Por la suba de los alimentos, la inflación de septiembre sería levemente superior a la de agosto

“COMIENZA EL FIN DE LA INFLACIÓN VLLC!” (sic), posteó el jueves pasado el presidente Javier Milei en X, luego de que el Senado aprobara la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que busca poner fin al financiamiento de la entidad monetaria al Tesoro.

Pero, más allá de esa previsión de largo plazo, las consultoras estiman que la inflación de septiembre sería superior a la de agosto, impulsada, entre otros factores, por una aceleración de los precios de los alimentos.

Solo pocas las firmas que consideran que el índice podría igualar el registro del octavo mes del año, de 1,7%.

Federico González Rouco, economista de Empiria, señaló que la estimación de la consultora para septiembre es de ese mismo número debido a una inflación núcleo que se desacelera, mientras que los precios regulados se mantienen elevados.

Por su parte, María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, sostuvo que septiembre “puede terminar igual que agosto o mínimamente por arriba”, sobre todo por los precios de frutas y verduras. Si bien, para la consultora, se desaceleraron durante la última semana, en la anterior se habían registrado fuertes aumentos.

En tanto, Melisa Sala, economista principal de LCG Consultora, dijo que la proyección de la firma se ubica, por ahora, entre 1,7% y 1,8% mensual para septiembre. Según el relevamiento de alimentos y bebidas que realiza el estudio, los precios subieron 1,7% en la cuarta semana de septiembre, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró al 2,7%.

Para Maia Mindel, economista de Abeceb, la inflación de septiembre se ubicará cerca del 1,8% mensual, en línea con el ritmo registrado por la inflación núcleo durante los últimos dos meses y por los precios mayoristas, excluido el efecto del petróleo.

“Esto confirma que la inflación de base continúa descendiendo —desde niveles más cercanos al 2% a comienzos de año—, aunque lentamente por la persistencia de la inercia en contratos y acuerdos de precios. Septiembre debería reflejar ese ritmo de base, mientras que en los próximos meses la inflación podría mostrar algunas variaciones por factores estacionales, sin alterar la tendencia gradual a la baja”, agregó.

Entre las estimaciones más elevadas se encuentra la de Equilibra. Lorenzo Sigaut Gravina, miembro fundador y director de Análisis Macroeconómico de la consultora, proyectó una inflación rozando el 2% debido, entre otros factores, a la reciente suba de los combustibles.

“Quedan un par de días de la semana que viene para tener la inflación de septiembre, pero ya podemos confirmar dos cosas. Primero, que estamos en 1,9%, con algún riesgo adicional porque el jueves empezaron a subir las naftas (YPF tocó apenas los precios desde ayer). El alza de los valores internacionales vuelve a presionar sobre los alimentos y los derivados del petróleo, poniéndole resistencia a la baja del 2% mensual de la inflación”, explicó.

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, dijo que la consultora también estima una inflación del 2% para septiembre.

“Agosto había contado con algo favorable, que era la reversión de los estacionales de julio. Eso no está en septiembre y, de hecho, la entrada de la nueva colección de indumentaria está elevando las mediciones y a esto se le suma una mayor dinámica que capturamos de los alimentos”, explicó.

Según el último relevamiento de precios minoristas de Eco Go, en la tercera semana de septiembre la variación de los alimentos fue de 0,4%, mientras que la proyección para el mes se mantiene en 2%. La desaceleración registrada en los precios de los alimentos durante esa semana todavía no alcanza para empujar el índice general a la baja.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, también estimó una inflación del 2% para septiembre por la aceleración de los precios de los alimentos.

“Tenés fuertes subas en verduras y se aceleró, aun marginalmente, el precio de la carne”, señaló.

En la Fundación Libertad y Progreso, en tanto, también se suman a los que proyectan una inflación del 2% para septiembre, de acuerdo con los datos relevados hasta la tercera semana del mes.

“La mayor diferencia que encontramos con el mes pasado fue la fuerte suba de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 2,8% intermensual según nuestro índice. Dentro de este rubro, vimos aumentos relevantes en carnes y derivados, pescados y mariscos, verduras, tubérculos y legumbres. Asociamos estos incrementos en el rubro de más peso sobre la canasta del IPC a la volatilidad que está teniendo el tipo de cambio mayorista, que se depreció alrededor de un 2% desde julio”, puntualizó Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Según Neufeld, la aceleración de la inflación no implica un cambio en la tendencia, sino que muestra que la baja de la inflación no es lineal y está sujeta a oscilaciones vinculadas con la estacionalidad de cada mes.