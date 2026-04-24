US$955 operados: el dólar volvió a subir en una rueda de fuerte volumen en el mercado

El mercado de cambios cerró la semana con el mayor volumen de operaciones en lo que va del año, en una rueda marcada por una mayor demanda de cobertura y de reacomodamiento de la oferta de divisas. Así, tanto el tipo de cambio oficial como los financieros tendieron al alza.

En la última rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1398,51, equivalente a una suba de $6,87 frente al cierre anterior (+0,49%). Sin embargo, luego de tres meses consecutivos a la baja, se encuentra a una distancia cercana de $300 del techo de la banda de flotación cambiaria ($1693,15).

La tendencia también se replicó en el dólar oficial minorista, que se vendió en el Banco Nación a $1420, una suba de $5 frente al cierre previo (+0,4%). En tanto, el precio promedio del resto del mercado fue de $1418,45, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

“El mercado terminó la semana con una corrección alcista, que alejó la cotización de los mínimos anteriores. Se visualizó más demanda por cobertura, seguramente anticipando mayores subas del tipo de cambio, por pagos de deudas y también porque de a poco empezó el cierre de posiciones que vencen el jueves próximo. Las intervenciones oficiales también colaboran para incrementar el volumen de operaciones y se llevan parte de los ingresos genuinos", dijo Gustavo Quintana, operador de Cambios PR.

El dólar oficial cerró a $1420 en Banco Nación Gemini

Lo llamativo de la jornada es que el mercado de cambios alcanzó el mayor volumen de operaciones del año, y muy por encima del promedio diario que se registró en las últimas semanas. El segmento de contado totalizó operaciones por US$955 millones y en futuros fue de US$1517 millones. En ese escenario, el BCRA compró US$80 millones para sus reservas.

Desde que estalló el conflicto bélico en Medio Oriente, el peso argentino fue una de las monedas emergentes que más se fortaleció dentro del universo emergente. Pero esa dinámica cambió esta semana: el peso fue una de las monedas más debilitadas, solo por detrás del sol peruano, de acuerdo con Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras.

“Es cierto que el mal tiempo y el reclamo del gremio de Transporte han obstaculizado la llegada de la cosecha a los puertos, y esto pudo haber ralentizado la oferta de divisas. La normalización de estos dos factores pudo haber normalizado la oferta de divisas, que hoy saltó hasta los US$955 millones en el mercado de cambios, cuando el promedio de abril hasta este jueves fue de US$481 millones. Pero aún desconocemos si la aceleración se debe solo al agro, De todas maneras, esta mayor oferta no bastó para torcerle el brazo al tipo de cambio, que acumuló un alza de 2,4% en la semana”, sumó el analista.

Los tipos de cambio financieros también transitaron la rueda al alza. El dólar MEP terminó en las pantallas del mercado de capitales a $1438,34, unos $13,94 más que el cierre anterior (+1%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) avanzó $16 y cerró a $1498,11 (+1,1%).

Comportamiento de las monedas emergentes esta última semana. Fuente: F2 Soluciones Financieras

Por otro lado, el riesgo país volvió a subir, en una rueda donde los bonos soberanos cayeron hasta 0,9% (AE38D y GD41D). Este viernes, el índice que elabora el JP Morgan se ubicó en 557 puntos básicos, unas ocho unidades más que el cierre anterior (+1,46%), lo que significó el valor más alto de las últimas dos semanas.

La Bolsa porteña subió apenas 0,3% y cotizó en 2.840.787 unidades, unas US$1896 unidades al ajustar por el dólar CCL. En el panel líder, conformado por las empresas con mayor volumen de operaciones, se destacaron las acciones de Cresud (+2,2%), Edenor (+1,6%) y Aluar (+1,3%).