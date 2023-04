Podrían faltar colectivos en Semana Santa: reclamos en el interior por las demoras de Nación en girar los fondos

escuchar

CÓRDOBA.- Un nuevo conflicto con los subsidios al transporte pone en alerta al interior del país. Desde la Federación Argentina de Autotransporte de Pasajeros (Fatap) advirtieron que esta Semana Santa podrían “faltar colectivos”. Aseguran que, por “deudas de Nación” de enero, febrero y marzo las empresas no pueden cumplir con la paritaria. Desde el Ministerio de Transporte indicaron que los reclamos deben realizarse a los responsables de las provincias.

El reparto entre interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue manteniendo una relación desproporcionada. Entre enero y diciembre de 2022, el AMBA recibió $153.541 millones en concepto de aportes del Fondo Compensador del Transporte (no incluye los conceptos vinculados al uso de SUBE ni tampoco el gasoil diferencial que recibe solo el AMBA), equivalente al 77,5% de lo transferido. Para el resto del país fueron $44.625 millones.

Detrás del AMBA, las jurisdicciones que más recursos recibieron fueron Córdoba (4%), Santa Fe (3%), Mendoza (2,6%), Tucumán (2%) y Salta (1,7%). Más allá de las variaciones de montos, ese esquema de participación no varió en los últimos años.

Este año Nación aportará $85.000 millones al interior. Para el primer trimestre el compromiso fue de $7000 millones de acuerdo con la resolución 86/2023 publicada en el Boletín Oficial. Uno de los requisitos que fijó es la instrumentación del sistema SUBE o estar por incluirlo.

Fuentes del ministerio que conduce Diego Giuliano, indicaron a LA NACION que a esta semana las provincias con documentación presentada y pagos al día son solo Entre Ríos, Salta, San Luis y Santa Fe. Están “analizando” las rendiciones de enero de Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan y Formosa. No enviaron nada Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, La Pampa, La Rioja y Misiones.

Las que entregaron solo una parte son Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Río Negro y Corrientes, mientras que Santa Cruz y Tierra del Fuego directamente no firmaron convenios.

La pelea de fondo es la que ya lleva varios años: aun con los aumentos registrados por el boleto en el AMBA, en el interior los usuarios pagan entre 2 y 2,5 veces más (se achicó la brecha, pero persiste), y, pese a eso, el precio está por debajo del que las empresas reclaman para que el servicio sea sostenible. Sin autorizar más incrementos, la diferencia la deben poner los municipios y provincias, ya que los giros de la Nación no cubren todo.

En Córdoba y Rosario los empresarios estiman que el precio del boleto debería rondar los $270 sin subsidios. En ambas ciudades se paga $99. Cuando los aportes nacionales no llegan, son las administraciones locales las que deben poner el dinero. No todas lo tienen.

“Las responsables son las provincias, lo de la Nación es solo un aporte -dijeron desde el ministerio-. Las empresas deben hablar con los funcionarios provinciales”. La Fatap insiste en que las compañías “no pueden sostener la estructura de costos, que aumentó por encima del índice inflacionario”.

Las empresas aducen que no pueden cumplir el acuerdo paritario con UTA y que, sin los fondos de Nación, lo dan “por caído”. En febrero el gremio cerró una suba de 29,7% escalonada para el primer semestre, 10% en enero y marzo, y 7% en mayo. “Los subsidios no contemplan el fenómeno inflacionario, lo que tampoco se refleja en las tarifas. La estructura de costos no soporta más”, afirman desde la cámara empresaria.

Los empresarios del interior enfatizan que la situación implica que no haya renovación de unidades, a la vez que hay menos de las que se necesitarían para un servicio en igualdad de condiciones que en el AMBA, donde hay más frecuencias y colectivos más nuevos.

En medio de la discusión del presupuesto para este año, las provincias plantearon que el piso de $85.000 millones de compensaciones debía ajustarse conforme al avance de la inflación. Según indican, a la velocidad que vienen corriendo los precios, habría que pensar en una partida que sea el doble, lo que parece una utopía en función de las restricciones del gasto que se deben hacer para cumplir con la meta de 1,9% de déficit fiscal acordada con el FMI. El presupuesto proyectó una inflación del 60% para 2023.

Paso de líneas a CABA

Desde el Ministerio de Transporte indicaron a este medio que hay “avances” en la discusión por el traspaso de 32 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires. El tema se instaló hace un año cuando Nación planteó que esas líneas solo circulan en CABA y tenían que ser de competencia plena del gobierno porteño.

“El cambio importante que hubo el año pasado -comentaron las fuentes- es que CABA, después de no poner nada de dinero en los primeros tres meses, terminó aportando casi el 60% del total. Pasamos de cero pesos a ese nivel”. La expectativa es que, en los “próximos meses”, se acuerde el traspaso.