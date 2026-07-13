Premio VISA-LA NACION a la innovación: cuando la tecnología se pone al servicio de la inclusión financiera

Cesar Ruiz, Country Manager Visa Uruguay, Paraguay y Bolivia, y Pablo Caputto, CEO de Naranja X, en el Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025. Fabian Malavolta

“Haber ganado fue un orgullo inmenso, ya que reconoce los más de 40 años de trayectoria que tenemos animándonos a transformarnos de manera constante. Representó un premio y un gran impulso anímico para los más de 2600 colaboradores que formamos parte de Naranja X”, resalta Martín Gutierrez, CISO en Naranja X, empresa ganadora en 2025 del Premio VISA-LA NACION a la innovación, en la categoría Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad. “A nivel estratégico, nos dio la certeza de que vamos por el camino correcto. Nos confirmó que nuestra fórmula funciona: utilizar tecnologías de clase mundial, pero manteniendo siempre a las personas y a la empatía en el centro, para que cualquiera, sin importar sus conocimientos previos, pueda descargar nuestra app de forma gratuita y hacer rendir su dinero con la mayor seguridad”, agrega.

Esta categoría pone el foco en aquellas organizaciones que impulsan la evolución de los servicios financieros mediante soluciones innovadores en medios de pago, experiencia de usuario, seguridad digital y prevención del fraude. También busca destacar desarrollos vinculados con nuevas formas de intercambio de valor, identidad digital, inteligencia artificial aplicada a las finanzas y tecnologías emergentes del ecosistema fintech. Empresas como Naranja X, un ecosistema de soluciones tecnológicas financieras que viene evolucionando y brindando diferentes productos y servicios desde su fundación en 1985.

Para combatir fraudes en redes sociales y proteger a cada uno de sus clientes, la empresa lanzó su ‘escudo digital’ a través de ArgoX (Digital Brand Protection): una plataforma de visualización, monitoreo y gestión de amenazas que combina inteligencia artificial, machine learning y analítica avanzada para detectar y neutralizar peligros como el phishing, el vishing y los perfiles fraudulentos, antes de que puedan dañar a los usuarios.

¿Cuáles son las tecnologías que están transformando el área de los servicios financieros? “La transformación de los servicios financieros no está impulsada por una tecnología aislada, sino por la convergencia entre inteligencia artificial, datos, cloud, pagos inmediatos, APIs, identidad digital y nuevas infraestructuras para representar y mover valor. El cambio no consiste simplemente en digitalizar lo que antes ocurría en una sucursal. Consiste en rediseñar cómo se toman decisiones, cómo se distribuyen los productos, cómo se administra el riesgo y cómo circula el dinero”, cuenta Gonza Ozán, CTO en Naranja X.

Según el ejecutivo, la inteligencia artificial hoy es la tecnología con mayor impacto inmediato: “El machine learning ya se utiliza para detectar fraude, evaluar riesgo crediticio, predecir abandono, personalizar ofertas y optimizar cobranzas. La inteligencia artificial generativa agrega una nueva capa: permite interpretar documentos, asistir a empleados, conversar con clientes, generar software y automatizar tareas intensivas en conocimiento”. ¿Cuál es la próxima evolución? “Los agentes de IA capaces de completar procesos completos, como analizar una solicitud, recopilar información, verificar reglas, preparar una recomendación y ejecutar acciones dentro de límites previamente definidos”, suma Ozán, destacando que, a pesar de este momento espectacular, “las decisiones financieras críticas continúan requiriendo controles determinísticos y supervisión humana”.

Pablo Caputto, CEO de Naranja X. Fabian Malavolta

Los datos y la computación en la nube, el open finance, la identidad digital y la ciberseguridad, las stablecoins y las monedas digitales complementan el panorama de esta evolución financiera, pero como bien asegura el CTO, “la tecnología más importante, en definitiva, será la capacidad de orquestar todas estas piezas. Una institución puede comprar modelos de IA, contratar cloud o lanzar una billetera digital y seguir operando casi igual que antes. La transformación aparece cuando rediseña procesos completos, elimina decisiones y controles redundantes, conecta datos en tiempo real y distribuye inteligencia en toda la organización”.

“Las instituciones ganadoras no serán necesariamente las que tengan más tecnología, sino las que logren convertirla en mejores decisiones, menores costos, mayor confianza y experiencias genuinamente relevantes para cada cliente”, concluye. Pero, ¿qué otras experiencias y tendencias compartieron estos ganadores del Premio VISA-LA NACION a la innovación?

- ¿Cómo fue evolucionando la relación y aceptación de los usuarios con estas tecnologías?

Gonza Ozán: La adopción ha sido sumamente positiva porque siempre procuramos que la tecnología se adapte a las personas, y no al revés. Históricamente nos hemos caracterizado por construir soluciones financieras de una manera humana, cálida y empática. A medida que incorporamos nuevas soluciones tecnológicas, como por ejemplo la IA generativa en nuestra atención al cliente, logramos que los rígidos menús de opciones se transformen en conversaciones fluidas y naturales las 24 horas. Hoy, la aceptación de nuestras plataformas se refleja en que más de 9.5 millones de clientes interactúan mensualmente con nuestros productos, demostrando que, cuando la tecnología ofrece soluciones simples y confiables que mejoran sus vidas, los usuarios la abrazan genuinamente.

- ¿Qué mejoras en ciberseguridad tuvieron que ir implementando a la par de los cambios en los hábitos de consumo, las nuevas formas de pago y la proliferación de billeteras digitales?

Martín Gutierrez: Tuvimos que dar un salto cualitativo, pasar de una postura reactiva (esperar a que el fraude ocurra) a una mitigación proactiva. Decidimos ‘apagar’ nuestros centros de datos locales para migrar hacia un entorno 100% nube, lo que nos da una arquitectura mucho más resiliente. Como hito central, desarrollamos un ‘escudo digital’ interno llamado ArgoX (Digital Brand Protection), que detecta y neutraliza amenazas de ingeniería social en su origen, minimizando el tiempo de exposición. Además, robustecimos nuestros estándares cumpliendo con las certificaciones PCI-DSS (versión 4) e ISO 27001 (versión 3).

La confianza se genera asumiendo un compromiso inquebrantable: no solo proteger los datos y la marca, sino fundamentalmente proteger a las personas en todo su ecosistema de transacciones.

- ¿Qué rol juega la inteligencia artificial al momento de combatir fraudes y proteger a cada uno de sus clientes?

MG: La IA juega un rol fundamental y definitivo. Sin duda alguna, su adopción estratégica es el nuevo estándar competitivo que está marcando el futuro de la banca y las fintech. A través de ArgoX, usamos inteligencia artificial para tareas masivas e imposibles de realizar manualmente, como escanear de forma predictiva números de WhatsApp fraudulentos, leer automáticamente las publicidades engañosas en Meta y clasificar sitios web maliciosos mediante motores de búsqueda avanzados. En un período de 12 meses, nuestras herramientas de IA y machine learning nos permitieron analizar más de 35 mil amenazas, neutralizando casi el 20% de forma automática (sin interacción humana) y reduciendo el nivel de riesgo global en un 90%.

- ¿La digitalización en el área de los servicios financieros ayudó a captar a las generaciones más jóvenes?

GO: Sin dudas. Y no solo a los jóvenes. Por un lado, la digitalización nos permitió liderar fuertemente la inclusión financiera, dando acceso a 220 mil personas sin antecedentes previos en el sistema durante el último año, segmento en el que habitualmente se encuentran quienes recién inician su vida financiera. Por otro lado, nuestra cultura de innovación y transformación digital nos ha convertido en un polo de atracción innegable para el talento joven: fuimos reconocidos por cuarto año consecutivo con el 1° puesto en el ranking Employers for Youth, elegido por más de 7000 jóvenes profesionales.

- ¿Cuál creen que será el siguiente gran paso en innovación financiera?

GO: Creo que el siguiente gran paso será la transición desde las finanzas digitales hacia las finanzas autónomas. Hasta ahora, la tecnología permitió que el usuario hiciera más cosas por sí mismo: transferir, invertir, pagar, solicitar crédito o contratar un seguro desde una aplicación. La próxima etapa será distinta: sistemas inteligentes podrán actuar en representación del usuario, dentro de límites previamente definidos.

La oportunidad es enorme, pero la ventaja no estará en automatizar todo. Estará en encontrar el punto correcto entre autonomía, control y confianza. Las instituciones ganadoras serán aquellas a las que las personas estén dispuestas a darles permiso para actuar en su nombre, no solamente para guardar su dinero.

Nuestro faro permanente está en seguir llegando a los que hoy están fuera del sistema: nuestro objetivo principal siempre será mejorar la vida de millones de personas y expandir la inclusión financiera.

Naranja X logró destacarse gracias al desarrollo de herramientas disruptivas y soluciones que, en definitiva, simplifican la vida de las personas, sobresaliendo en la categoría Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad. Para reconocer a esas empresas como esta que piensan fuera de la caja, llega la sexta edición del Premio VISA-LA NACION a la innovación; un espacio para distinguir a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro. El evento se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en https://www.premioalainnovacion.com.ar

José del Rio, Martina Rua, Andrés Hatum y Gabriela Renaudo, jurados del Premio VISA - LA NACION a la Innovación Fabian Malavolta

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de cinco reconocimientos: Actores sociales innovadores, CEOs innovadores, Empresario innovador, Empresario del año y Empresa del año.