . El comercio como porcentaje del PBI es solo del 33%, uno de los más bajos del mundo (en México es del 84% y del 64% en Chile). Estos gobiernos también han criticado al principal sector exportador del país, la agricultura, calificándolo de oligarquía, y han tratado de obstaculizarlo imponiendo restricciones a las exportaciones de productos agrícolas. Las exportaciones de soja, el principal producto del país, están gravadas con un impuesto del 33%.

Todo esto significa que la mayoría de los argentinos prefieren hacer las cosas fuera de los libros. Se evitan los bancos, que en el pasado han confiscado efectivamente ahorros bajo órdenes gubernamentales. El crédito interno al sector privado representa solo el 11% del PBI, en comparación con el 83% en Chile. Nadie confía en la moneda local. Aunque el país ha tenido cinco monedas diferentes en otras tantas décadas, los argentinos han preferido durante mucho tiempo ahorrar en dólares. Se cree que tienen al menos 250.000 millones de dólares en cuentas extraterritoriales o bajo el colchón, el equivalente a más de un tercio del PBI.

Martín Insaurralde, jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue fotografiado en un yate en el Mediterráneo

No sorprende que la confianza en el gobierno esté en su nivel más bajo en 20 años. La corrupción está rampante. En diciembre, la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta entre 2007 y 2015, fue condenada a seis años de cárcel por defraudar al Estado por 1000 millones de dólares (ella niega haber actuado mal y ha apelado la decisión). En septiembre, Martín Insaurralde, jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el estado más poblado del país, fue etiquetado en fotografías tomadas por una escolta de ambos en un yate. Él y su exesposa están siendo investigados bajo sospecha de evadir impuestos y lavar hasta 100 millones de dólares en propiedades, lo cual niegan.

Se estima que más de la mitad de la población recibe algún tipo de asistencia social del gobierno. Muchas de estas ayudas son ineficientes. Un programa introducido en 2020, cuyo objetivo es incorporar a los trabajadores ocasionales al mercado formal, llega a casi 1,3 millones de personas; sin embargo, hasta ahora solo alrededor de 15.000, o el 1,2% de los beneficiarios, han encontrado trabajos formales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las ineficiencias administrativas significan que el gobierno de la Argentina pierde una cantidad equivalente a más del 7% del PIB al año debido a fugas en las transferencias de asistencia social, despilfarro en adquisiciones públicas y despilfarro en la remuneración de los empleados. Esto es más que en cualquier otro país de Latinoamérica.

Julio "Chocolate" Rigau, puntero del PJ fue arrestado en septiembre tras retirar dinero con 48 tarjetas de débito diferentes

Aunque ineficientes, estos pagos de asistencia social continúan porque son esenciales para el funcionamiento de la política. Los intermediarios conocidos como punteros, que están a cargo de distribuir donaciones sociales, también se aseguran de que sus destinatarios voten por el partido correcto. En septiembre, un puntero fue arrestado en la provincia de Buenos Aires mientras retiraba dinero con 48 tarjetas de débito diferentes que pertenecían a legisladores locales. La policía sospecha que actuaba en nombre de los políticos para comprar votos. La estructura federal de la Argentina también fomenta el clientelismo, ya que los presidentes compiten por el apoyo de los 23 poderosos gobernadores del país.

Esas posibles artimañas han beneficiado a Milei, quien ganó fama al criticar a los políticos como una “casta” que roba a la gente trabajadora. Su equipo está formado en su mayoría por novatos en política, aunque algunos son economistas muy respetados.

El ascenso del libertario ha generado esperanzas entre algunos analistas. Ramiro Blázquez, de BancTrust, un banco de inversión que se centra en la deuda latinoamericana, piensa que el hecho de que dos de los principales candidatos estén proponiendo políticas de libre mercado es una buena señal. Señala que la última vez que la Argentina atravesó una crisis económica similar en 1989, que incluyó hiperinflación, marcó el comienzo de un gobierno liberal que logró cambiar la suerte del país durante una década. Hoy en día, hablar de recortar el gasto público no desanima a los votantes sino que atrae a otros nuevos. “La retórica política ha cambiado, las expectativas de la gente han cambiado”, dice Fernando Marull, consultor en Buenos Aires.

Marull también señala que ciertos sectores, como la minería, el petróleo y el gas, y la tecnología, están en auge. El país tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. La consultora Rystad Energy estima que la producción de petróleo en la Argentina se duplicará con creces hasta llegar a un millón de barriles por día para 2030. Incluso en términos de dólares, el mercado bursátil local ha subido casi un 75% durante el último año.

¡Agarrá la motosierra!

Sin embargo, los vientos en contra positivos pueden no ser suficientes para salvar a la Argentina. “El principal problema de la Argentina es político”, dice Rapetti. La adicción a líderes carismáticos que cooptan las instituciones estatales en lugar de generar consenso político ha hecho imposible implementar buenas políticas y mantenerlas en el tiempo . Otros países de Latinoamérica han logrado estabilizar sus economías creando bancos centrales independientes, controlando la inflación y poniendo en orden sus cuentas fiscales. Todo esto condujo a monedas estables. Es poco probable que se pueda implementar rápidamente una combinación similar de políticas en la Argentina, debido a años de distorsiones y dádivas. También es probable que las dolorosas políticas económicas den lugar a protestas masivas.

En las primarias presidenciales para esta elección, los candidatos que defendían coaliciones amplias como base para la estabilización macroeconómica obtuvieron malos resultados. En cambio, los votantes optaron por Milei, cuya radical propuesta de dolarización podría ser una solución rápida para la inflación, pero no resolverá la decadencia subyacente del país. No se espera que el partido de Milei obtenga una mayoría en el Congreso. Esto podría resultar en un estancamiento legislativo. Los optimistas creen que si la crisis económica empeora lo suficiente, los políticos de otros partidos eventualmente se alinearán detrás de él. Dado el historial de la Argentina, los votantes no deberían contener la respiración.