Polémica entre un funcionario clave de Economía y López Murphy por los jubilados

El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, criticó la propuesta del diputado Ricardo López Murphy de solventar un aumento de las jubilaciones con una suba del impuesto a los combustibles y al juego porque implicaría un gran incremento de precios en los surtidores.

“Aumentar 20% las jubilaciones, excluidas las de moratoria, desde septiembre asciende a $555.000 millones. Cubrir el 100% de ese gasto requeriría un aumento de $477 para naftas y $258 para gasoil. La incidencia en el precio de la nafta sería del 32% y del gasoil del 20%”, explicó el funcionario en su cuenta de X.

Pero indicó que, dado que del 100% de la recaudación del impuesto a los combustibles solo el 39% se podría utilizar para jubilaciones, la suba debería ser de $1222,7 en naftas (duplicando el precio) y de $661,9 para gasoil (incrementando más de 50% el precio en surtidor).

Aumentar 20% jubilaciones, excluidas las de moratoria, desde setiembre asciende a $555000M.

Cubrir 100% de ese gasto requeriría un aumento de $477 para naftas y $258 para gasoil. La incidencia en el precio de la nafta sería del 32% y del gasoil del 20%.



Sigue... — Carlos Guberman (@CarlosGuberman) August 26, 2025

En cuanto al impuesto al juego, dijo que, si se tiene en cuenta el total de la recaudación de los tres tributos, debería incrementarse en un 3300% para alcanzar el gasto estipulado para el aumento de las jubilaciones propuesto.

López Murphy dijo en el programa +Data -que se emite por LN+- que no acompañó el proyecto de aumento a las jubilaciones porque estaba mal diseñado y representaba un golpe a las pymes por las modificaciones en el régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

“Hice y voy a volver a presentar un proyecto para recuperar el 7,2% para los que han cumplido con los aportes previsionales y que el año que viene prevé una corrección del 20%. Aun con eso e inflación, no alcanzó el aumento que tuvieron los de la moratoria”, agregó.

En cuanto a cómo se va a financiar, habló de un aumento de los impuestos a los combustibles y al juego. “El impuesto al juego sería 25% sobre la ganancia determinada, o sea que la tasa se iría del 40 al 50%. En el caso de los combustibles habría un 10% de aumento del litro de todos los combustibles. Son US$3500 millones. La otra solución es decir que no sé de dónde lo saco. Yo no pongo eso porque si no viene el contraataque de que somos unos degenerados e irresponsables fiscales”, detalló.

Consultado acerca de si los fondos no podrían salir del Estado, dijo que está muy comprimido, si bien se podrían hacer cosas. “Ese día en el Congreso íbamos a votar el fondo de los combustibles. Los gobernadores quieren que salga del Tesoro y que vaya a ellos, pero yo no quiero ni que vaya al Tesoro ni a ellos, sino a la seguridad social porque tenemos un déficit muy grande aún con lo que propongo. Lo que digo es que lo que ya se cobra se destine a los jubilados, en vez de dirigirlo a los gobernadores. Es un proyecto sofisticado. Todo el mundo tiene miedo de votar algo así cuando uno dice de dónde van a salir los fondos”, aseguró.

Por último, insistió en que la iniciativa está muy estudiada y que lo que propone es recomponer el impuesto a los combustibles para dárselo a los que pagaron el ajuste más severo: los jubilados que han aportado.