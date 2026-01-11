¿Por qué Japón se muestra reticente a aceptar a los trabajadores extranjeros y los turistas?

Nara, la antigua capital de Japón, es conocida por sus templos y sus ciervos, considerados mensajeros de los dioses. Recientemente, estos queridos cérvidos se han visto envueltos en un lío terrenal. Durante su campaña para liderar el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, nativa de Nara y actual primera ministra de Japón, declaró que los visitantes extranjeros habían estado pateando a los animales sagrados. “¿No creen que algo ha ido demasiado lejos?”, exclamó.

No hay pruebas de que los turistas hayan estado golpeando a los ciervos. Pero el discurso de Takaichi, a finales de septiembre, reflejó algo real: la supuesta amenaza que representan los extranjeros, desde turistas hasta trabajadores migrantes, se ha convertido en el centro de la política japonesa. El partido “Hazlo Tú Mismo” (Sanseito), una organización populista que promete “Priorizar a los japoneses”, aumentó su número de escaños de uno a 15 en las elecciones a la cámara alta celebradas en julio. El PLD, temeroso de perder el apoyo de su base conservadora, se esfuerza por reforzar los controles sobre los extranjeros de todo tipo como respuesta. Últimamente, una disputa diplomática con China ha comenzado a reducir el número de personas que llegan a Japón desde ese país; pero ni siquiera esto parece haber disuadido mucho a los líderes japoneses de su decisión.

Tres tendencias relacionadas han alimentado lo que los ansiosos japoneses han denominado el “problema de los extranjeros”. Una es el aumento de residentes extranjeros: desde 2010, sus cifras se han duplicado hasta alcanzar los 3,7 millones. La segunda es el auge de turistas extranjeros: un récord de 36,9 millones visitaron Japón en 2024, más de cuatro veces más que en 2010. La tercera es el temor de que los inversores extranjeros se aprovechen de la debilidad del yen para adquirir propiedades japonesas a bajo precio. La magnitud de estos supuestos problemas sigue siendo pequeña según cualquier estándar internacional. Pero, como en otros lugares, los extranjeros se han convertido en un chivo expiatorio conveniente para los votantes frustrados por la inflación y el estancamiento económico.

Para examinar lo que realmente está sucediendo, comencemos con los residentes extranjeros. Su número ha aumentado principalmente debido a la necesidad de cubrir la escasez de mano de obra. Japón podría tener que triplicar su número de trabajadores extranjeros a casi 7 millones para 2040 tan solo para alcanzar un modesto objetivo de crecimiento anual del PBI del 1,24 %, según la agencia gubernamental JICA. Muchos de los recién llegados han llegado a través de programas de trabajo temporal (vietnamitas, chinos y filipinos constituyen la mayor parte de los trabajadores en estos programas). Otros extranjeros llegan como estudiantes o expatriados por negocios.

Por el momento, los residentes extranjeros representan solo alrededor del 3% de la población japonesa. Esto está muy lejos del 15% que representa el promedio entre los miembros de la OCDE, un club compuesto principalmente por países ricos. Sin embargo, en lugar de enfatizarlo, los políticos del PLD insisten en que el gobierno “no tiene una política de inmigración”.

Los activistas por los derechos de los inmigrantes afirman que este enfoque descoordinado ha impedido debates muy necesarios sobre cómo proteger e integrar a los extranjeros que llegan. Este mensaje deficiente también ha sido un regalo para Sanseito. La clase política japonesa ahora está “pagando el precio por eludir el debate sobre la inmigración”, afirma Torii Ippei, de la Red de Solidaridad con Migrantes de Japón, una organización sin fines de lucro.

Pensemos en los turistas extranjeros. En 2016, Abe Shinzo, entonces primer ministro, estableció un objetivo de 40 millones de visitantes anuales. Es probable que esta cifra haya sido superada en 2025. El turismo se ha convertido en el segundo mayor producto de exportación de Japón, después de los automóviles.

El sector aún tiene un largo camino por recorrer. Francia recibe más del doble de visitantes extranjeros que Japón, a pesar de tener una población de tan solo la mitad. Sin embargo, el hecho de que los visitantes japoneses tiendan a concentrarse en unos pocos lugares probablemente haga que la afluencia parezca mayor de lo que es.

Algunos japoneses toman a mal que un yen históricamente débil haya beneficiado a los visitantes, a la vez que ha reducido su poder adquisitivo. “Cuando ves a turistas adinerados dándose un festín con almuerzos de 5000 yenes (30 dólares) mientras tú te conformas con un bento (caja de almuerzo individual) de 500, es difícil no sentir resentimiento”, afirma Ito Masaaki, de la Universidad Seikei de Tokio. Y aunque los datos son escasos, circulan historias sobre inversores extranjeros adinerados que compran propiedades en ciudades japonesas, lo que dispara los precios para todos.

El gobierno de Takaichi está considerando una serie de políticas diseñadas para satisfacer a los japoneses, quienes encuentran todo esto preocupante. Su coalición gobernante habla de imponer límites estrictos al número de trabajadores extranjeros que pueden entrar en Japón. El PLD también está debatiendo si aumentar los impuestos a los turistas, imponer requisitos de idioma para los residentes permanentes y, quizás, regular la compra de propiedades por parte de extranjeros.

Pero a largo plazo, un giro anti-extranjeros corre el riesgo de enemistar aún más al PLD con los numerosos votantes japoneses que aún mantienen una postura moderada sobre la inmigración. Los líderes empresariales japoneses tienden a favorecer políticas destinadas a ampliar el número de trabajadores extranjeros. Y los gobernadores de las 47 prefecturas de Japón, preocupados por el tono de los debates, se unieron recientemente para emitir una declaración en apoyo del multiculturalismo. “No se debe tolerar la xenofobia”, declaró el líder de su asociación.