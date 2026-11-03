Por el dólar demandado, el Banco Central vuelve a pausar la compra de reservas

El Banco Central (BCRA) informó esta tarde que en la jornada de hoy “no intervino en el mercado de cambios”. De esta manera, repitió una estrategia a la que recurrió en cinco de las últimas siete ruedas, en procura de no agregar presión alcista a un dólar más demandado.

Todo en medio de un fuerte castigo al riesgo argentino y de los temores que genera el posible impacto de una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos, habida cuenta del rol que su administración desempeñó en el respaldo a la gestión de Javier Milei.

Otro día sin compras, el quinto de los últimos siete

El paso al costado de la entidad que conduce Santiago Bausili se verificó en una jornada en la que el billete, tras una apertura calma, volvió a moverse al alza y terminó el día en el mercado mayorista a $1551 por unidad para la venta. Es decir, $5,50 por encima del cierre de ayer y luego de haber aumentado $11,50 anteayer, para alcanzar un nuevo máximo nominal, pese a que volvieron a advertirse ingentes esfuerzos oficiales por contenerlo.

“Se volvió a notar muy activo el mercado de bonos linked e incluso el de futuros de dólar, aunque la actividad de esta plaza —que hoy superó el equivalente a los US$1030 millones— suele dispararse cuando hay reacomodamientos de precios no esperados. En el spot hubo algunas operaciones que podrían haber estado indicando ventas del Tesoro, aunque, de existir, fueron muy puntuales”, explicó un avezado agente cambiario.

En la plaza de contado, todo se aceleró pasado el mediodía, “cuando la demanda volvió a fortalecerse y el mayorista comenzó a operar por encima de $1550, alcanzando un máximo intradiario de $1552. En la última hora, sin embargo, la cotización se mantuvo mayormente entre $1550,50 y $1551,50, para finalmente cerrar en $1551”, reseñó Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios.

Santiago Bausili, en el de streaming Carajo captura

“El comportamiento del BCRA no sorprende, dada la fuerte presión sobre el tipo de cambio y en un contexto en el que el Tesoro necesita hacerse de dólares para afrontar sus próximos compromisos. No debería descartarse que el BCRA deje espacio al Tesoro estos días para comprar divisas, aunque hasta el momento no trascendió ni se filtró información al respecto. Recordemos que, en términos netos, la semana pasada había vendido US$46 millones, desprendiéndose de parte de los dólares que necesita para afrontar este jueves el pago trimestral de cargos e intereses al FMI, por US$877 millones”, explicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

La prescindencia del BCRA incomoda al mercado, que sabe que la entidad necesitaría mantener una postura compradora para dotar de más dólares al Tesoro, ante los huecos que pasó a dejar a la vista su programa financiero.

Esto ocurre ahora que, por una cuestión de precios, ya no tiene acceso al mercado local para financiarse en divisas, explicó el analista financiero Gustavo Ber, al referirse a la tensión que esta situación puede agregar y al aludir al freno impuesto a la emisión del remanente del Bonar 2029, por casi US$800 millones, para evitar tener que convalidar una tasa superior al 13%.

Foto de un billete de un dólar, tomada en Marple Township, Pensilvania, el 13 de marzo de 2023. (Foto AP/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

Por lo pronto, el BCRA, que viene de comprar US$1395 millones en octubre y US$15.963 millones en lo que va del año, muestra por primera vez un saldo nulo (0) en las compras de divisas en lo que va de noviembre, luego de transcurridas al menos dos ruedas cambiarias en el arranque del mes.

Cabe recordar que en enero, cuando comenzó el programa de acumulación de reservas, tras haberse abstenido de intervenir el viernes 2, la entidad había adquirido US$21 millones el lunes 5.

Mientras tanto, las reservas brutas o totales cerraron la jornada en US$50.293 millones, con una caída de US$148 millones respecto del cierre previo. Un retroceso que resulta entendible en momentos en que se detecta una mayor dolarización por parte del sector privado.

Y la duda del mercado ahora pasa por saber qué actitud tomará el BCRA si la presión de la demanda sigue empujando al alza al billete.