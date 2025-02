Prepagas: las cuotas suben entre 1,9% y 2,2% en marzo, aunque para un grupo de afiliados no habrá efecto en el bolsillo

Las entidades de medicina prepaga comunicaron o les están comunicando a sus afiliados incrementos de entre 1,9% y 2,2%, que se aplicarán con las cuotas de marzo. Sin embargo, en algunos casos y tal como había anticipado LA NACION, las subas no tendrán un efecto en los bolsillos; esto será así en el caso de los “afiliados desregulados”, que son quienes pagan una parte de la cuota a través de la derivación mensual de los aportes y contribuciones correspondientes a sus salarios.

En estos casos, que son los impactados por el fin de la triangulación entre obras sociales y prepagas dispuesto recientemente por el Gobierno, se hicieron ajustes para que los montos a pagar en marzo resulten los mismos que los del mes actual, según explicaron en una entidad. En las últimas semanas hubo conversaciones de funcionarios con directivos del sector.

Según pudo constatar este medio, en las cartas de OSDE dirigidas a los afiliados desregulados, por ejemplo, se consigna que se aplicará una actualización a partir de marzo del 1,9%, pero a continuación se comunica que el valor final a pagar “no registrará variación respecto de lo pagado en el mes anterior, como resultado de la resolución 1/2025 de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación”.

La mencionada resolución estableció la derivación directa a las prepagas elegidas por los empleados o monotributistas, de los aportes y contribuciones salariales. Hasta ahora, para que ese dinero se derivara a cubrir parte del costo de un plan de salud, existía la intermediación de una obra social, porque las prepagas no estaban habilitadas (hasta un cambio hecho ya en la actual gestión) para recibir directamente los recursos. En esa triangulación, según fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud, se quedaban unos $30.000 millones mensuales, ya que había comisiones de entre 2% y 4%, y bastante más altas en algunos casos. Esos recursos eran absorbidos, por tanto, en gastos burocráticos y no llegaban a las prestaciones.

Efectos no lineales

En rigor, el efecto que el fin de la triangulación tiene sobre los montos a abonar por los afiliados que derivan aportes no es, en principio y lógicamente, algo lineal ni parejo (salvo que se hagan deliberadamente ajustes para que, por ejemplo, en todos los casos no haya variación respecto de lo pagado este mes, que es lo que el Gobierno comunicó hoy que estará pasando).

¿Por qué no habría un efecto lineal? Ocurre que, según explican en el sector, el monto que se paga de bolsillo es la diferencia entre el precio del plan y lo que le llegó a la entidad como fruto del traspaso de aportes. Ese importe depende cada mes del valor de la cuota, pero también del monto de las remuneraciones (que determina de cuánto son los aportes). A partir de ahora, como desaparecen los costos de intermediación para desregular, las prepagas recibirán en forma directa mayor cantidad de recursos que antes y, en consecuencia, se reduce la parte de la cuota que los empleados y monotributistas pagan de sus bolsillos.

Así, la medida establecida por el Gobierno sobre el fin de la triangulación tiene efecto directo para un grupo de afiliados. Dado lo explicado, no afecta las cuotas de quienes pagan el plan 100% con dinero de bolsillo, que son quienes sí afrontarán las subas de entre 1,9% y 2,2%, que se ubican algo por debajo o en línea con la inflación de enero, según lo informado por el Indec. En el caso de los llamados “planes corporativos”, que son aquellos en los que la empresa empleadora asume los costos, se produce, por el fin de la triangulación, una disminución de los costos empresarios.

Según hicieron trascender desde el Gobierno, OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medifé y OMINT son algunas de las entidades en las que no habrá variaciones en los montos a pagar por parte de los afiliados desregulados. Según pudo saber LA NACION, algunas de esas empresas aún no mandaron cartas a sus afiliados.

En el caso del Hospital Italiano, el Hospital Alemán y el Cemic (que son entidades sin fines de lucro), por caso, se enviaron ya avisos con subas de 2,2%, 1,9% y 2,2%, en cada caso.

La medida sobre el fin de la triangulación no tiene impacto para las jubilaciones, en lo que se refiere a la derivación a una prepaga de un monto vinculado con el aporte al PAMI. Por eso, para los afiliados a prepagas que son jubilados sigue rigiendo la triangulación, aunque son pocos casos en los que se acepta esta modalidad. Esto último depende de que la entidad prepaga tenga un convenio con una obra social, algo que ocurre solo en algunos casos. Por lo general, los jubilados que tienen prepaga deben abonar toda la cuota, al no tener posibilidad de darle a su aporte otro destino que no sea el PAMI.

Anteayer, el Gobierno dispuso, a través del decreto 102 publicado en el Boletín Oficial, la eliminación de una restricción que regía para el aumento de cuotas. En virtud de esa decisión, ahora las prepagas pueden aplicar diferentes porcentajes de subas a los planes que ofrecen y que varían en cuanto a los prestadores disponibles y a las coberturas superadoras del Plan Médico Obligatorio (PMO). El impedimento para distinguir alzas de los precios había sido dispuesto un año atrás por el Gobierno, mediante el decreto 171, reglamentario del DNU 70 de diciembre de 2023, que liberó las subas de precios.

Silvia Stang Por