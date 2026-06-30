Por la suba del dólar, el Banco Central redujo la compra de reservas en junio

El sólido rebote que ensayó el dólar en la plaza local, acompañando en buena medida el fortalecimiento que esa moneda mostró a nivel global, obligó al Banco Central (BCRA) a dosificar la compra de reservas, especialmente en la segunda mitad de junio. Esto, a pesar de que el volumen operado en el mercado creció durante ese período.

La entidad que conduce Santiago Bausili, que venía de adquirir por intervenciones de mercado US$2770 millones en abril y US$2601 millones en mayo, se quedó en junio con US$1418 millones tras haber sumado otros US$47 millones hoy, un monto 47,15% inferior al promedio comprado en el bimestre previo. Además, se trata del menor ingreso mensual por esta vía desde febrero, cuando había sumado US$1557 millones.

Si se parte el mes en dos quincenas, compró US$873 en la primera mitad del mes y sólo US$545 millones en la segunda.

Se cae el promedio de compra mirado por jornada

Así, el ingreso, que le permite mostrar un acumulado de US$11.165 millones en lo que va del año, quedó por debajo de las expectativas que se manejaban a comienzos de mes. El pronóstico más conservador preveía que adquiriría al menos US$2000 millones, mientras que el más optimista proyectaba compras incluso superiores a las registradas en abril y mayo.

En ese contexto fue cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a comienzos de mes que el BCRA ya había superado, con "siete meses de anticipación“, su objetivo de comprar US$10.000 millones en todo el año. Incluso se animó a proyectar que, "si el ritmo de compras" que hasta entonces llevaba el ente monetario "se mantuviera“, podría lograr un ingreso por esta vía de ”hasta US$24.000 millones este año“.

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Las menores adquisiciones del BCRA buscaron evitar agregar presión extra sobre una cotización del dólar que en las últimas semanas se mostró siempre al alza. Una muestra de ese “cuidado” quedó a la vista hoy, en la última rueda del mes, al adquirir apenas US$47 millones en una jornada en la que se operaron US$836 millones al contado, el mayor volumen diario en lo que va del año.

Es decir, se quedó con apenas el 5,62% de los dólares negociados en la jornada, una moderación que no se observaba desde comienzos de enero, cuando había anticipado que, para iniciar el proceso de acumulación de reservas sin incidir sobre el valor del dólar, buscaría que sus intervenciones no superaran el 5% del volumen operado diariamente.

Para los operadores, el BCRA tuvo menos margen para comprar al reactivarse, por distintos factores, la demanda de divisas, "como ocurre cuando el billete se despierta un poquito“.

"En el acumulado de junio, en la plaza de contado se negociaron US$12.304 millones, lo que representó un incremento del 15,76% respecto de mayo. Es decir, la oferta siguió siendo elevada, pero lo que cambió fue la demanda. Ahí se habla de fuertes compras, especialmente en los últimos días por parte de las petroleras para girar dividendos, algo que ahora pueden hacer; del desarme de posiciones de cobertura y de apuestas a ganancias financieras vía carry trade“, explicó Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios.

Para este analista, parte de esa demanda también pudo haberse reactivado ante la expectativa de una menor oferta de divisas de los exportadores de aquí en adelante, “ahora que los precios del crudo, que habían ayudado a fortalecer la balanza comercial, cayeron bastante”.

Las reservas comienzan a sentir las menores compras

Otros, como Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores, agregaron a esos factores la presión que habría aportado la "pata minorista“, vía ”dolarización de sueldos, reforzada este mes por el cobro de aguinaldos", además de una demanda vinculada con el Mundial que se disputa en Estados Unidos.

"Hay más demanda privada y, a la vez, empieza a verse menos oferta porque los precios de la energía cayeron y pasó el pico de colocaciones de deuda de empresas. A eso se suma, del otro lado, que además la demanda importadora debería ir recuperándose para acompañar una leve mejora en el nivel de actividad“, describió Gabriel Camaño, director de la consultora Outlier.

Lo concreto es que la dinámica de la plaza cambiaria local cambió a poco de iniciado junio, dejando atrás el comportamiento que había mostrado desde mediados de enero. Eso obligó al mercado a recalcular escenarios y llevó al BCRA, que en mayo había concretado un saldo promedio de compras de US$137 millones por día, a reducir ese promedio a US$68 millones diarios durante junio.

El resultado fue un tipo de cambio nominal que en apenas un mes recuperó todo el terreno cedido durante los cinco meses previos, hace notar Camaño, quien considera que, si el BCRA no quiere seguir perdiendo margen para acumular reservas diariamente, "muy probablemente deba seguir acompañando la tendencia de recuperación del dólar" en los próximos meses.