Energía: el Gobierno ajusta precios para reducir subsidios, a la espera del nuevo esquema

A la espera de la publicación del decreto que modificará el esquema de subsidios a las tarifas de energía a partir de 2026, la Secretaría de Energía publicó hoy los nuevos precios de referencia de gas y electricidad que regirán desde enero. Se trata de aumentos de hasta 3,8%, que permitirán reducir el gasto que el Tesoro transfiere al sector, aunque todavía no implican una eliminación total de los subsidios, como había anticipado el Gobierno.

Según un informe técnico difundido días atrás, los usuarios de ingresos altos (nivel 1) cubren actualmente cerca del 80% del costo anual promedio de la energía. En cambio, los hogares de ingresos bajos (nivel 2) afrontan el 30%, mientras que los de ingresos medios (nivel 3) pagan alrededor del 41%.

A partir de 2026, el sistema dejará de segmentarse por niveles de ingresos y pasará a contemplar solo dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidios y quienes no. Además, las bonificaciones ya no se aplicarán de manera uniforme durante todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético.

En la actualidad, reciben subsidios directos 9,24 millones de usuarios de electricidad y 5,13 millones de gas por red. Se trata de hogares con ingresos mensuales declarados de hasta 3,5 canastas básicas totales (CBT), equivalentes a $4,4 millones. Dentro de ese universo, casi seis millones de usuarios eléctricos y 2,89 millones de gas están registrados como nivel 2, con ingresos inferiores a 1,5 CBT (unos $1,9 millones).

El nuevo umbral para acceder al subsidio será de tres CBT —hoy, unos $3,77 millones—, por lo que los usuarios de menores ingresos conservarán el beneficio de manera automática, mientras que parte de los usuarios de ingresos medios lo perderán. Debido a la elevada informalidad, además, el Estado continuará evaluando el patrimonio de cada usuario para detectar posibles asignaciones indebidas.

El subsidio al gas se concentrará entre abril y septiembre, cuando el consumo residencial se incrementa por las bajas temperaturas Ricardo Pristupluk - Archivo

Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán volver a anotarse: sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse todos los meses mediante una declaración jurada.

En el caso de la electricidad, los hogares que califiquen recibirán una bonificación del 50% sobre un bloque de consumo de hasta 300 kWh mensuales en verano e invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño. El consumo que supere esos límites se abonará a precio pleno.

Hasta ahora, los subsidios cubrían el 72% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para los usuarios de ingresos bajos y el 56% de hasta 250 kWh para los de ingresos medios. En los hechos, el nuevo esquema reducirá el volumen mensual de electricidad subsidiada. El costo promedio anual de la energía eléctrica residencial es de US$75 por MWh.

En gas, la bonificación del 50% se aplicará únicamente entre abril y septiembre, cuando el consumo residencial se multiplica por cinco debido a las bajas temperaturas. Durante el resto del año, todos los usuarios pagarán el precio pleno, equivalente a US$3,80 por millón de BTU, sin subsidios.

En paralelo, la Secretaría de Energía publicó hoy las resoluciones 604 y 605, que establecen los nuevos precios mayoristas de la generación eléctrica y de la producción de gas (PEST y PIST, en la jerga del sector).

El monto final de las facturas de luz y gas se compone de tres ítems: generación eléctrica o producción de gas, transporte hasta los centros de consumo y distribución a los hogares. A estos se suman impuestos y cargos nacionales, provinciales y municipales, que también inciden en el valor final.

De esos tres componentes, solo la generación eléctrica y la producción de gas reciben subsidios. Las tarifas de transporte y distribución, en cambio, se ajustan automáticamente mediante una fórmula polinómica atada a la inflación. Mañana, el ENRE y Enargas publicarán los nuevos cuadros tarifarios correspondientes a ambos conceptos.

La Secretaría de Energía solo puede intervenir sobre el componente subsidiado. En electricidad, en enero habrá una suba de 3,88% respecto de diciembre, con un precio de referencia que pasará de $58.901 a $61.186 por MWh.

En gas, desde enero, el precio promedio que abonan los clientes de Metrogas aumentará 0,54%, al pasar de US$2,940 a US$2,956 por millón de BTU.