Polémica por los cortes de luz: un organismo del Gobierno rectificó un informe oficial tras un reclamo de Edenor

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) rectificó el informe oficial sobre la calidad del servicio eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de una presentación realizada ante el organismo por Edenor.

El ente regulador reconoció un “error material” en el documento original y difundió una nueva versión: bajaron la cantidad promedio de interrupciones y las horas sin suministro atribuidas a Edenor, y desaparecieron casi todos los incumplimientos que se le señalaban, aunque no hubo modificación sobre las bonificaciones que la distribuidora deberá entregar a sus usuarios. Mientras tanto, los datos correspondientes al desempeño de Edesur no cambiaron.

“Efectivamente, se acaba de publicar la rectificación del informe correspondiente a la revisión semestral del período de septiembre de 2025 a febrero de 2026 por haberse detectado un error material en el informe original”, señalaron desde el Enrege ante una consulta de LA NACION.

El organismo no explicó en qué consistió el error ni por qué los montos calculados para bonificar a los usuarios permanecieron sin cambios después de corregir los indicadores de Edenor, que cubre la zona norte del AMBA.

La comparación de las dos versiones muestra el alcance del cambio. En el informe original, Edenor registraba un promedio de 1,93 cortes por usuario durante el semestre y 3,65 horas acumuladas sin servicio. Las cifras rectificadas son 1,58 interrupciones y 2,91 horas.

Ambos indicadores quedan por debajo de los límites establecidos para el conjunto de su concesión: 2,55 cortes y 4,92 horas.

La corrección modificó especialmente las conclusiones por partido y comuna. La primera versión señalaba que Edenor había superado el límite de frecuencia de cortes en Pilar, San Fernando y las comunas porteñas 11, 12 y 15. El documento actualizado concluyó que cumplió ese objetivo en todas las jurisdicciones de su área.

En duración, antes se indicaban incumplimientos en Tres de Febrero y San Fernando. Ahora solo permanece San Fernando, con 4,40 horas acumuladas por usuario, frente a un límite de 3,53. El cambio más pronunciado fue el de Tres de Febrero: las 9,43 horas que figuraban inicialmente bajaron a 2,04, por debajo del objetivo de cinco horas para ese partido.

El nuevo mapa de Edenor mantiene a General Las Heras como la zona con mayor frecuencia de interrupciones de su concesión, con 4,79 cortes por usuario, aunque por debajo de su límite local de 5,60. Le sigue Pilar, cuyo registro pasó de 4,10 a 3,49 cortes. Entre los mayores tiempos acumulados sin luz aparecen General Las Heras, con 6,79 horas; Marcos Paz, con 6,67; Escobar, con 5,50, y Tigre, con 5,20. Esos valores también se encuentran por debajo de los límites fijados para cada localidad.

El primer informe había sido entregado a este medio en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Antes de publicar sus resultados, LA NACION consultó a las dos distribuidoras. Edenor advirtió entonces que había encontrado “inconsistencias y errores materiales importantes” en el procesamiento de sus datos y que había solicitado formalmente una rectificación. Hoy, el

Este jueves, la empresa informó que el regulador había actualizado el documento en su sitio web.

Los indicadores de Edesur no fueron modificados. En el conjunto de su concesión, el informe mantiene un promedio de 4,88 interrupciones por usuario, frente a un máximo de dos, y 8,29 horas acumuladas sin luz, más del doble del objetivo de 3,75. Con los valores corregidos de Edenor, los usuarios del área de Edesur registraron, en promedio, alrededor de tres veces más cortes y casi tres veces más horas sin suministro durante el semestre analizado.

Los peores resultados continuaron concentrados en el sur del conurbano. San Vicente encabezó el relevamiento de ambas distribuidoras, con 16,14 interrupciones y 23,27 horas acumuladas sin servicio por usuario. Le siguieron Cañuelas, con 12,09 cortes y 21,53 horas, y Presidente Perón, con 11,71 interrupciones y 14,81 horas. También tuvieron registros elevados Ezeiza, con 8,57 cortes y 13,65 horas, y Esteban Echeverría, con 7,75 cortes y 12,58 horas.

En la ciudad de Buenos Aires, la mayor frecuencia dentro del área de Edesur se observó en la Comuna 5 —Almagro y Boedo—, con 3,62 cortes por usuario. La mayor duración correspondió a la Comuna 8 —Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano—, con 6,80 horas acumuladas. Le siguieron la Comuna 5, con 6,45 horas, y la Comuna 7 —Flores y Parque Chacabuco—, con 6,10. Edesur superó el límite de frecuencia en todas las jurisdicciones de su concesión y solo cumplió el objetivo de duración en la Comuna 10 porteña.

El informe utiliza dos indicadores para medir el servicio. El SAIFI expresa cuántas veces se cortó la luz, en promedio, por usuario durante el semestre. El SAIDI suma las horas sin suministro a lo largo de todos esos episodios. Por eso, las 23,27 horas de San Vicente, por ejemplo, no representan la duración de un único apagón, sino el tiempo acumulado entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

Las bonificaciones

Pese a los cambios en los indicadores de Edenor, el informe rectificado conserva los mismos cuadros de bonificaciones por frecuencia y duración de los cortes: $20.849 millones para 715.417 usuarios de Edesur y $631 millones para 123.981 usuarios de Edenor. Los promedios entre los clientes alcanzados son de $29.143 y $5093, respectivamente. El crédito que le corresponda a cada usuario puede diferir de esas cifras según las interrupciones sufridas.

En Cañuelas, la bonificación promedio calculada para los usuarios alcanzados llegó a $127.257, la más alta del relevamiento. En la Comuna 1 porteña fue de $65.607; en San Vicente, de $53.947; en Ezeiza, de $45.227, y en Esteban Echeverría, de $44.284. Ninguno de esos valores fue modificado en la nueva versión.

Al agregar los problemas de tensión eléctrica y los incumplimientos comerciales, el monto total del informe sigue siendo de $31.986 millones: $28.374 millones corresponden a Edesur y $3612 millones a Edenor.

Para calcular los indicadores, se excluyeron las interrupciones que las empresas atribuyeron a casos fortuitos o de fuerza mayor. El regulador deberá decidir si acepta esas justificaciones antes de determinar los valores y las bonificaciones definitivas.

El apagón masivo del sábado pasado, que dejó sin luz a casi 600.000 usuarios y afectó a más de dos millones de personas, ocurrió fuera del semestre examinado. El Enrege investiga por separado la falla que se originó en la subestación Malaver, de Edenor, para determinar sus causas y eventuales sanciones.