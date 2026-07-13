LA NACION

Más de 200 expertos piden medidas urgentes para responder al impacto económico de la IA

Señalan que la IA podría provocar una transformación económica mayor que la Revolución Industrial, pero en mucho menos tiempo

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Más de 200 expertos piden medidas urgentes para responder al impacto económico de la IA
Más de 200 expertos piden medidas urgentes para responder al impacto económico de la IASa

Más de 200 investigadores y economistas, entre los que se encuentran 15 premios Nobel e investigadores de OpenAI, Anthropic y Google, han instado a los estados y a los líderes del sector tecnológico a crear con urgencia medidas e instituciones para hacer frente al impacto económico de la inteligencia artificial.

“No puede crear nada”. Christopher Nolan rechaza que la inteligencia artificial pueda sustituir la creatividad humana

El lunes hicieron pública una declaración firmada conjuntamente en la que advierten que la IA podría provocar una transformación económica mayor que la Revolución Industrial, pero en un plazo “mucho más breve”. Esto plantea interrogantes para los trabajadores, las empresas y las instituciones públicas.

La declaración insta a profundizar en la investigación sobre los impactos económicos de la IA y a comenzar a desarrollar las medidas e instituciones necesarias para garantizar que la tecnología beneficie a la sociedad y para gestionar riesgos como la pérdida de empleo a gran escala.

Entre los premios Nobel que firmaron la declaración se encuentra Daron Acemoglu
Entre los premios Nobel que firmaron la declaración se encuentra Daron Acemoglu CODY O'LOUGHLIN - NYTNS

“El vapor, la electricidad y las computadoras dieron a las sociedades décadas para adaptarse. La IA quizá solo nos dé unos pocos años”, dijo Anton Korinek, profesor de la Universidad de Virginia, y agregó: “No podemos improvisar nuestra estrategia y nuestras instituciones en un contexto de transformación; esperar a tener certezas significa llegar demasiado tarde.”

Duelo de titanes. Apple demanda a OpenAI por el robo de secretos industriales

Korinek, que se incorporó al equipo de investigación económica de Anthropic en marzo, organizó la iniciativa junto con sus colegas economistas Erik Brynjolfsson, Ajay Agrawal y Tom Cunningham. Entre los firmantes se encuentran la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar; el científico jefe de Google DeepMind, Jeff Dean; el cofundador de Anthropic, Jack Clark; y miembros del equipo de análisis económico del fabricante del chatbot Claude. Los premios nobel Michael Spence, Daron Acemoglu y Simon Johnson, entre otros, también firmaron la declaración.

Reuters
Futuria
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. Los mejores trucos para figurar en las búsqueda en la web con IA
    1

    Con 13 palabras se manipulan los resultados: los mejores trucos para figurar en las búsquedas con IA

  2. Qué diferencia hay entre el USB violeta y el común
    2

    Qué diferencia hay entre el USB violeta y el común

  3. Así se puede vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en el teléfono
    3

    Así se puede vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en el teléfono

  4. Cómo cargar el celular correctamente sin dañar el dispositivo
    4

    Cómo cargar el celular correctamente sin dañar el dispositivo