En un contexto macro que plantea desafíos, se realizó la entrega del Premio a la Innovación que desde hace tres años organiza VISA y LA NACION. Un reconocimiento a las empresas que buscan desafiarse, que tienen la capacidad de reinventarse, que proponen nuevas soluciones, que ejecutan de manera creativa y que tienen un impacto positivo en la sociedad. En la tercera edición de la entrega de galardones un grupo de expertos, entregaron premios y distinciones en cinco categorías específicas: Emprendimientos innovadores (startups), Innovación al servicio de la comunidad, Innovación en nuevas tecnologías, Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad, Reinvención del negocio. Por cada rubro se premió a una pyme y a una gran empresa, y hubieron menciones especiales a industrias que se destacaron por transformarse.

El comité de expertos estuvo integrado por Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur; José del Rio, director de Contenidos de LA NACION; Andrés Hatúm, PhD de la Universidad de Warwick y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella; Martina Rua, periodista especializada en Innovación y Nicolás Pimentel, fundador y director de Becoming Mode & Venture Partner en MrPink VC.

José del Rio, director de Contenidos de LA NACION y Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur en una charla inspiradora sobre innovación abrieron el encuentro Fabián Malavolta

Para enfrentar estas circunstancias de cambio, “hay que tener la capacidad de adaptarse a esta nueva realidad, si no lográs desafiarte, no vas a sobrevivir”, reflexionó Renaudo durante la charla de apertura con del Rio. Según dijo, innovar es una condición necesaria de las empresas hoy en día. “Tenés que tener una obsesión sana por el cliente, si no generás algo nuevo, no te eligen, es necesario escucharlo, tener empatía y anticiparse. El ganador va a ser el que lo interprete”, comentó la ejecutiva.

Para la CEO, la innovación no siempre está asociada a un nuevo producto o servicio: es pensar de una manera completamente disruptiva, cambiar las metodologías, hacerlas más ágiles. “Es un cambio que genera un impacto positivo, ya sea en un proceso, un producto o en una solución al servicio de la sociedad o una persona. Hoy, todo el mundo necesita innovar para poder sostener su negocio en el mediano y largo plazo”, comenta, y hace una distinción, porque no es lo mismo la innovación para una empresa grande con mayor capacidad financiera que para una pyme.

Emprendimientos innovadores (startups)

Esta categoría puso el acento en nuevos proyectos que se desarrollaron en los últimos cinco años y que siguen ceciendo. Con esta premisa se buscó ponderar a las startups de alto potencial que fueron capaces de revolucionar la industria y que se destacaron por su creatividad y apuesta tecnológica.

Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur y Claudio Dunan, director de Estrategia de Bioceres Fabián Malavolta

El premio a la pyme se lo llevó Bioceres, una plataforma de ciencias dedicada a la preservación del planeta y la mejora de la vida humana. El proyecto desarrollado en conjunto por el Conicet y la Universidad Nacional del Litoral busca potenciar e impulsar tecnologías alineadas con los objetivos de la sustentabilidad, la salud y el bienestar de las personas.

Gabriela Renaudo le entregó el premio a Claudio Dunan, director de Estrategia de la firma. “Como empresa creemos que la innovación es el mecanismo para transformar los recursos naturales en riqueza”, expresó Dunan, luego de recibir el galardón.

Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION y Nicolás Kölliker Frers, cofundador y CMO de Chill It Fabián Malavolta

En la misma categoría, Chill It fue otra de las reconocidas. Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION, fue responsable de la entrega del premio a Nicolás Kölliker Frers, cofundador y CMO de la compañía fundada por cinco emprendedores porteños que encontraron “un algoritmo mágico” para crear un prototipo que a través de la Inteligencia Artificial, permite enfriar las bebidas en apenas segundos, ahorrando además, energía. “Este premio está dedicado a las personas que todos los días dejan todo por lo que queremos cumplir”, reflexionó Kölliker Frers.

La mención especial en esta categoría fue para la Startup to Watch a 3dar, un estudio fundado en 2004 por un grupo de creativos con sede en Buenos Aires especializados en la creación de contenidos inmersivos que desde el inicio buscó traspasar los límites de la realidad virtual, la animación y los efectos visuales. Nicolás Pimentel, fundador y director de Becoming Mood fue el encargado de otorgar la estatuilla a Germán Heller y Jorge Tereso, socios fundadores de 3dar. “Estamos haciendo juegos con tecnologías inmersivas diferentes usando la Inteligencia Artificial. Tenemos un equipo maravilloso. Para innovar y que las cosas funcionen hay que ser metódicos”, comentó Tereso.

Nicolás Pimentel, fundador y director de Becoming Mood junto a Germán Heller y Jorge Tereso, socios fundadores de 3dar Fabián Malavolta

Mención especial de Caeme

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) otorgó una mención especial al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Un reconocimiento por el impulso y la promoción de la compañía de la nueva Ley de Investigación Clínica, un proyecto que tiene como objetivo reivindicar el estudio en el campo sanitario, mejorando los procesos administrativos y brindado la oportunidad de crear centros de excelencia en hospitales públicos bonaerenses.

Gastón Domingues Caetano, presidente de Caeme le entregó la distinción a Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. “Esto tiene que ver con un trabajo articulado entre el Ministerio y el Congreso con el fin de que pueda haber más investigación en salud en la provincia de Buenos Aires como también mejorar y optimizar la capacitación y el equipamiento. Tenemos una potencial muy grande y este reconocimiento es el inicio de un plan de trabajo”, mencionó Kreplak.

Innovación al servicio de la comunidad

En esta oportunidad se reconoció a las empresas que desarrollaron acciones, productos o servicios con un impacto social positivo en el bienestar de las personas y sus comunidades. El foco estuvo puesto en organizaciones que trabajan sobre el valor social y la sustentabilidad.

La pyme ganadora fue Bottery, un emprendimiento lanzado en 2022 que lucha contra la proliferación de envases plásticos de un solo uso. Su trabajo se está dedicado a fabricar ecobotellas de arcilla empleando y formando personas con distintas discapacidades en talleres protegidos o asociaciones civiles.

Gervasio Marques Peña, director Comercial de LA NACION y Pilar Becerra, CEO de Bottery Fabián Malavolta

Gervasio Marques Peña, director Comercial de LA NACION le entregó el premio a Pilar Becerra, CEO de la compañía. “Para nosotros es un reconocimiento enorme estar acá. Además es un incentivo para seguir trabajando a sabiendas de que estamos por el camino correcto”, comentó Becerra.

Por su parte Cafecito fue otra de las distinguidas dentro de la misma categoría. Cesar Ruiz, country Manager de Visa Uruguay, Paraguay y Bolivia le dio el premio a Damián Catanzaro, CTO y creador de la firma, una plataforma de crowdfunding que nació en plena pandemia con la finalidad de unir a creadores de contenido, ONGs y diferentes proyectos con las personas que quieren apoyarlos. “Este premio es un incentivo para todos los emprendedores de la Argentina que a pesar de las dificultades diarias logramos salir adelante”, dijo Catanzaro.

Cesar Ruiz, country Manager de Visa Uruguay, Paraguay y Bolivia y Damián Catanzaro, CTO y creador de Cafecito Fabián Malavolta

En esta categoría también hubo una mención especial. En este caso fue a Dentsu por su aplicación Scrolling Therapy, una plataforma de reconocimiento facial e inteligencia artificial para transformar los principales ejercicios de la terapia facial que tratan la enfermedad de Parkinson en las acciones más utilizadas por las redes sociales para que las personas afectadas puedan interactuar en sus perfiles manteniendo activas sus expresiones. Gabriela Renaudo entregó el premio a Leandro Zumárraga, CEO de Dentsu Argentina y Chile. “Este premio nos llena de orgullo. Scrolling Therapy es un proyecto que refleja el poder de la creatividad moderna en conjunto con la aplicación de tecnologías emergentes como motores de cambio para la sociedad. Esta mención nos demuestra que en Dentsu estamos por el camino correcto”, dijo Zumárraga.

Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur y Leandro Zumárraga, CEO de Dentsu Argentina y Chile Fabián Malavolta

Innovación en nuevas tecnologías

En esta categoría se destacaron a las empresas que implementaron herramientas tecnológicas de avanzada tales como Inteligencia Artificial y el Metaverso para potenciar sus negocios.

Santiago Beti, director Senior de Comunicaciones de Visa estuvo a cargo de entregar el galardón a Agustín Soler, cofundador de Mural, la pyme elegida. Esta empresa es una pataforma que nació para facilitar el trabajo remoto: ofrece pizarras digitales con la idea de que las personas puedan plasmar sus ideas de manera dinámica a través de gráficos y colores. “Mural arrancó hace ya diez años con una idea de hacer un software para innovar. El camino no fue fácil pero hoy millones de personas usan Mural en todo el mundo”, comentó Soler.

Santiago Beti, director Senior de Comunicaciones de Visa y Agustín Soler, cofundador de Mural Fabián Malavolta

En el caso de la gran empresa, el ganador fue Transcribeme. José del Rio, Director de Contenidos de LA NACION, entregó el reconocimiento a María Jimena López Morillo, cofundadora y manager de la firma que fundó junto a Ignacio Fabré. Entre los dos (de profesión ingenieros), crearon un bot que convierte los mensajes de audio, por ejemplo de Whastapp o de Telegram en texto. “Quiero agradecer a nuestro millón y medio de usuarios que con su retroalimentación constante pudimos llevar a la innovación y el cambio”, comentó López Morillo al recibir el premio.

José del Rio, Director de Contenidos de LA NACION y María Jimena López Morillo, cofundadora y manager Transcribeme Fabián Malavolta

Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad

Esta mención puso el foco en distinguir a las empresas por haber desarrollado tecnología en el área de servicios financieros. Entre ellos: cambios en hábitos de consumo y formas de pago, mejoras en términos de ciberseguridad y en los medios digitales de intercambio como en el caso de crypto.

N1U resultó ser la pyme ganadora. Agustín Bergés, Gerente Comercial de LA NACION le entregó el galardón a Facundo Corsi, CEO de la compañía, que nació inspirada en el mundo gamer y que busca captar al segmento joven para que puedan llevar sus finanzas a un siguiente nivel a través de una forma creativa donde el usuarui paga, juega, gana, supera desafíos y lo hace en un solo lugar y en comunidad. “Quiero felicitar a todo el equipo de n1u, una empresa argentina que busca y ofrece soluciones financieras a los gamers”, pronunció Corsi en su discurso de agradecimiento.

Agustín Bergés, Gerente Comercial de LA NACION y Facundo Corsi, CEO de N1U Fabián Malavolta

Como gran empresa, la galardonada fue Pomelo. Gastón Irigoyen, su CEO y cofundador, recibió la estatuilla por parte de Guillermo Mansilla, director Senior Comercial de Visa. “Emprender es un camino largo y difícil, así que este tipo de reconocimiento es algo muy lindo. Tratamos de generar cada vez más innovación en servicio financieros y medios de pago”, sostuvo el cofundador de esta empresa argentina de tecnología financiera que desarrolla soluciones de Card y Digital Accounts para fintechs y empresas en proceso de transformación digital.

Guillermo Mansilla, director Senior Comercial de Visa y Gastón Irigoyen, CEO y cofundador de Pomelo Fabián Malavolta

Reinvención del negocio

Esta última categoría puso el ojo en empresas que supieron transformarse y adaptarse a la nueva realidad del mercado logrando generar modelos de negocios basados en la innovación de productos y servicios.

Como pyme fue galardonada Juguetes Rasti. Manuela Fuertes, gerente de Ventas Multiplataforma de LA NACION, le entregó el premio a Gabriel Dimare, Director Comercial de la compañía familiar fundada en 1965 por Antonio Dimare y que ahora está dirigida por la segunda generación. Su labor está puesto en fabricar equipamientos de robótica y programación educativa para primer y segundo ciclo de la escuela primaria.

Manuela Fuertes, gerente de Ventas Multiplataforma de LA NACION y Gabriel Dimare, Director Comercial de Juguetes Rasti Fabián Malavolta

“Como imaginarán, una pyme familiar con casi 60 años de experiencia, necesita ser flexible, reinventarse e innovar. Estas tres características son parte de nuestra cultura, conforman nuestro ADN. Por eso quiero invitar al resto de las pymes familiares a que además de pasión y perseverancia, sumen a sus agendas y equipos de talentos, la idea que de la innovación ocupa un rol fundamental”, dijo Dimare tras recibir el premio.

Naranja X fue distinguida como gran empresa. Santiago Beti, director Senior de Comunicaciones de Visa le entregó el galardón a Pablo Hernán Caputto, CEO de la empresa. Se trata de una compañía fundada hace 37 años. En aquel entonces era una tienda de deportes cordobesa orientada a financiar a sus clientes. Hoy, se convirtió en una plataforma masiva de acceso a bienes y servicios financieros que opera en toda la Argentina.

Santiago Beti, director Senior de Comunicaciones de Visa y Pablo Hernán Caputto, CEO de Naranja X Fabián Malavolta

“Estoy acá representando a más de 40 años de trabajo, desde los fundadores, David Ruda y Gerardo Asrín, hasta todos los que pasaron por Naranja X que dejaron una huella. Desde siempre la premisa fue escuchar a los clientes y hacer realidad su necesidad”, expresó Caputto.

Por último, la mención especial de esta categoría fue para Churrería El Topo porque siendo una marca histórica, supo reinventar el negocio a través del marketing y del uso de las redes sociales. Carla Quiroga, prosecretaria de LA NACION fue la encargada de darle el premio a Manuel Navarro, socio y gerente de la emblemática compañía creada en 1968. Tal fue su crecimiento y capacidad de adaptación que hoy cuentan con 22 locales propios distribuidos entre la ciudad de Buenos Aires, Bariloche y Villa Gesell.

Carla Quiroga, prosecretaria de LA NACION y Manuel Navarro, socio y gerente Churrerías El Topo Fabián Malavolta

“Hace unos años hubiese sido impensado imaginarnos que a través de las redes sociales pudiéramos llegar a nuestros clientes y mostrar lo que hacíamos de manera empática. Estamos orgullosos de estar acá y de lo que venimos haciendo”, reflexionó Navarro tras recibir el reconocimiento.