Polémica en redes por una “patente de mascotas” en El Chaltén

“Ahora tu perro también tiene que pagar patente”, publicó Damián di Pace en un posteo de la red social X que apuntaba a la creación de una “Patente Única de Mascotas” en El Chaltén, Santa Cruz. “El problema de los vecinos era que sus mascotas todavía no tributaban”, ironizó el economista de LN+ al adjuntar una captura de la ordenanza del concejo deliberante local.

La polémica estalló y llegó a la atención del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien compartió la publicación con un emoji de una persona llevándose la mano a la cara, en un signo de frustración. “¿El próximo paso? ¿Patente para el canario y VTV para el gato?“, se preguntó Di Pace.

#Tasa Patentamiento Mascota 🐕‍🦺



Innovación municipal "El Chalten" : ahora tu perro también tiene que pagar patente. 🐶💸



El problema de los vecinos era que sus mascotas todavía no tributaban.



¿El próximo paso? ¿Patente para el canario y VTV para el gato? 🤦‍♂️ pic.twitter.com/tecxX9I494 — Damián Di Pace (@DiPace4) September 18, 2026

Por fuera del debate en redes, la medida tuvo sus chispazos en la política de la localidad turística. Una voz crítica fue la del concejal Ignacio Moreno Hueyo de Cambia Chaltén, quien dialogó con LA NACION y denunció que el tributo es inconsistente y carece de sustento.

“No sé de dónde salió la tasa por servicio veterinario. Ese código fiscal no se corresponde con lo que se está haciendo en El Chaltén; probablemente fue un copy-paste de otras jurisdicciones”, aseveró el legislador municipal. “Cuando uno establece una tasa, significa que es para pagar una contraprestación. Acá no hay ninguna”, agregó.

En esa línea, Moreno Hueyo recordó: “Me opuse a la tasa porque ninguno de esos tributos surge del costo de sostenimiento de un servicio. El costo fue totalmente arbitrario”. Asimismo, apuntó contra la falta de infraestructura y control en el pueblo: “No hay un canil, no hay nadie poniendo multas, no hay nada. Los perros andan sueltos por la calle y muerden”.

La ordenanza municipal donde figura la tasa por servicio veterinario Captura de pantalla

“Esta tasa nunca fue pensada desde el costo de un servicio; planteé en el concejo que hay un grosero error conceptual”, consideró el edil. Para Moreno Hueyo, se trata de una de varias fallas de gestión: “En El Chaltén, con los niveles de ingresos que tenemos, podríamos ser Suiza”.

La concejal Elizabeth Romanelli de Unión por la Patria indicó que “la ordenanza es del 2017 y surgió después que apareciera un huemul mordido por perros, para que la tenencia de mascotas sea un poco más restrictiva”, al explicar que el ejido urbano se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

“La medida está para identificar a los perros: muchos se van al parque, los guardaparques los encuentran y no sabemos de quiénes son”, contó la legisladora local a LA NACION y aclaró que la tasa buscaba financiar ese sistema de identificación, ya que “cada chip salía 10 dólares”.

Cada módulo equivale a un litro de nafta súper en la estación YPF local Captura de pantalla

Sin embargo, Romanelli admitió las falencias en su implementación: “Actualmente no hay una contraprestación; el programa de tenencia responsable y patentamiento se discontinuó mucho”. En esa línea, dijo presentar meses atrás una resolución para su reactivación, aunque clarificó que las campañas de castración están vigentes con una subvención municipal del 50%.

En la “Capital Nacional del Trekking” rige un Registro Municipal de Mascotas (ReMMa), cuyos impuestos se fijan a través de módulos. Cada uno equivale al precio del litro de nafta súper en la estación de servicio local de YPF. El esquema prevé:

Inscripción: un pago único de 20 módulos, 25 si el registro se hace en el domicilio del contribuyente.

un pago único de 20 módulos, 25 si el registro se hace en el domicilio del contribuyente. Patente Única de Mascotas: fijada en 15 módulos anuales a partir del segundo año de tenencia.

fijada en 15 módulos anuales a partir del segundo año de tenencia. Incumplimiento: aquellos que no cumplan con el registro deberán abonar 50 módulos.

“No sé por qué surgió la polémica en redes”, reconoció la concejal Romanelli y acotó: “Pero se han encontrado perros hasta en el Glaciar de los Tres, en la base del Fitz Roy. Tenemos que tener mucho cuidado con las mascotas. Después de todo, estamos en un parque nacional”.