La compañía de petróleo brasileña se retira del régimen de oferta pública en la Argentina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2019 • 15:47

Petrobras anunció su retiro del régimen de oferta pública en la Argentina por "la disminución de la relevancia" de la bolsa local y los altos costos de mantenimiento. La compañía de petróleo brasileña dejará de cotizar sus acciones en la bolsa local y así pondrá fin a una historia de 13 años. Así lo informó la empresa en un comunicado.

En 2006, Petrobras lanzó sus acciones ordinarias y preferenciales en la bolsa de valores argentina. En el texto enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo estatal que regula el mercado de capitales local, en mayo de 2019, en la Caja de Valores de Argentina se custodiaban acciones que representaban el 0,20% del capital social total de la firma.

"La negociación de acciones en la Argentina requiere de la compañía el cumplimiento de varias obligaciones reglamentarias, incluidos el pago de comisiones, la traducción de sus estados financieros y otros documentos difundidos al mercado para el idioma español, el mantenimiento de un representante legal en ese país, entre otros, lo que representa costos de alrededor de R$500.000 [unos US$133.000] por año", detalla la firma en el texto.

Luego, el comunicado explica que "dada la modernización de los mercados, que facilitó el acceso de los inversionistas a las bolsas internacionales", la "disminución de la relevancia del mercado argentino para la liquidez de las acciones" de la firma y "los costos asociados a la cotización de las acciones en las bolsas de valores", el mantenimiento de la negociación de las acciones en la Argentina ya no es "ventajoso" para la empresa.

También indica que la decisión llegó luego de una resolución de la CNV en diciembre pasado que facilitó la salida de las empresas extranjeras de la bolsa de valores argentina, ya que eliminó un trámite costoso (la creación de una Oferta Pública de Acciones u OPA).

Cambios en el Merval

Esta es la segunda compañía que decide (o al menos, propone) abandonar la cotización pública en la Argentina. En junio pasado, Tenaris, la compañía del grupo Techint dedicada a la fabricación de tubos de acero anunció que convocaría a una asamblea para decidir si deja de ofrecer sus papeles en el mercado local.

Nicolás Giannone, analista de investigación en Balanz, explicó que la retirada de ambas compañías no afecta al índice Merval (del que ambas fueron parte) porque desde enero pasado, cuando S&P, administradora del principal índice de Wall Street, acordó con Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) elaborar el índice S&P Merval.

"Una de las condiciones para el listado en el índice era que el domicilio de las empresas que cotizan sea en la Argentina", explica Giannone. Tenaris, con domicilio en Luxemburgo, y Petrobras, con domicilio en Brasil, quedaron afuera.

"Lo que se pierde para los inversores es un activo importante para diversificar el riesgo argentino dentro de la renta variable", detalla. Tanto las de Tenaris como las de Petrobras son acciones que, si se adquieren en el mercado local, están exentas de impuestos, añade.

Tanto en el caso de Tenaris como en el de Petrobras, agrega Giannone, la mayor parte del volumen de sus operaciones se gestiona en otros mercados como Estados Unidos o Italia, por ejemplo.

"No hay una ventaja notoria para una empresa de tener una acción listada en el mercado que no le significa un volumen de cotización grande, considerando que además ya no está listada en ningún índice", resume el especialista.