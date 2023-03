Por qué Juan Carlos de Pablo prefiere que el Congreso no funcione y otras definiciones sobre el año electoral del economista

escuchar

Juan Carlos de Pablo, el reconocido economista, ofreció una charla para los clientes de la empresa Planexware en la que habló sobre diversos temas de actualidad. Dejó definiciones sobre el escenario electoral y acerca de los protagonistas de la política. Considera que es prácticamente imposible que el Frente de Todos gane las elecciones y que será difícil que Javier Milei sea presidente, pero asegura que es probable un escenario de balotaje entre el libertario y Juntos por el Cambio.

De Pablo opinó que la vicepresidenta “no existe” y que “habla y nadie le da pelota”. Asimismo, señaló que las elecciones de 2021 fueron cruciales y que el Gobierno tiene un problema de credibilidad muy grande. “Fue importantísimo. Dos años de debilidad política no se pueden recuperar. Nadie les da ni cinco de pelota y también tiene que ver la importancia con cómo quedaron conformadas las cámaras. La gente dice, no funciona el Congreso, y yo digo: menos mal. Si funcionara, tendríamos 25 miembros en la Corte. ¿Nos cuesta? Lo pago con gusto”, opinó.

Además, apuntó a que el Frente de Todos no consigue candidatos y que a Juntos por el Cambio, le sobran. Sobre la competencia electoral, dijo: “Parece claro que es muy pequeña la probabilidad de que gane el Frente de Todos. Milei dice que está empatado con ellos. Haciéndose el loco, sube. ¿Para qué se va a hacer el cuerdo? La probabilidad de que sea presidente es baja, pero la probabilidad de balotaje entre Milei y Juntos por el Cambio, es alta. Es un dato importante. Pese a lo que hoy se dice, van a tener que sentarse a hablar”.

El economista también se refirió a Sergio Massa. Considera que “no sabe si llegará a las PASO, y el tampoco”. “Él se mete porque ya estaba en el marco. Dijo, ´nos estamos yendo a la m..., voy a ver si puedo hacer algo. Con ojos en el momento en el que renunció Silvina Batakis, no lo está haciendo tan mal”, agregó, y puntualizó que “se va de boca” con premoniciones como una inflación mensual del 3% para abril, y por eso “le pegan”.

“El 10 de diciembre, si gana Juntos por el Cambio, espero que hayan aprendido algunas cosas. Tiene que haber solo un ministro de Economía. Me parece interesante lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre que le ocupen la calle, pero su política va a ser eliminar los intermediarios”, apuntó.

Sobre la economía, habló sobre la posibilidad de un “salto cambiario”, indicando que el Gobierno no lo hace porque “si sale mal es un Rodrigazo”, e hizo hincapié en que no se puede bajar la inflación en serio si no se corrigen las distorsiones. De Pablo hizo hincapié en que en materia fiscal se ha aumentado la recaudación en un 82%, por debajo de una inflación del 100%.

Otro tema que abordó el economista fue la dificultad que tienen los empresarios para obtener dólares para importar. En el plano mundial, De Pablo cree que el mundo económico se está normalizando y que lo que ocurre con los bancos no le preocupa porque las corridas tienen que ver con dudas de depositantes que no tienen riesgo, en países en donde confían en sus autoridades.

