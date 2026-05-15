Hot Sale 2026: la facturación creció frente al año pasado, pero perdió contra la inflación

La facturación del Hot Sale 2026 alcanzó los $673.000 millones durante los tres días del evento, según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). La cifra representó un aumento nominal del 19% frente a la edición de 2025, por lo que quedó por debajo de la inflación acumulada del período, estimada en torno al 32%, lo que implicó una caída en términos reales.

El ticket promedio se ubicó en $109.780, con un crecimiento del 13% respecto del Hot Sale del año pasado, también por debajo de la inflación.

“Varias empresas nos dijeron que este año evaluaron el impacto del evento más en relación con cómo venían vendiendo que frente al año pasado, porque era otra realidad. Notamos bastante conformidad con los resultados. La mitad de las empresas participantes declararon haber vendido lo mismo que en tres semanas o más comparado con abril”, explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la entidad.

De todos modos, el desempeño fue dispar según el rubro. Sambucetti señaló que las ventas de televisores, lavarropas y heladeras mostraron un buen comportamiento dentro del segmento de electrodomésticos. En cambio, los celulares continuaron rezagados, en un contexto marcado por el impacto del contrabando sobre el sector.

“También tuvo bastante peso la entrega de comida de última milla, que eleva el número de órdenes de compra. Viajes también mostró un buen desempeño y ayudó a impulsar la facturación, aunque no alcanzó para seguirle el ritmo a la inflación”, agregó el ejecutivo.

Tuvo bastante peso la entrega de comida de última milla, que eleva el número de órdenes de compra Daniel Basualdo

A nivel geográfico, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán y Salta fueron las ciudades con mayor participación durante el evento.

En cuanto a los dispositivos utilizados para concretar las operaciones, el 93,4% de las compras se realizaron desde teléfonos móviles y el 6,6% desde computadoras de escritorio, lo que ratificó la consolidación de la tendencia mobile-first en el comercio electrónico.

Por su parte, Tiendanube, la plataforma de comercio electrónico utilizada por miles de emprendedores y pymes, informó que las tiendas alojadas en su ecosistema facturaron $59.000 millones durante el Hot Sale. La cifra representó un incremento nominal del 33,3% frente al año pasado, prácticamente en línea con la inflación del período.

El ticket promedio en Tiendanube alcanzó los $117.000, con una suba nominal cercana al 19%, también por debajo del aumento de precios.

Hubo 28,7 millones de visitas, un 21% menos que en igual tramo de 2025. Sin embargo, la conversión de sesiones a órdenes mejoró significativamente: pasó del 1,24% al 1,76%.

También disminuyó la cantidad de carritos generados: rondaron los 580.000, un 31% menos a nivel interanual. Aun así, la tasa de conversión de carritos a órdenes trepó hasta casi el 87%. El comportamiento mostró una dinámica distinta a la de otros años: hubo menos navegación y menor exploración, pero una intención de compra más definida entre quienes ingresaron a las tiendas.

Hubo menos visitas y menos carritos generados pero un mayor número de conversiones iStock

En promedio, transcurrieron 2,6 días entre la creación del carrito y la finalización de la compra. En las operaciones de mayor valor —entre $150.000 y $1,5 millones— ese plazo ascendió a 3,6 días, lo que reflejó un consumidor más analítico, que investiga, compara y planifica antes de concretar adquisiciones de tickets elevados.

El dato resultó consistente con un escenario de consumo más selectivo. En lugar de ingresar masivamente a navegar y abandonar compras, una parte importante de los usuarios llegó a las tiendas con decisiones más definidas, impulsadas por descuentos, envíos bonificados o necesidades puntuales de reposición en determinadas categorías.

El mapa del consumo online se mantuvo relativamente estable. Para Tiendanube, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense concentraron cerca del 46% de las órdenes. La provincia de Buenos Aires representó alrededor del 14%, mientras que Córdoba y Santa Fe explicaron cerca del 8% cada una.

El resto de las provincias agrupadas explicó aproximadamente el 22% de las órdenes y mostró un crecimiento superior al promedio, con un avance del 23% frente a 2025. El dato sugiere que, pese a la fuerte concentración en el AMBA, el comercio electrónico en el interior del país mantiene dinamismo.