Premió a la Innovación: la número uno de VISA asegura que hay que animarse a “tocar los negocios cuando son exitosos”

“Innovar tiene que ver con una actitud, pero para mí es una condición fundamental para sobrevivir –para crecer y desarrollarte– en un mundo de cambio tan vertiginoso”, aseguró Gabriela Renaudo, gerente general de VISA Argentina y Cono Sur en el marco de la presentación del Premio a la Innovación que organiza la LA NACION junto a la empresa que lidera la ejecutiva, el reconocimiento que destaca a las compañías que se animaron a romper moldes.

“Si como sociedad, como país o como empresa no lográs desafiarte para encontrar nuevas formas de hacer las cosas, para proponer cambios en el statu quo que tiene esa organización que liderás o de la que sos parte para generar un impacto positivo en ese ecosistema, no lográs salir adelante y sobrevivir; y en el mundo empresarial –específicamente– no lográs ser competitivo”, agregó la CEO.

Gabriela Renaudo, CEO de Visa afirmó que la tecnología dicta el ritmo de los negocios y de cada aspecto de nuestras vidas Fabián Malavolta

Hoy en día, la tecnología dicta el ritmo de los negocios y de cada aspecto de nuestras vidas. Sin duda, es un pilar clave para la innovación y para encontrar soluciones que se adapten a las demandas del mercado y a las necesidades de los consumidores. Sin embargo, como señaló Renaudo, innovar va más allá: implica el desafío constante de “hacer las cosas de manera diferente” y anticiparse a lo que vendrá para ofrecer la mejor respuesta. “Se trata de adoptar una actitud valiente, liderar con coraje, salir de la zona de confort y proponer cambios que simplifiquen y mejoren los procesos”, senaló.

Inteligencia artificial, un cambio que nos atraviesa a todos

La innovación se encuentra intrínsecamente ligada a los cambios que ocurren en diversos niveles, ya sean tecnológicos, culturales, sociales o políticos. No obstante, para Renaudo, destaca especialmente un cambio que atraviesa a todos, aunque aún no se comprenden completamente sus implicancias: la inteligencia artificial generativa.

La mujer que lidera VISA afirmó que actualmente se está tratando de entender cómo esta tecnología afectará nuestras formas de vida, trabajo, pagos y comercialización de productos. A nivel general, las sociedades están atravesando transformaciones políticas y globales. Sin embargo, en el ámbito empresarial, la tecnología impacta diversos aspectos, y la inteligencia artificial generativa está introduciendo una nueva manera de trabajar y desarrollar productos o soluciones para los clientes.

Además, subrayó que la relación entre los negocios y la inteligencia artificial se encuentra aún en una fase incipiente. En las organizaciones, se busca no solo comprender esta tecnología, sino también aprovecharla al máximo “en pro de innovar y crear nuevas soluciones”. Este cambio implica adoptar formas de trabajo radicalmente distintas, que exigen a las empresas adaptarse a los nuevos procesos y capacitar a sus colaboradores, comenzando por los líderes que deben predicar con el ejemplo. Según Renaudo, “la educación en los equipos de trabajo es una de las grandes oportunidades y desafíos que enfrentan actualmente las empresas”.

Para Renaudo, el éxito radica en la educación continua y en la creación de un entorno de seguridad psicológica. Es fundamental generar una cultura dentro de la empresa en la que los empleados se sientan cómodos al adoptar nuevas tecnologías, permitiéndoles equivocarse y explorar cómo estas tecnologías pueden tener un impacto positivo. Esta cultura desafiante se construye de arriba hacia abajo.

Los líderes deben atreverse a fomentar la confianza en sus equipos para evitar generar miedo, promoviendo una cultura en la que las personas aprendan, se atrevan a utilizar nuevas tecnologías y propongan ideas innovadoras.

Incentivar a las personas para que adopten y acepten las nuevas tecnologías, proporcionando certezas en un mundo en constante cambio, es una tarea crucial para los líderes empresariales, organizacionales y gubernamentales. Según Renaudo, “esa cultura de indagación, curiosidad y cuestionamiento será una de las grandes habilidades requeridas en estos nuevos contextos”.

El especialista Freddy Vivas realizó una presentación durante la edición 2023 en la que se entregaron los premios y se emitió en vivo por la home de LA NACION Fabián Malavolta

Los que se atreven a innovar y a tomar los riesgos más grandes

“El emprendedor lo tiene en su ADN. Tiene esa actitud de salir a buscar, de soñar y ver cómo genera un futuro distinto. Para las grandes empresas y para las pymes, creo que la oportunidad y el desafío pasan por cómo generás ese espíritu emprendedor dentro de la propia compañía. No sé quién innova más, es quién está más preparado para que su gente se atreva a ser emprendedora e innovadora dentro de la organización. Es un tema actitudinal, es cómo hacés para que tu gente y tus equipos se atrevan a pensar diferente. Obviamente, en un país como el nuestro todos estos procesos tienen costos y, muchas veces, existe el pensamiento de que ‘equipo exitoso, negocio exitoso no se toca’. Bueno, hay que animarse a tocar el negocio exitoso porque si no generás un cambio continuo, no vas a sobrevivir. Eso para mí es un mandato: tenés que challengear aun cuando te vaya bien para poder brindar una solución distinta, porque el consumidor lo está esperando, porque si no, lo va a hacer otro”, agregó.

Innovar no es sólo ser creativo y el riesgo de hacerlo sin un propósito?

Según Renaudo no hay propósito si no hay innovación: “Buscás generar ese impacto positivo en la sociedad desde el lugar que ocupás, ya sea una ONG, una empresa, o para tu equipo de trabajo. Al final tiene que generar algo positivo en el ser humano”. A veces, se cree que innovar implica crear algo completamente nuevo. Renaudo explicó que no es necesariamente así, pero sí está relacionado con la actitud personal y la disposición a generar cambios que impacten positivamente en el trabajo individual, en el equipo, en la empresa o en la sociedad en general. Para ella es esencial tener coraje y atreverse a cambiar. “En las empresas, el principal responsable de impulsar esta transformación es el líder. El rol del liderazgo es crucial para fomentar la innovación en cualquier ámbito”, agregó.

José del Rio, Director de Contenidos de LA NACION, y Gabriela Renaudo, Gerente General de VISA Argentina y Cono Sur Fabián Malavolta

¿Innovador se hace o se nace? ¿Qué caracteriza a las personas o las empresas innovadoras?

“Hay gente que nace con estas actitudes, son proactivos, son curiosos, tienen menos aversión al riesgo, tienen capacidad de resiliencia, y esas características les da mayor probabilidad de éxito. También estoy convencida de que se hace, porque si no, sería inviable. También es algo que se promueve. Lo que importa es esa actitud que tenés hacia el cambio, hacia promover el cambio y abrazarlo cuando llega. Cómo te entrenás, que tan informado estás de lo que sucede en tu industria, en el mercado y en el mundo. Eso se hace, tiene metodología, es parte de crear una cultura de innovación”.

¿Qué rol tiene la formación académica?

“Para poder crear o seguir promoviendo una cultura de innovación, siento que la educación de nuestro país requiere de un cambio profundo. En este mundo tan vertiginoso los contenidos se actualizan muy rápido. Entonces, ¿cómo replanteamos la educación (primaria, secundaria, universitaria) para enseñarle a la gente a pensar distinto? El contenido, las respuestas están ahí, lo importante es aprender a hacer las preguntas correctas. Hay que cambiar la manera en que estamos educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a quienes serán los futuros líderes, porque tienen que tener esta actitud de ser curiosos, tienen que saber preguntar. El contenido académico se lo dejo a los expertos, pero tiene que haber un desarrollo de habilidades blandas desde el jardín de infantes. Hay que enseñarles a ser resilientes, que aprendan que el error está bien, que aprendan desde chicos a equivocarse. Estoy convencida de que los líderes del mañana y la gente que tendrá más éxito en el mundo que se nos viene serán personas que tienen muy desarrollada sus habilidades soft”.

¿Hay cultura innovadora en Argentina?

Renaudo sostuvo que las crisis suelen impulsar grandes cambios y la necesidad de innovar para sobrevivir. El talento argentino tiene una habilidad especial para pensar de manera diferente, pero es crucial canalizarlo para lograr un impacto positivo.

La ejecutiva agregó que esta creatividad es una parte esencial de nuestro talento, y lo que se llama “encontrarle la vuelta” es clave para salir adelante. Al observar los proyectos presentados para el premio, se destaca el gran talento y capacidad creativa disponible.

La pregunta es cómo hacer para que esta creatividad siga creciendo y expandiéndose.

“Los líderes empresariales deben aprovechar este momento de cambio para impulsar la innovación en sus empresas, trabajando para que estos cambios beneficien a la sociedad y mantengan a las empresas competitivas. La meta es ofrecer productos y servicios de calidad, liderar con ética, y brindar las mejores soluciones. En este momento de cambio en Argentina es clave la responsabilidad de todos, especialmente de quienes ocupan puestos de liderazgo en la sociedad, de actuar y guiar con voz y acción”, respondió Renaudo.

Para subrayar la gestión innovadora y su impacto en distintas industrias argentinas, VISA y LA NACION presentan la cuarta edición del Premio a la Innovación, un reconocimiento para aquellos que construyen el futuro. La distinción se llevará a cabo el 23 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en https://premioalainnovacion.lanacion.com.ar.

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Gabriela Renaudo; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rúa, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, Fundador y director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC.

Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores de las siete categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad; Reinvención del negocio; Actores sociales innovadores y CEOs innovadores. Estas dos últimas se estrenarán en esta edición. Para obtener más información de qué se evaluará en cada caso hacer clic acá.

Jessica Blady