Premio VISA-LA NACION a la innovación: un reconocimiento para aquellos que convierten las ideas en impacto social

Silvana Antoniazzi (VISA) junto a Fernando Polack en el Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025. FABIAN MALAVOLTA

“Cuando tenés una situación que debés abordar, no podés esperar a que los demás lo hagan por vos. Eso es algo que rara vez sucede. Tenés que poner tu cabeza al trabajo de resolver esa situación lo mejor que puedas. Innovar es, sencillamente, ver lo que hicieron otros y tratar de reformularlo para que te salga un poco más alineado con lo que querés que pase”, desatacó Fernando Polack, distinguido en 2025 como Actor social innovador, una de las tantas menciones especiales que otorga el Premio a la innovación VISA-LA NACION, en este caso, para reconocer a esos referentes que llevan adelante iniciativas que contribuyen a mejorar el planeta. Líderes que, en forma desinteresada, crean y ejecutan acciones que van desde lo ambiental hasta lo social, en pos de un mundo más sostenible y justo.

Polack, médico pediatra, infectólogo e investigador impulsor de la Fundación Infant, creada en 2003 para encontrar soluciones médicas a enfermedades vinculadas a la pobreza en la Argentina; también es el responsable de Alamesa, el primer restaurante argentino en el que cocinan y atienden chicos y chicas neurodiversos, lanzado en el año 2024. Este proyecto –inclusivo y rentable–surgió a partir de su experiencia personal, la preocupación y la necesidad de mejorar la inserción laboral de personas neurodiversas y/o con discapacidad.

Fernando cuenta que la vida de sus empleados cambió radicalmente, para bien, “Porque crecen cuando tienen un sueldo, vacaciones establecidas sin ser una cartera que los padres llevan a donde quieren. Cuando tienen novio y están con gente parecida a ellos. Crecen cuando tienen una oportunidad de vivir por sus propios medios, cuando ocupan un espacio real que deja de ser simplemente discursivo”.

El restaurante de Palermo abrió sus puertas el 1° de marzo de 2024, cuenta con 40 empleados capacitados por más de dos años y una lista de espera que supera las 1400 personas. “Hay que actuar desde la mirada del otro. Ponerse en el lugar del que no tiene acceso, del que fue marginado, del que piensa distinto, del que no habla el mismo idioma, y encontrar el punto de conexión”, responde, ante el planteo de cómo se construye un futuro más inclusivo y sostenible.

Durante la última ceremonia también se premió la labor de Catalina Hornos, psicopedagoga, psicóloga, activista social y madre de 10 hijos –siete de ellos adoptivos– que, desde hace casi dos décadas, dirige la fundación Haciendo camino: una ONG que busca cambiar la realidad que viven muchas familias en el norte de nuestro país. Una iniciativa que ya cuenta con 12 centros de desarrollo infantil y fortalecimiento familiar, donde llevan diagnosticados nutricionalmente a más de 20.000 niños y niñas de Santiago del Estero y Chaco.

Catalina Hornos en el Premio VISA - LA NACION a la Innovación 2025. FABIAN MALAVOLTA

“Está buenísimo pensar cómo la tecnología puede acercarnos en vez de alejarnos; ver cómo poner tanta tecnología y tantas herramientas de innovación al servicio de los que están más lejos para poder acercarlos a este desarrollo que nosotros, en las comunidades donde trabajamos, lo vemos tan lejano”, comentó Hornos durante una charla con Dolores Pasman, periodista de LA NACION, y agregó: “No sé si se puede hablar tanto de innovación en lo que hacemos, pero sí hacemos algo que es especial en cuanto a que vamos a los lugares más inhóspitos, tratamos de hacer un acompañamiento muy personalizado y artesanal con cada una de las familias. Trabajamos mucho en alianza con otras organizaciones, medimos el impacto de lo que hacemos, generamos datos con el objetivo de visibilizar eso que es muy invisible para algunos”.

Los líderes sociales innovadores nos invitan a pensar otros caminos. Son personas visionarias que saben cómo identificar problemas y carencias en la sociedad; capaces de pensar fuera de la caja para encontrar soluciones únicas ante los diferentes desafíos, generando un cambio real y positivo en la comunidad, e inspirando a otros en el proceso. En 2025, el reconocimiento fue para Fernando Polack y Catalina Hornos, merecedores de esta mención que volverá a hacerse presente en la sexta edición del Premio VISA-LA NACION a la innovación; un espacio para distinguir a aquellos emprendimientos y personas que construyen el futuro. El evento se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en premioalainnovacion.com.ar/.

José del Rio, Martina Rua, Andrés Hatum y Gabriela Renaudo, jurados del Premio VISA - LA NACION a la Innovación Fabian Malavolta

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rua, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, fundador y Director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC. Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores en cinco categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad y Reinvención del negocio; además de cinco reconocimientos: Actores sociales innovadores, CEOs innovadores, Empresario innovador, Empresario del año y Empresa del año.